Ο Ηλίας Βρεττός μιλά για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του και αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες από τη σχέση του με την Αναστασία Δεληγιάννη

Με μια ματιά Ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του προσπαθούσαν καιρό για την πατρότητα.

Ο τραγουδιστής εκφράζει ευγνωμοσύνη και άγχος για την υγεία της συζύγου και του μωρού.

Η γνωριμία τους υπήρξε τυχαία, αλλά η σχέση τους χτίστηκε με υπομονή και σωστό timing.

Η σύζυγός του, Αναστασία, παραμένει δραστήρια και προσέχει τη διατροφή της κατά την εγκυμοσύνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ηλίας Βρεττός παραχώρησε μια συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μίλησε με ειλικρίνεια για την επικείμενη πατρότητα, την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Αναστασίας Δεληγιάννη, και την ιστορία της γνωριμίας τους, η οποία αποδείχθηκε μια γλυκιά αναμονή.

Ο τραγουδιστής, που βρίσκεται πλέον στην ηλικία των 43 ετών, αποκάλυψε ότι η εγκυμοσύνη της Αναστασίας είναι κάτι που εκείνος και η σύζυγός του επιθυμούσαν και προσπαθούσαν να πετύχουν για αρκετό καιρό. «Είμαι ακριβώς στη φάση που και εγώ και η Αναστασία το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ο Ηλίας Βρεττός, εκφράζοντας την απόλυτη ευγνωμοσύνη του για το γεγονός. «Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί είναι και το μεγάλο μου άγχος αυτό», πρόσθεσε, τονίζοντας την αγωνία του για την υγεία της συζύγου του και του μωρού. Η προσμονή για τον ερχομό του παιδιού τους είναι τεράστια, καθώς το θέλουν «πάρα πολύ» και νιώθει ότι ο Θεός τους αξιώνει να γίνουν γονείς.

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Ο Ηλίας Βρεττός εξέφρασε την επιθυμία του να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του κατά τη διάρκεια του τοκετού, αν και παραδέχτηκε πως δεν είναι σίγουρος αν θα αντέξει συναισθηματικά. «Οπωσδήποτε θέλω να μπω στον τοκετό, δεν ξέρω όμως αν θα αντέξω», είπε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία γνωριμίας με την Αναστασία Δεληγιάννη

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε επίσης την ιστορία της γνωριμίας του με την Αναστασία Δεληγιάννη, η οποία εργάζεται ως personal trainer. Η αρχική τους συνάντηση υπήρξε τυχαία, έξω από ένα μαγαζί, αλλά η πορεία προς τη δημιουργία μιας κοινής ζωής δεν ήταν σύντομη. «Την είχα πετύχει έξω από ένα μαγαζί, προσπάθησα πολλά χρόνια και μετά από τέσσερα χρόνια κατάφερα να τη ρίξω», αποκάλυψε ο Ηλίας Βρεττός, με ένα χαμόγελο.

Τόνισε τη σημασία του σωστού timing στη ζωή ενός ζευγαριού, αναφέροντας ότι η σχέση τους πήρε τον χρόνο της και ήρθε «στην κατάλληλη στιγμή και για τους δύο». Πιστεύει ότι το timing είναι ιδανικό και για το παιδί που έρχεται, από πολλές απόψεις.

Ο Ηλίας Βρεττός αναφέρθηκε στη σύζυγό του ως τον πιο κοντινό του άνθρωπο και τη βάση του. «Είμαστε μαζί λίγο πάνω από επτά χρόνια με την Αναστασία και τέσσερα χρόνια παντρεμένοι. Είναι μια σχέση που έχει δοκιμαστεί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη που τους συνδέει. «Είναι ένας άνθρωπος που πλέον τον αισθάνομαι τον πιο δικό μου άνθρωπο, τον πιο κοντινό μου άνθρωπο, η βάση μου, τα θεμέλιά μου», συμπλήρωσε, πιστεύοντας ότι το παιδί που θα έρθει θα τους «ολοκληρώσει».

Παρά το γεγονός ότι η Αναστασία Δεληγιάννη βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, διατηρεί έναν εξαιρετικά δραστήριο τρόπο ζωής. Ο Ηλίας Βρεττός περιέγραψε με θαυμασμό πώς η σύζυγός του συνεχίζει να γυμνάζεται και να προσέχει τη διατροφή της, σχεδόν χωρίς να φαίνεται η κοιλιά της. «Είναι επτά μηνών και δεν φαίνεται η κοιλιά της. Δηλαδή κάθε φορά την κοιτάω και λέω «πού το έκρυψες το παιδί;»», ανέφερε, θαυμάζοντας την πειθαρχία και την προσήλωσή της στο να παραμένει ενεργή.

Ο Ηλίας Βρεττός περιμένει με ανυπομονησία τη γέννηση του γιου του, νιώθοντας ευγνωμοσύνη και συνειδητοποίηση για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή του.

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