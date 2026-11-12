Ο κος Όμηρος Τσάπαλος μιλά στο «Talk to MAD»: «Η υγεία μου έφτασε σε οριακό σημείο»

Ο κος Όμηρος Τσάπαλος αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του και μιλά για τα επόμενα πολιτικά του σχέδια στο «Talk to MAD»

Μια συζήτηση που κινήθηκε ανάμεσα στην πολιτική, την οικονομία, την προσωπική ζωή και τις προκλήσεις της καθημερινότητας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές του Talk to MAD. Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο στούντιο τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, Εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια συνέντευξη που ξεπέρασε τα όρια της πολιτικής επικαιρότητας και έδωσε χώρο σε πιο προσωπικές εξομολογήσεις. Από την πίεση που συνοδεύει τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις μέχρι την προσπάθειά του να φροντίσει περισσότερο την υγεία του, ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει την καθημερινότητά του.

Με αφορμή τη συζήτησή τους, η Αθηνά Κλήμη έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους νεότερους ανθρώπους, όπως το άγχος, οι εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας, το κόστος στέγασης και η δυσκολία οικονομικής ανεξαρτησίας. Παράλληλα, ο κος Όμηρος Τσάπαλος αναφέρθηκε στη διαδρομή του μέχρι τη σημερινή του θέση, στη σύζυγό του, δημοσιογράφο κα. Ηρώ Ράντου, αλλά και στην επιθυμία του να διεκδικήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Α’ Αθηνών.

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Μιλώντας για τον ρόλο του ως Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κος Όμηρος Τσάπαλος περιέγραψε μια καθημερινότητα με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, διαδοχικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις, αλλά και συνεχή επαφή με τους πολίτες. Όπως αποκάλυψε, η ημέρα του ξεκινά περίπου στις 5:30 το πρωί, καθώς η προετοιμασία και η ενημέρωση για τα θέματα της επικαιρότητας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε δημόσια εμφάνιση.

Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε μια πιο προσωπική κατεύθυνση όταν η Αθηνά Κλήμη τον ρώτησε για τους γρήγορους ρυθμούς ζωής και την πίεση που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων απαιτήσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξεταστικές. Ο ίδιος συμφώνησε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει οδηγηθεί σε μια διαρκή προσπάθεια να προλάβει τα πάντα, συχνά εις βάρος της προσωπικής ισορροπίας.

«Το νόημα της ζωής τι είναι; Δεν είναι το πολύ. Είναι το ωραίο, είναι το καλό, είναι το ουσιαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα θα αναγκαστεί να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της. Μάλιστα, στάθηκε και στη διαφορετική στάση της Gen Z απέναντι στην εργασία, παρατηρώντας ότι οι νεότερες γενιές θέτουν πιο ξεκάθαρα όρια τόσο στο ωράριο όσο και στις οικονομικές τους απαιτήσεις.

Το στεγαστικό ζήτημα και οι δυσκολίες της νέας γενιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση γύρω από το στεγαστικό ζήτημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι όταν προσπαθούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Η Αθηνά Κλήμη μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από την προσπάθεια να μείνει μόνη της, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να καλύψει κάποιος τα έξοδα ενός σπιτιού χωρίς σύντροφο ή συγκάτοικο.

Ο κος Όμηρος Τσάπαλος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα, αναφέροντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 40 παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων η επιστροφή ενοικίου και η μείωση της φορολογίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την ανακαίνιση κατοικιών που παραμένουν κλειστές.

Όπως ανέφερε, περίπου 800.000 ακίνητα σε ολόκληρη την Ελλάδα παραμένουν εκτός αγοράς, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2027 θα μπορούσε να αποτελέσει μια κομβική χρονιά για την αποκλιμάκωση των τιμών των ενοικίων.

Η πίεση της δημόσιας έκθεσης και η απώλεια 22 κιλών

Σε ένα από τα πιο προσωπικά σημεία της συνέντευξης, ο κος Όμηρος Τσάπαλος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η αυξημένη επαγγελματική πίεση επηρέασε την υγεία και την καθημερινότητά του. Όπως εξήγησε, η ευθύνη που συνοδεύει τη δημόσια έκθεση και η διαρκής ανάγκη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του είχαν αντίκτυπο τόσο στην ψυχολογία όσο και στο σώμα του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε φτάσει να ζυγίζει περίπου 110 με 112 κιλά, ενώ αντιμετώπιζε δυσκολίες ακόμη και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα μιας σκάλας. Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε πριν από περίπου οκτώ με εννέα μήνες να αλλάξει τις συνήθειές του, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα και διαφορετική καθημερινή ρουτίνα.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει περισσότερα από 20 με 22 κιλά, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι βασικό του κίνητρο δεν ήταν η εξωτερική εμφάνιση, αλλά η αποκατάσταση της υγείας του. Όπως αποκάλυψε, οι εξετάσεις του είχαν αναδείξει ανησυχητικούς δείκτες χοληστερίνης και σακχάρου.

«Το να χάσεις κιλά δεν είναι θέμα εμφάνισης, είναι θέμα πρωτίστως υγείας», τόνισε, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα για την ανάγκη να βάζουμε τον εαυτό μας και την ευεξία μας σε προτεραιότητα.

Η γνωριμία με τη σύζυγό του Ηρώ Ράντου και η οικογενειακή ζωή

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και την προσωπική ζωή του καλεσμένου της. Ο κος Όμηρος Τσάπαλος μίλησε για τη σύζυγό του, τη δημοσιογράφο κα. Ηρώ Ράντου, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη ιστορία της γνωριμίας τους στο Λονδίνο.

Οι δυο τους είχαν φοιτήσει στην ίδια σχολή, χωρίς να έχουν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων των σπουδών τους. Η επαφή τους έγινε όταν βρέθηκαν στην Αγγλία για μεταπτυχιακές σπουδές, εκείνος στο London School of Economics και εκείνη στο King’s College, αναζητώντας συγκάτοικο προκειμένου να μοιραστούν τα υψηλά έξοδα διαβίωσης.

Η πρώτη τους συνάντηση, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς. Όπως αφηγήθηκε γελώντας, ένας καβγάς για ένα εντελώς ασήμαντο θέμα, σχετικά με τις χώρες που αποτελούν τη Βρετανική Κοινοπολιτεία, τους οδήγησε να χωρίσουν τους δρόμους τους στη μέση της Oxford Street. Λίγες ημέρες αργότερα, εκείνος έκανε την πρώτη κίνηση για να αποκαταστήσουν την επικοινωνία τους.

Σήμερα, μετρούν 15 χρόνια κοινής πορείας και 9 χρόνια γάμου. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η ισορροπία ανάμεσα σε δύο απαιτητικές επαγγελματικές ζωές δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς και οι δύο χρειάζεται να διαχειρίζονται εξαντλητικά ωράρια και συνεχή ενημέρωση. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι έχουν βρει τους τρόπους να διατηρούν τη σχέση τους δυνατή, παρά τις δυσκολίες.

Από τον παππού του Όμηρο Ευστρατιάδη στην πολιτική

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή της συζήτησης αφορούσε την οικογένεια και τα παιδικά του χρόνια. Ο κος Όμηρος Τσάπαλος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια στον παππού του, τον γνωστό σκηνοθέτη Όμηρο Ευστρατιάδη, δημιουργό περισσότερων από 110 ταινιών, ανάμεσά τους και της αγαπημένης κινηματογραφικής σειράς «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα».

Όπως αποκάλυψε, μεγάλωσε μέσα σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο, ακολουθώντας τον παππού του στα γυρίσματα και τη μητέρα του στο θέατρο. Παρότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε θα μπορούσε να τον οδηγήσει στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο ίδιος επέλεξε τελικά μια διαφορετική επαγγελματική διαδρομή, ακολουθώντας την αγάπη του για την πολιτική και τα ζητήματα του δημόσιου βίου.

Μίλησε επίσης για τις σπουδές του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο London School of Economics, εξηγώντας ότι τον ενδιέφερε ανέκαθεν ο εντοπισμός των κοινωνικών προβλημάτων, η αναζήτηση λύσεων και η σωστή επικοινωνία τους στους πολίτες.

Τα επόμενα πολιτικά σχέδια και η επιθυμία για περισσότερα ταξίδια

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Αθηνά Κλήμη ζήτησε από τον καλεσμένο της να μοιραστεί πώς φαντάζεται τον εαυτό του τα επόμενα χρόνια και αν σκέφτεται να προχωρήσει σε ένα ακόμη βήμα στον πολιτικό στίβο.

Ο κος Όμηρος Τσάπαλος αποκάλυψε ότι επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος στην Α’ Αθηνών στις επόμενες εκλογές, με στόχο να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες του και να λειτουργήσει ως ένας «βουλευτής της γειτονιάς». Όπως εξήγησε, θέλει να βρίσκεται κοντά στους κατοίκους της Αθήνας και να παρεμβαίνει για ζητήματα της καθημερινότητάς τους.

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να διατηρήσει την υγεία του, να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ταξιδεύει. Μάλιστα, χαρακτήρισε τα ταξίδια μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του, καθώς οι εμπειρίες και οι εικόνες που συλλέγει τον βοηθούν να εξελίσσεται.

Η συνέντευξη στο Talk to MAD ολοκληρώθηκε με την Αθηνά Κλήμη να ευχαριστεί τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο για την παρουσία του, σε μια συζήτηση που ανέδειξε όχι μόνο την επαγγελματική του ιδιότητα, αλλά και τις προσωπικές εμπειρίες, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες του.

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