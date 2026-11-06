H Ρούλα Παπαθανασίου στο «Talk to MAD»: «Είμαι στην καλύτερη στιγμή της πορείας μου»

Η Ρούλα Παπαθανασίου μιλά στην Αθηνά Κλήμη για το νέο της τραγούδι,τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την εμπειρία της στο «The Voice»

Με μια ματιά Η Ρούλα Παπαθανασίου δηλώνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της καριέρας της.

Κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Μου τηλεφώνησαν», επανεκτέλεση του Χαρούλας Λαμπράκη.

Η τραγουδίστρια μιλά για τις δυσκολίες, την απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα και την εμπειρία της στο The Voice.

Αναφέρεται στη σχέση της με τα social media και την παρακολούθηση εμφανίσεων από κινητά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απολαυστική συζήτηση με τη Ρούλα Παπαθανασίου είχε η Αθηνά Κλήμη στο νέο επεισόδιο του «Talk to MAD», με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή. Με αφορμή το νέο της τραγούδι «Μου τηλεφώνησαν» από την Panik Platinum, η καλεσμένη μίλησε για την αγάπη της για το λαϊκό τραγούδι, τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι να καθιερωθεί, αλλά και τις επιλογές που τη βοήθησαν να φτάσει μέχρι εδώ.

Αυτή την περίοδο, η Ρούλα Παπαθανασίου εμφανίζεται στο Botox στο Μπουρνάζι, κάθε Πέμπτη και Σάββατο, μαζί με τους Χρήστο Πάζη, Γιάννη Τάσιο, Γιώργο Λέξι, Εύα Ρήγα, Κάρμεν και Ντιάνα Καπλανίδου. Όπως περιέγραψε στην Αθηνά Κλήμη, το κλίμα στο μαγαζί είναι ιδιαίτερα θετικό, με τον κόσμο να επιστρέφει σε χώρους διασκέδασης όπου μπορεί να βρίσκεται κοντά στους καλλιτέχνες και να απολαμβάνει πιο άμεση επαφή μαζί τους.

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Στο επίκεντρο της κουβέντας βρέθηκε το νέο της τραγούδι, «Μου τηλεφώνησαν», το οποίο αποτελεί επανεκτέλεση ενός κομματιού που είχε πρωτοερμηνεύσει η Χαρούλα Λαμπράκη, σε μουσική του Τάκη Σούκα. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι θέλησε να φέρει ξανά το κομμάτι στο προσκήνιο, καθώς θεωρεί σημαντικό να μη χαθούν τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του λαϊκού ρεπερτορίου και τη διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα.

Όπως ανέφερε, οι νεότερες γενιές αξίζει να γνωρίζουν τα τραγούδια που ακούγονταν παλαιότερα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διασκέδαζε ο κόσμος. Η ίδια, άλλωστε, δεν έκρυψε ποτέ την ταυτότητά της ως λαϊκή τραγουδίστρια. Μπορεί στα πρώτα της βήματα, όταν ήταν ακόμη έφηβη, να ερμήνευε διαφορετικά μουσικά είδη, από pop μέχρι rock, ωστόσο πιστεύει πως ο κάθε καλλιτέχνης καταλήγει φυσικά σε αυτό που πραγματικά τον εκφράζει.

Από τη Λαμία στην Αθήνα και η απόφαση που άλλαξε την πορεία της

Η Ρούλα Παπαθανασίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία, όπου ξεκίνησε να τραγουδά για αρκετά χρόνια πριν κάνει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Όπως εξομολογήθηκε, η μουσική δεν υπήρχε ως επαγγελματική παράδοση στην οικογένειά της, καθώς ήταν η μόνη που είχε αυτή την κλίση. Ωστόσο, από πολύ μικρή ηλικία έλεγε πως ήθελε να γίνει τραγουδίστρια, με τους δικούς της αρχικά να αντιμετωπίζουν την επιθυμία της με χαμόγελο.

Η απόφαση να αφήσει πίσω της την πόλη της και να κυνηγήσει το όνειρό της στην Αθήνα δεν ήταν εύκολη. Μάλιστα, αποκάλυψε πως σε μια καθοριστική περίοδο της ζωής της δέχτηκε πρόταση να ταξιδέψει στον Καναδά, όπου εργάστηκε ως τραγουδίστρια για πέντε μήνες. Παρότι φοβόταν πολύ τα αεροπλάνα, αποφάσισε να το τολμήσει, αντιμετωπίζοντας την ευκαιρία ως ένα σημαντικό βήμα για να συγκεντρώσει χρήματα και να επιστρέψει στην Ελλάδα με στόχο να ασχοληθεί πιο ενεργά με τη δισκογραφία.

Μιλώντας για τις δυσκολίες αυτής της διαδρομής, τόνισε πως δεν την απασχόλησε ποτέ να συγκρίνεται με άλλους καλλιτέχνες ή να παρακολουθεί την πορεία τους. Προτίμησε να επικεντρώνεται στους δικούς της στόχους και να προσπαθεί να τους πετύχει χωρίς να βάζει εμπόδια σε κανέναν. Παράλληλα, δήλωσε πως αισθάνεται ότι αυτή είναι η καλύτερη περίοδος της επαγγελματικής της πορείας.

Η εμπειρία στο The Voice και όσα θα συμβούλευε τους νέους καλλιτέχνες

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη έφτασε και στη συμμετοχή της στο The Voice, μια εμπειρία που η ίδια χαρακτήρισε ως επιλογή σε λάθος χρονική στιγμή. Όπως εξήγησε, είχε ήδη ξεκινήσει τη δισκογραφική της πορεία και είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «12 και 1», όταν αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στο talent show.

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως υπήρξαν αλλαγές στα τραγούδια και στη σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων την τελευταία στιγμή, κάτι που την έκανε να αισθανθεί πως η συμμετοχή της δεν συνέπεσε με την κατάλληλη περίοδο της καριέρας της. Παρ’ όλα αυτά, δεν μετανιώνει που πήρε μέρος, αφού γνώρισε ανθρώπους, έκανε φιλίες και πέρασε όμορφες στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Όσο για τα νέα παιδιά που σκέφτονται να συμμετάσχουν σε ένα talent show, η συμβουλή της ήταν ξεκάθαρη: να το τολμήσουν, εφόσον το θέλουν πραγματικά. Όπως υπογράμμισε, ούτε μια αποτυχία ούτε μια επιλογή που εκ των υστέρων μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη είναι αρκετές για να σταματήσουν κάποιον από το να κυνηγήσει τον στόχο του.

Η σχέση της με τα social media και η άποψή της για τα κινητά στα νυχτερινά κέντρα

Η Ρούλα Παπαθανασίου μίλησε επίσης για τη σχέση της με τα social media, παραδεχόμενη πως δεν αισθάνεται ιδιαίτερα εξοικειωμένη με την τεχνολογία και πως χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κυρίως για την επαγγελματική της προβολή. Δεν είναι από τους ανθρώπους που επιλέγουν να μοιράζονται συνεχώς στιγμές από την καθημερινότητά τους, όπως το πού θα πιουν καφέ ή τι θα φορέσουν, καθώς προτιμά να κρατά αυτό το κομμάτι της ζωής της πιο προσωπικό.

Παράλληλα, σχολίασε και τη συνήθεια του κοινού να καταγράφει με τα κινητά του τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών. Αναγνώρισε πως τα βίντεο μπορούν να βοηθήσουν στην προβολή ενός τραγουδιστή, ωστόσο θεωρεί πως η διασκέδαση δεν πρέπει να περνά σε δεύτερη μοίρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κόσμος πηγαίνει στα νυχτερινά κέντρα για να περάσει καλά και όχι για να παρακολουθεί όλο το πρόγραμμα μέσα από την οθόνη του κινητού του.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην εύκολη κριτική που μπορεί να δεχτεί ένας καλλιτέχνης μέσα από ένα βίντεο στα social media. Ένα στιγμιότυπο, όπως εξήγησε, δεν αποτυπώνει απαραίτητα την πραγματική κατάσταση ενός τραγουδιστή, αφού μπορεί εκείνη την ημέρα να είναι άρρωστος ή να αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία. Για την ίδια, επομένως, η αποσπασματική κριτική δεν μπορεί να καθορίζει την αξία ή την πορεία ενός καλλιτέχνη.

Τα επόμενα δισκογραφικά σχέδια της Ρούλας Παπαθανασίου

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί πως ετοιμάζει κάτι πολύ ξεχωριστό για τη συνέχεια της δισκογραφικής της πορείας. Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, περιέγραψε το νέο τραγούδι που ετοιμάζει ως ένα κομμάτι που την ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή που το άκουσε.

Όπως εξήγησε, προς το παρόν δεν μπορεί να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες, καθώς εκκρεμούν οι απαραίτητες συμφωνίες. Το μόνο που αποκάλυψε είναι πως πρόκειται για ένα τραγούδι που την έκανε να εντυπωσιαστεί και να ανυπομονεί για την κυκλοφορία του.

Η συνέντευξη της Ρούλας Παπαθανασίου στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD είναι μια συζήτηση για την επιμονή, τις αποφάσεις που απαιτούν τόλμη και την ανάγκη ενός καλλιτέχνη να παραμένει πιστός στη μουσική του ταυτότητα.

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