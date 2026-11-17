Η Βάσια Γκολφινοπούλου μιλά στο OK! Themis και απαντά σε γρήγορες ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και τους συναδέλφους της

Με μια ματιά Η Βάσια Γκολφινοπούλου μίλησε στο «OK! Themis» για τη ζωή της, τις σπουδές της και τη ρυθμική γυμναστική.

Περιέγραψε τον εαυτό της ως «φιλόδοξη, ευαίσθητη, αναβλητική» και προτίμησε την εξυπνάδα από τη γοητεία.

Παραδέχτηκε ότι έχει κάνει ghosting και θεωρεί την προσαρμοστικότητα δυνατό της σημείο.

Επέλεξε τη Βάσω Λασκαράκη έναντι του Μελέτη Ηλία, επικαλούμενη «γυναικεία αλληλεγγύη». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βάσια Γκολφινοπούλου ήταν η καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στο νέο επεισόδιο του «OK! Themis», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη γεμάτη αυθορμητισμό, χιούμορ και γρήγορες απαντήσεις. Η νεαρή ηθοποιός, που το τηλεοπτικό κοινό έχει αγαπήσει μέσα από τη σειρά «Το σόι σου», μίλησε για την καθημερινότητά της, τις σπουδές της στη Νομική και την αγάπη της για τη ρυθμική γυμναστική, ενώ συμμετείχε και σε ένα απολαυστικό παιχνίδι ερωτήσεων.

Παρά το φορτωμένο της πρόγραμμα, η Βάσια καταφέρνει να συνδυάζει την υποκριτική με τις σπουδές της, καθώς είναι φοιτήτρια στη Νομική Σχολή. Παράλληλα, παραμένει κοντά στη ρυθμική γυμναστική, με την οποία είχε ασχοληθεί στο παρελθόν ως αθλήτρια και πλέον βοηθά, όταν έχει χρόνο, μια ομάδα.

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Ο Θέμης Γεωργαντάς θέλησε να μάθει περισσότερα για τον χαρακτήρα της, βάζοντάς την σε ένα παιχνίδι 60 δευτερολέπτων με γρήγορες και απρόβλεπτες ερωτήσεις. Η ίδια περιέγραψε τον εαυτό της με 3 λέξεις ως «φιλόδοξη, ευαίσθητη, αναβλητική», ενώ αποκάλυψε πως είναι ανταγωνιστική στα επιτραπέζια και απολαμβάνει ιδιαίτερα τα παιχνίδια με κάρτες και ερωτήσεις.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει κάνει ghosting, ενώ όταν κλήθηκε να επιλέξει αν θα ήθελε να είναι η πιο έξυπνη ή η πιο γοητευτική παρουσία σε ένα δωμάτιο, προτίμησε χωρίς δεύτερη σκέψη την εξυπνάδα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το πρώτο ψέμα που της έρχεται συχνά να πει είναι «είχα δουλειά γι’ αυτό», ενώ θεωρεί ότι ένα από τα δυνατά της σημεία είναι η ικανότητά της να προσαρμόζεται γρήγορα.

Το παιχνίδι είχε και μια πιο προσωπική, χιουμοριστική στιγμή, όταν ο Θέμης τη ρώτησε ποιον διάσημο θα ήθελε να έχει απέναντί της σε μια ερωτική σκηνή. Η απάντησή της ήταν ο James, με τον παρουσιαστή να αντιλαμβάνεται αμέσως την επιλογή της και να την πειράζει για το συγκεκριμένο όνομα.

Βάσια Γκολφινοπούλου: Η επιλογή ανάμεσα στη Βάσω Λασκαράκη και τον Μελέτη Ηλία

Το καθιερωμένο δίλημμα του «OK! Themis» επιφύλασσε ακόμη μία διασκεδαστική στιγμή. Ο Θέμης Γεωργαντάς ζήτησε από τη Βάσια να επιλέξει ανάμεσα στη Βάσω Λασκαράκη και τον Μελέτη Ηλία, 2 πρόσωπα με τα οποία, όπως εξήγησε, έχει πολύ καλή σχέση.

Η ηθοποιός επέλεξε τη Βάσω Λασκαράκη, διευκρινίζοντας πως η απόφασή της δεν σημαίνει κάτι για τη σχέση της με τον Μελέτη Ηλία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η επιλογή της ήταν θέμα «γυναικείας αλληλεγγύης», προκαλώντας το γέλιο του παρουσιαστή.

Πριν ολοκληρωθεί η συζήτησή τους, η Βάσια έστειλε την αγάπη της και στους 2 συναδέλφους της, ξεκαθαρίζοντας πως ο Μελέτης γνωρίζει πόσο πολύ τον αγαπά.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τον Θέμη Γεωργαντά να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τη νεαρή ηθοποιό και να θυμίζει την επιτυχία της σειράς «Το Σόι σου», η οποία επέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες και συνεχίζει να έχει την αγάπη του κοινού.

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