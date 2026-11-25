Με μια ματιά Η Dakota Johnson χρησιμοποιεί τα ζεστά μπάνια ως αντίδοτο στο στρες, ακόμη και στη μέση της ημέρας.

Θεωρεί ότι το νερό την βοηθά να νιώθει γειωμένη και να επαναφέρει την ισορροπία της.

Η ηθοποιός ακολουθεί επίσης ρουτίνα ευεξίας με yoga, Pilates και διαλογισμό.

Ο διαλογισμός αποτελεί καθημερινή πρακτική για την Dakota Johnson, δύο φορές την ημέρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ημέρες που όλα μοιάζουν να τρέχουν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορείς να ακολουθήσεις και το μόνο που θέλεις είναι να πατήσεις για λίγο παύση. Για την Dakota Johnson, αυτή η μικρή απόδραση από την καθημερινότητα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο: ένα ζεστό μπάνιο, ακόμη κι αν είναι μεσημέρι και όχι η ώρα που συνήθως θα σκεφτόσουν να γεμίσεις την μπανιέρα. Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συνήθειά της να καταφεύγει στο νερό όταν αισθάνεται ότι ο κόσμος γύρω της γίνεται υπερβολικά απαιτητικός, εξηγώντας πως τη βοηθά να επαναφέρει την ισορροπία της.

Και αν αναρωτιέσαι τι άλλο περιλαμβάνει η προσωπική της ρουτίνα ευεξίας, η απάντηση έχει yoga, Pilates και διαλογισμό, με την τελευταία πρακτική να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της δύο φορές την ημέρα.

Διάβασε επίσης: Victoria Beckham & Brooklyn Beckham: Η κίνηση που μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα στη σχέση τους

Dakota Johnson: Γιατί κάνει μπάνιο ακόμη και στη μέση της ημέρας

Σε συνέντευξή της στη The Wall Street Journal το 2023, η Dakota Johnson αποκάλυψε μία από τις αγαπημένες της συνήθειες για τις στιγμές που αισθάνεται πιεσμένη από την καθημερινότητα. Όπως εξήγησε, δεν περιμένει απαραίτητα να φτάσει το βράδυ για να απολαύσει ένα μπάνιο. Αντίθετα, μπορεί να γεμίσει την μπανιέρα και να βουτήξει στο νερό ακόμη και στη μέση της ημέρας, όταν νιώθει ότι όλα γύρω της γίνονται υπερβολικά. Η ίδια θεωρεί ότι το νερό έχει μια ιδιαίτερη, γειωτική επίδραση πάνω της. «Το νερό με βοηθά πραγματικά να νιώθω γειωμένη», είχε αναφέρει, περιγράφοντας με απλό τρόπο κάτι που πολλοί μπορούν να καταλάβουν: μερικές φορές χρειάζεσαι ένα μικρό διάλειμμα για να απομακρυνθείς από τον θόρυβο της ημέρας και να επιστρέψεις στον εαυτό σου.

Και κάπως έτσι, ένα μπάνιο παύει να είναι απλώς μια βραδινή συνήθεια χαλάρωσης και γίνεται το προσωπικό της καταφύγιο κάθε φορά που η πίεση αρχίζει να συσσωρεύεται. Χωρίς συγκεκριμένο ωράριο και χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αφορμή, η Dakota Johnson επιλέγει να ακούει τις ανάγκες της και να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της.

Yoga, Pilates και διαλογισμός στην καθημερινότητά της

Το μπάνιο, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική πρακτική ευεξίας στην οποία έχει αδυναμία η Dakota Johnson. Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι αγαπά επίσης τη yoga, το Pilates και τον διαλογισμό, εντάσσοντας αυτές τις δραστηριότητες στην καθημερινή της ρουτίνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συχνότητα με την οποία ασκείται στον διαλογισμό, καθώς, όπως έχει πει, τον πραγματοποιεί δύο φορές την ημέρα. Πρόκειται για μια συνήθεια που δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο έχει για εκείνη η φροντίδα της ψυχικής και σωματικής της ισορροπίας.

Η yoga και το Pilates συμπληρώνουν αυτή την προσέγγιση, προσφέροντάς της διαφορετικούς τρόπους να συνδέεται με το σώμα της και να αφιερώνει χρόνο στην προσωπική της ευεξία. Δεν χρειάζεται, άλλωστε, να έχεις μια περίπλοκη ρουτίνα για να δημιουργήσεις μικρές στιγμές ηρεμίας μέσα στην ημέρα σου.

Το μικρό διάλειμμα που μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό της ημέρας σου

Αυτό που κάνει τη συνήθεια της Dakota Johnson τόσο ενδιαφέρουσα είναι ακριβώς η απλότητά της. Δεν περιγράφει κάποια περίτεχνη διαδικασία ούτε μια αυστηρή ρουτίνα που πρέπει να ακολουθείται με ακρίβεια. Μιλά για ένα μπάνιο που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, όταν αισθάνεται ότι χρειάζεται να αποσυνδεθεί για λίγο από όσα την πιέζουν. Σε μια καθημερινότητα όπου οι υποχρεώσεις συχνά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για προσωπικό χρόνο, η επιλογή να σταματήσεις για λίγο και να φροντίσεις τον εαυτό σου μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία. Και η Dakota Johnson φαίνεται να έχει βρει τον δικό της τρόπο να το κάνει: με λίγο νερό, ησυχία και μερικές πρακτικές που τη βοηθούν να διατηρεί την ισορροπία της.

Διάβασε επίσης: