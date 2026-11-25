Με μια ματιά Η Hailey Bieber γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια στις 22 Νοεμβρίου.

Δημοσίευσε selfie με τολμηρό πράσινο τοπ και animal-print παντελόνι.

Παρευρέθηκε σε εορταστικό δείπνο με διώροφη τούρτα, φορώντας μαύρο φόρεμα.

Έλαβε ευχές από φίλες όπως η Kylie και η Kendall Jenner. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια νέα, ξεχωριστή δεκαετία της ζωής της πέρασε η Hailey Bieber, η οποία γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές της επιλογές και δεχόμενη καταιγισμό ευχών από διάσημους φίλους και συνεργάτες.

Το γνωστό μοντέλο και επιτυχημένη επιχειρηματίας μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα Instagram Stories της, δημοσιεύοντας μια selfie μπροστά στον καθρέφτη, στην οποία ανέδειξε το άκρως τολμηρό εορταστικό της σύνολο. Η Hailey Bieber επέλεξε ένα πράσινο τοπ με κοψίματα και χρυσά κορδόνια στο μπροστινό μέρος, το οποίο συνδύασε με ένα animal-print παντελόνι, δημιουργία που παραπέμπει στη συλλογή Roberto Cavalli Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Το look της ολοκληρώθηκε με ένα καρέ χτένισμα γυρισμένο προς τα έξω, μπλε βερνίκι νυχιών και ροδαλό μακιγιάζ σε ροζ αποχρώσεις. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε λιτά τον αριθμό «30», συνοδεύοντάς τον με τρεις πράσινες καρδιές.

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Παράλληλα, η ιδρύτρια της Rhode αναδημοσίευσε στιγμιότυπο από το εορταστικό δείπνο που προηγήθηκε, το οποίο είχε ανεβάσει αρχικά η συνιδρύτρια της εταιρείας της, Lauren Ratner. Στη φωτογραφία, η εορτάζουσα ποζάρει σε εστιατόριο δίπλα σε μια εντυπωσιακή διώροφη κόκκινη τούρτα με λευκά και χρυσά κεριά, χρυσό topper «Happy Birthday» και τον αριθμό 30 στην κορυφή. Για τη βραδιά αυτή, η Bieber επέλεξε ένα μαύρο μακρυμάνικο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και έντονους ώμους, συνδυάζοντάς το με σκούρο κόκκινο κραγιόν. «Χρόνια πολλά για τα 30 σου. Λατρεύω να μοιράζομαι τη ζωή μαζί σου», έγραψε χαρακτηριστικά η στενή της συνεργάτιδα.

Από το πλευρό της, έστω και διαδικτυακά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι κολλητές της φίλες. Η Kylie Jenner δημοσίευσε μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία όπου κρατιούνται χέρι-χέρι, σημειώνοντας: «Ο άνθρωπός μου από την πρώτη μέρα έγινε 30 σήμερα! Σε αγαπώ για πάντα». Στο ίδιο κλίμα, η Kendall Jenner ανήρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους να χορεύουν κάτω από κομφετί, γράφοντας «Η αδερφή μου έγινε 30!», ενώ θερμές ευχές έστειλε και ο ηθοποιός και influencer Owen Thiele.

Οι εορτασμοί ήρθαν λίγες μόλις ημέρες μετά την επαγγελματική της εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, όπου μίλησε στο DealBook Summit των New York Times για την πορεία του δισεκατομμυρίων δολαρίων beauty brand της, Rhode. Αμέσως μετά τη συνέντευξη, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε μαζί με τον σύζυγό της, Justin Bieber, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και έχουν αποκτήσει έναν 2χρονο γιο, τον Jack, κατά την έξοδό τους στο γνωστό εστιατόριο Emilio’s Ballato.

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