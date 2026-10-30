Μαρία Μπαλούτσου & Μιχάλης Κοιλάκος στο «Talk to MAD»: Ποιο είναι το μήνυμα της παράστασης «Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου»

Με μια ματιά Η παράσταση «Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου» είναι μαύρη κωμωδία με επιρροές από Monty Python.

Το έργο σατιρίζει τις σχέσεις εξουσίας, με φόντο τον Μεσαίωνα και έναν δήμιο που απειλείται επαγγελματικά.

Οι συντελεστές τόνισαν την πρόκληση της κωμωδίας και τη σημασία της αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Το μήνυμα της παράστασης είναι «κουράγιο και δύναμη να συνεχίζει», ενώ θίγονται και δυσκολίες του ανεξάρτητου θεάτρου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην εκπομπή «Talk to MAD» της Αθηνάς Κλήμη βρέθηκαν καλεσμένοι η ηθοποιός Μαρία Μπαλούτσου και ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κοιλάκος, δύο από τους συντελεστές της θεατρικής παράστασης «Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου». Οι δύο καλλιτέχνες μίλησαν για τη μαύρη κωμωδία του Γιάννη Κεντρωτά, που παρουσιάζεται στο θέατρο Όλβιο, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πλοκή, τους χαρακτήρες, τις επιρροές της παράστασης και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την προετοιμασία της.

Με φόντο τον Μεσαίωνα και έντονες επιρροές από το χιούμορ των Monty Python, το έργο παρουσιάζει έναν δήμιο που βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια της επαγγελματικής του ασφάλειας και αποφασίζει να αντιδράσει. Μέσα από κωμικές και ανατρεπτικές καταστάσεις, η ιστορία σατιρίζει τις σχέσεις εξουσίας και θέτει ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα, παρά το γεγονός ότι η δράση της εκτυλίσσεται σε μια άλλη εποχή.

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Η παράσταση έχει κάνει πρεμιέρα από τα τέλη Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, με προγραμματισμένη διάρκεια έως τις 12 Ιανουαρίου. Στη συζήτησή τους με την Αθηνά Κλήμη, η Μαρία Μπαλούτσου και ο Μιχάλης Κοιλάκος εξήγησαν, μεταξύ άλλων, γιατί επέλεξαν την κωμωδία, πώς διαμορφώνεται μια παράσταση μέσα από την επαφή με το κοινό και τι θα ήθελαν να κρατούν μαζί τους οι θεατές όταν φεύγουν από το θέατρο.

Η ιστορία ενός δήμιου που κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του

Η ιστορία της παράστασης εκτυλίσσεται σε μια επαρχία της Σκωτίας κατά τον Μεσαίωνα. Ένας δήμιος ετοιμάζεται να εκτελέσει έναν καταδικασμένο φοροφυγά, ο οποίος χρωστά λίγα σελίνια στον βασιλιά. Όλα, όμως, ανατρέπονται όταν ένα βασιλικό περιστέρι καταφθάνει μεταφέροντας ένα νέο διάγγελμα: το επάγγελμα του δήμιου παύει να αποτελεί δημόσια υπηρεσία και ιδιωτικοποιείται. Πλέον, οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος, αρκεί να πληρώσει ένα απλό χαρτόσημο.

Η αλλαγή αυτή ανατρέπει την καθημερινότητα του δήμιου, ο οποίος βλέπει την επαγγελματική του ασφάλεια να απειλείται. Όπως περιέγραψε ο Μιχάλης Κοιλάκος, ο ήρωας αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι «το σύστημα μάλλον δεν λειτουργεί για αυτόν πλέον», με αποτέλεσμα να περνά από την αμφισβήτηση στην απεργία και τελικά στην επανάσταση.

Στην ιστορία συμμετέχει και η σύζυγος του μελλοθάνατου, την οποία υποδύεται η Μαρία Μπαλούτσου. Η ίδια περιέγραψε τον ρόλο της με αρκετή δόση χιούμορ, εξηγώντας ότι η ηρωίδα της φτάνει την τελευταία στιγμή για να σταματήσει την εκτέλεση, όχι όμως για να σώσει τον σύζυγό της. Αντίθετα, θέλει να προλάβει να υπογράψει εκείνος τη διαθήκη του και να της αφήσει την περιουσία του, ώστε να γίνει μια πλούσια χήρα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έργο, πρόκειται για μια όμορφη γυναίκα που παντρεύτηκε έναν «χοντρό καραφλό μόνο για τα λεφτά του».

Οι επιρροές από τους Monty Python και η στήριξη της ελληνικής δραματουργίας

Η Μαρία Μπαλούτσου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν διάβασε για πρώτη φορά το κείμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι ωραία! Επιτέλους ένα αστείο κείμενο». Όπως εξήγησε, το χιούμορ αποτελεί βασικό στοιχείο της ίδιας της γραφής του Γιάννη Κεντρωτά, ενώ η επιρροή των Monty Python είναι εμφανής τόσο στον τρόπο αφήγησης όσο και στις κωμικές καταστάσεις. Για την ίδια, το γέλιο προκύπτει κυρίως από το ίδιο το κείμενο και όχι μόνο από τους συμβολισμούς των χαρακτήρων.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κοιλάκος αποκάλυψε ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζεται με τον συγγραφέα, τον οποίο εκτιμά ιδιαίτερα για το μαύρο χιούμορ του και τον τρόπο με τον οποίο περνά σοβαρά ζητήματα μέσα από αστείες καταστάσεις. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν δημιουργό που γράφει κάθε χρόνο ένα καινούργιο έργο, ενώ φέτος θα βρίσκεται και στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου ως συγγραφέας.

Ο σκηνοθέτης στάθηκε, επίσης, στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερος χώρος στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία. Όπως εξήγησε, συχνά οι θεατρικές ομάδες αναζητούν γνωστά έργα του εξωτερικού, όπως του Σαίξπηρ ή του Τένεσι Ουίλιαμς, ενώ η ελληνική θεατρική γραφή έχει πολλά αξιόλογα έργα να παρουσιάσει. «Να αρχίσουμε να στηρίζουμε λίγο και την ελληνική δραματουργία», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

Η πρόκληση της κωμωδίας και ο ρόλος του κοινού

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τους συντελεστές κατά τη διάρκεια των προβών ήταν να βρουν το σωστό μέτρο στην κωμωδία. Η Μαρία Μπαλούτσου εξήγησε ότι το έργο περιλαμβάνει έντονες υπερβολές και πως η πρόκληση ήταν να αναδειχθεί το χιούμορ χωρίς να αποκτήσει η παράσταση επιθεωρησιακό χαρακτήρα ή να χάσει το νόημά της. «Έπρεπε να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία», ανέφερε, περιγράφοντας τη διαδικασία ως μια προσπάθεια να παιχτεί η κωμωδία με φυσικότητα, χωρίς να χαθεί η έντασή της.

Ο Μιχάλης Κοιλάκος, μάλιστα, εξήγησε πόσο σημαντική είναι η παρουσία των θεατών για τη διαμόρφωση της τελικής παράστασης. «Η παράσταση γίνεται με το κοινό», σημείωσε, εξηγώντας ότι αρκετές φορές ένα αστείο που δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν στις πρόβες μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητο γέλιο όταν ακουστεί μπροστά στους θεατές. Μάλιστα, η Μαρία Μπαλούτσου θυμήθηκε μια συγκεκριμένη βραδιά κατά την οποία ένα αστείο που δεν τους φαινόταν ιδιαίτερα αστείο στις πρόβες προκάλεσε τελικά έντονη αντίδραση από το κοινό. Εκεί, όπως είπε, έγινε σαφές πόσο σημαντικό είναι να εμπιστεύεται ο ηθοποιός τη σκηνοθετική καθοδήγηση και το ένστικτό του.

«Κουράγιο και δύναμη να συνεχίζει»: Το μήνυμα της παράστασης

Όταν η συζήτηση έφτασε στο τι θα ήθελαν να αποκομίσει το κοινό από την παράσταση, ο Μιχάλης Κοιλάκος έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση: «Κουράγιο και δύναμη να συνεχίζει». Όπως εξήγησε, η φετινή επιλογή μιας πιο καθαρής κωμωδίας έγινε και με την επιθυμία να προσφέρει στους θεατές μια ευχάριστη θεατρική εμπειρία, χωρίς να απουσιάζει το ουσιαστικό της περιεχόμενο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις εξουσίας παραμένουν ένα διαχρονικό ζήτημα στην ανθρώπινη ιστορία. «Μπορούμε να αγωνιστούμε, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα όσα έχουμε κατακτήσει. Έτσι, παρότι η ιστορία τοποθετείται στον Μεσαίωνα, η θεματική της αποκτά ενδιαφέρον και για τον σύγχρονο θεατή.

Το ελληνικό θέατρο σήμερα και οι δυσκολίες των ανεξάρτητων παραγωγών

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη σημερινή εικόνα του ελληνικού θεάτρου, με αφορμή την αυξημένη δημιουργική δραστηριότητα και τις αξιόλογες παραγωγές που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια. Ο Μιχάλης Κοιλάκος αναγνώρισε ότι το διαδίκτυο και η ευκολότερη πρόσβαση σε καλλιτεχνικά ερεθίσματα από το εξωτερικό έχουν προσφέρει στους δημιουργούς περισσότερες εικόνες και ιδέες. Όπως είπε, πλέον οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να εμπνέονται από πολύ περισσότερες πηγές σε σχέση με το παρελθόν.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν γίνει ευκολότερες. Αντίθετα, ο σκηνοθέτης επισήμανε ότι για τους καλλιτέχνες που δεν συμμετέχουν σε μεγάλες παραγωγές η πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ και η οικονομική κατάσταση του κοινού επηρεάζει τη δυνατότητα παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων. Όπως ανέφερε, δεν είναι εύκολο για κάποιον να παρακολουθεί πολλές παραστάσεις μέσα στη χρονιά, όταν κάθε εισιτήριο κοστίζει από 15 έως 25 ευρώ.

Μιλώντας για το ανεξάρτητο θέατρο στην Ελλάδα, το χαρακτήρισε «δημιουργικό», ενώ στάθηκε και στη σημασία της προσπάθειας που απαιτείται για να δημιουργηθεί μια παράσταση. Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες αναγκάζουν τους καλλιτέχνες να αναζητούν λύσεις, συνεργάτες και νέους τρόπους να προχωρήσουν τη δουλειά τους.

Πού και πότε θα δεις την παράσταση

Η «Μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου» παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο θέατρο Όλβιο, με τις παραστάσεις να έχουν προγραμματιστεί έως τις 12 Ιανουαρίου. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω του more.com και από το ταμείο του θεάτρου.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Γιάννης Οικονομίδης, Βασίλης Χατζηδημητράκης, Μαρία Μπαλούτσου, Γιώργος Ντούσης και Άγγελος Λιάγκος, ενώ υπάρχει και guest εμφάνιση από τον Χάρο. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Κώστας Χαριτάτος, τους φωτισμούς ο Γιώργος Παυλόπουλος Αγιανίτης, τα σκηνικά η Άννα Σάπκα, τα κοστούμια η Μαρία Γεωργάτου και τις χορογραφίες η Ραλίτσα Βλαντιμίροβα.

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