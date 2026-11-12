Ο Νίκος Κούρος στο «Talk to MAD»: «Θέλω να βγάλω τραγούδια που θα μείνουν στον χρόνο»

Με μια ματιά Ο Νίκος Κούρος ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, παίζοντας πνευστά, και εξελίχθηκε σε τραγουδιστή, αφήνοντας πίσω του τη συμμετοχή σε συγκρότημα.

Η νέα του συνεργασία με τη Heaven Music σηματοδοτεί την κυκλοφορία του τραγουδιού «Μ’ έχεις αρρωστήσει», μια νέα εκδοχή παλαιότερου κομματιού.

Ο καλλιτέχνης πιστεύει ότι τα social media δίνουν τη δυνατότητα σε παλαιότερα μουσικά κομμάτια να βρουν νέο κοινό.

Ο Νίκος Κούρος στοχεύει στη δημιουργία τραγουδιών που θα αντέχουν στον χρόνο και θα εκφράζουν αυθεντικά τον ίδιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τα πρώτα του μουσικά βήματα στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο λαϊκούς και παραδοσιακούς ήχους, μέχρι τις συνεχόμενες εμφανίσεις του στην Αθήνα, ο Νίκος Κούρος έχει διανύσει μια διαδρομή γεμάτη μουσική, εμπειρίες και αλλαγές. Ο τραγουδιστής, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την μπάντα Άνω Κάτω, βρίσκεται πλέον σε μια νέα δημιουργική περίοδο, με τη δική του solo πορεία να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Με αφορμή τη νέα δισκογραφική συνεργασία του με τη Heaven Music και την κυκλοφορία του τραγουδιού «Μ’ έχεις αρρωστήσει», βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στην εκπομπή «Talk to MAD» και μίλησε για όσα έχουν διαμορφώσει τον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα.

Στη συνέντευξή του, ο Νίκος Κούρος έκανε μια αναδρομή στα πρώτα χρόνια της μουσικής του πορείας, αποκάλυψε πώς πέρασε από τα πνευστά στο τραγούδι και εξήγησε τι τον οδήγησε να αφήσει πίσω του τη σταθερή ταυτότητα ενός συγκροτήματος για να δοκιμαστεί ως solo καλλιτέχνης. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με το κοινό, τη νυχτερινή διασκέδαση στην εποχή των social media, αλλά και για τα επόμενα μουσικά βήματα που ετοιμάζει.

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Μια νέα σελίδα στη δισκογραφική του πορεία ανοίγει ο Νίκος Κούρος μέσα από τη συνεργασία του με τη Heaven Music. Το νέο του τραγούδι έχει τίτλο «Μ’ έχεις αρρωστήσει» και αποτελεί μια φρέσκια εκδοχή ενός κομματιού που πρωτοκυκλοφόρησε το 2005, σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Μπινάζη. Με νέα ενορχήστρωση και διαφορετική προσέγγιση, ο τραγουδιστής θέλει να συστήσει το κομμάτι και σε μια νεότερη γενιά ακροατών, δίνοντάς του την ευκαιρία να βρει ξανά τη θέση του στις μουσικές επιλογές του σήμερα.

Όπως εξήγησε στην Αθηνά Κλήμη, «η επιλογή παλαιότερων τραγουδιών αποτελεί κάτι που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα». Πιστεύει ότι «υπάρχουν πολλά μουσικά «διαμάντια» από προηγούμενες δεκαετίες που δεν είχαν την ευκαιρία να φτάσουν σε μεγαλύτερο κοινό, καθώς τότε η διάδοσή τους εξαρτιόταν κυρίως από το ραδιόφωνο». Σήμερα, με το TikTok, το Instagram, το YouTube και τις streaming πλατφόρμες, θεωρεί ότι υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή και να συναντήσουν ακροατές που ίσως δεν είχαν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά.

Από τη Θεσσαλονίκη και τα πνευστά στη σκηνή: Τα πρώτα μουσικά βήματα

Η σχέση του Νίκου Κούρου με τη μουσική ξεκίνησε πολύ πριν ανέβει ο ίδιος στη σκηνή ως τραγουδιστής. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, είχε από μικρός καθημερινή επαφή με τη μουσική, αφού ο πατέρας του είναι τραγουδιστής στο λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο, ενώ παίζει και ποντιακή λύρα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «άκουγε μουσική ήδη από την κοιλιά της μητέρας του, ενώ σε ηλικία μόλις οκτώ ετών ξεκίνησε να μαθαίνει πνευστά όργανα».

Στα 14 του χρόνια άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά ως μουσικός, παίζοντας πνευστά σε λαϊκά και παραδοσιακά σχήματα. Η διαδρομή αυτή διήρκεσε περίπου μία δεκαετία, μέχρι που αισθάνθηκε ότι είχε ανάγκη από μια διαφορετική καλλιτεχνική πρόκληση. Όπως εξήγησε, «άρχισε να νιώθει ότι επαναλάμβανε συνεχώς τα ίδια πράγματα και αναρωτήθηκε αν αυτό θα ήταν τελικά το μέλλον του στη μουσική».

Έτσι, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του μπάντα. Αυτό που ξεκίνησε ως μια παρέα που έπαιζε περίπου δέκα τραγούδια εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα ολοκληρωμένο live πρόγραμμα, με τον ίδιο να περνά από τον ρόλο του μουσικού σε εκείνον του frontman. Από τα 23 του περίπου μέχρι σήμερα, το τραγούδι έγινε το βασικό κομμάτι της επαγγελματικής του ταυτότητας.

Η εμπειρία με τους Άνω Κάτω και η απόφαση για solo καριέρα

Η πορεία του με τους Άνω Κάτω αποτέλεσε ένα καθοριστικό κεφάλαιο για τον Νίκο Κούρο. Όπως εξομολογήθηκε, «η εμπειρία του μέσα στο συγκρότημα τον βοήθησε να εξελιχθεί καλλιτεχνικά και να αποκτήσει τις βάσεις που έχει σήμερα». Ωστόσο, κάποια στιγμή αισθάνθηκε ότι η προσπάθεια μιας μπάντας έχει συγκεκριμένα όρια, ειδικά όταν ένας καλλιτέχνης θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να εκφράσει πιο ολοκληρωμένα τη δική του μουσική ταυτότητα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε και η ανταπόκριση που έβλεπε στα social media, μέσα από τα βίντεο των εμφανίσεών του και τις ερμηνείες που μοιραζόταν με το κοινό. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη διαδρομή είχαν τα «Lives στην Άμμο», ένα concept που ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα, με μια παρέα περίπου δέκα ατόμων σε μια παραλία, μια κιθάρα και μια GoPro κάμερα.

Χωρίς σκηνοθετημένες στιγμές και περίπλοκη παραγωγή, ο Νίκος Κούρος άρχισε να ανεβάζει καθημερινά μικρά βίντεο, καταγράφοντας αυθεντικές μουσικές στιγμές. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εκείνη που τον έκανε να καταλάβει ότι αυτό το εγχείρημα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σταδιακά, τα «Lives στην Άμμο» πέρασαν σε μεγάλα beach bars και επαγγελματικές μουσικές σκηνές, αποκτώντας τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι σε αυτά τα βίντεο αισθάνεται απόλυτα ο εαυτός του, χωρίς να χρειάζεται να υποδυθεί κάποιον διαφορετικό ρόλο. Μάλιστα, όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει κάτι εξίσου επιτυχημένο στο μέλλον, αποκάλυψε ότι προς το παρόν δεν αγχώνεται για το επόμενο μεγάλο concept, αλλά για το ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι του.

Η νυχτερινή ζωή της Αθήνας, τα κινητά και η σχέση με το κοινό

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης με την Αθηνά Κλήμη ήταν η αναφορά στη νυχτερινή διασκέδαση το 2026 και στη διαφορετική σχέση που έχουν πλέον οι καλλιτέχνες με το κοινό τους. Με τα κινητά τηλέφωνα να βρίσκονται σχεδόν μόνιμα στα χέρια των θαμώνων, ο Νίκος Κούρος θεωρεί ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν τραγουδιστή είναι να καταφέρει να κερδίσει πραγματικά την προσοχή τους».

Όπως εξήγησε, «κάθε βραδιά στη σκηνή είναι μια διαφορετική παράσταση». Ο ίδιος προσπαθεί να παρατηρεί τις παρέες, τις ηλικίες και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που βρίσκονται μπροστά του, ώστε να καταλάβει τι θέλουν να ακούσουν. Από το πρώτο ρεφρέν μπορεί να αντιληφθεί ποιο είδος τραγουδιού αγγίζει περισσότερο το κοινό και να προσαρμόσει ανάλογα το πρόγραμμά του.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι «το δικό του πρόγραμμα δεν είναι απόλυτα σταθερό, καθώς μόνο το πρώτο μισάωρο ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά τραγουδιών. Στη συνέχεια, αφήνει χώρο στον αυθορμητισμό και στην επικοινωνία με τους μουσικούς του». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μαέστρο του με τον οποίο έχει αναπτύξει έναν τρόπο επικοινωνίας που τους επιτρέπει να συνεννοούνται ακόμη και με μικρές κινήσεις, χωρίς να χρειάζεται να ανταλλάξουν λόγια.

«Θέλω να βγάλω τραγούδια που θα μείνουν στον χρόνο»

Παρά το γεμάτο πρόγραμμα και τις συνεχόμενες εμφανίσεις, ο Νίκος Κούρος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο. Όπως αποκάλυψε, «έχει ήδη συγκεντρώσει πολλά τραγούδια στο κινητό του και συζητά καθημερινά με την ομάδα του για το ποιο θα είναι εκείνο που θα κυκλοφορήσει στη συνέχεια». Δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιο κομμάτι θα ακολουθήσει το «Μ’ έχεις αρρωστήσει», ωστόσο προανήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξουν νέα από τη Heaven Music.

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του επόμενου τραγουδιού είναι το προσωπικό του ένστικτο και το κατά πόσο ένα κομμάτι τον εκφράζει πραγματικά. Θέλει να έχει τη δική του ταυτότητα, να τον αγγίζει συναισθηματικά και να μπορεί να δημιουργήσει την ίδια σύνδεση με τον κόσμο. Όπως είπε, το δημιουργικό άγχος τον ακολουθεί ακόμη και στον ύπνο του, αφού πολλές φορές ξυπνά μέσα στη νύχτα με νέες μελωδίες και ρεφρέν στο μυαλό του.

Σήμερα, ο τραγουδιστής πραγματοποιεί εμφανίσεις στον Πειραιά, στο 11:11 κάθε Παρασκευή και Σάββατο μαζί με την Άσπα και τον Βασίλη Οικονόμου, ενώ κάθε Κυριακή βρίσκεται στο Dali, στον Πύργο του Πειραιά. Παράλληλα, βλέπει την παρουσία του στην Αθήνα ως μια σημαντική ευκαιρία να συστηθεί ακόμη περισσότερο στο κοινό της πρωτεύουσας και να δείξει ποιος είναι καλλιτεχνικά.

Όσο για το πού θα ήθελε να βρίσκεται σε πέντε χρόνια από σήμερα, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και γεμάτη συναίσθημα. Θέλει «να έχει κυκλοφορήσει τραγούδια που θα αντέχουν στον χρόνο, να μπορεί να τα ερμηνεύει ξανά και να εξακολουθεί να αισθάνεται περήφανος γι’ αυτά». Παρομοίασε, μάλιστα, κάθε τραγούδι με ένα παιδί, εξηγώντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να δημιουργεί κάτι που θα έχει διάρκεια και ουσιαστική θέση στη ζωή του.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια μικρή μουσική έκπληξη, καθώς η Αθηνά Κλήμη ζήτησε από τον καλεσμένο της να ερμηνεύσει ζωντανά ένα απόσπασμα από το νέο του τραγούδι «Μ’ έχεις αρρωστήσει». Έτσι, ο Νίκος Κούρος αποχαιρέτησε το «Talk to MAD» με το ρεφρέν του κομματιού, αφήνοντας μια τελευταία μουσική στιγμή από τη συνάντησή τους.

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