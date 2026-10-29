Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο «Talk to MAD»: «Δούλευα 3 χρόνια χωρίς να πληρώνομαι»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μιλά στο «Talk to MAD» για τα 3 χρόνια χωρίς μισθό, τα πρώτα ρεπορτάζ με βέσπα και τη διαδρομή του στο MEGA

Με μια ματιά Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εργάστηκε τρία χρόνια χωρίς αμοιβή στην αρχή της καριέρας του.

Θεωρεί απαραίτητη την εμπειρία του ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο για έναν δημοσιογράφο.

Σκέφτηκε σοβαρά να αφήσει την Αθήνα και τη δημοσιογραφία για την Ξάνθη, αλλά τον κράτησαν τα οικονομικά.

Αντιμετώπισε δύσκολες επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές, συμπεριλαμβανομένων κλεισίματος καναλιού και περιπέτειας υγείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους της πρωινής ενημέρωσης, βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στο «Talk to MAD» και μίλησε για τη διαδρομή του στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τις προσωπικές του επιλογές και τις στιγμές που τον σημάδεψαν. Ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», μαζί με την Ανθή Βούλγαρη, γύρισε τον χρόνο πίσω, από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα μέχρι τις πιο απαιτητικές στιγμές της τηλεοπτικής του πορείας.

Πριν φτάσει στα τηλεοπτικά στούντιο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εργάστηκε σε φούρνο από τα 14 έως τα 19 του χρόνια και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον ανεφοδιασμό πλοίων. Αν και ήθελε από μικρός να γίνει δημοσιογράφος, παρακολούθησε για δύο χρόνια το Εργαστήρι Δημοσιογραφίας και μπήκε στο επάγγελμα στα 26 του, ξεκινώντας το 1987. Όπως αποκάλυψε, τα πρώτα τρία χρόνια εργάστηκε χωρίς να πληρώνεται, ενώ τότε τα χρόνια απλήρωτης δουλειάς θεωρούνταν σχεδόν παράσημο στον χώρο.

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Στα 18 του αγόρασε με δόσεις μια βέσπα, την οποία χρησιμοποιούσε για τα ρεπορτάζ του, έχοντας μαζί του φωτογράφο. Με αυτόν τον τρόπο κάλυπτε πορείες και απεργίες στο κέντρο της Αθήνας, περνώντας ξανά και ξανά από τους κεντρικούς δρόμους. Μάλιστα, αποκάλυψε πως όταν ήταν μικρός σκεφτόταν να γίνει είτε πυροσβέστης είτε δημοσιογράφος, καθώς τον γοήτευαν το απρόβλεπτο και η ανάγκη να βρίσκεται εκεί όπου συμβαίνουν τα γεγονότα.

Η τηλεόραση, το «πεζοδρόμιο» και η συνεργασία με την Ανθή Βούλγαρη

Ο ίδιος δεν φανταζόταν ότι θα κατέληγε στην τηλεόραση, την οποία κάποτε θεωρούσε κάτι μακρινό και σχεδόν απρόσιτο. Σήμερα, έχοντας 7 χρόνια κοινής πορείας με την Ανθή Βούλγαρη στο MEGA, θεωρεί πως η χημεία τους χτίστηκε σταδιακά, μέσα από την αλληλοκατανόηση και τον χώρο που δίνει ο ένας στον άλλον. Όπως εξήγησε, η πρωινή ενημέρωση χρειάζεται σαφήνεια και απλό λόγο, ώστε ο τηλεθεατής να ξεκινά τη μέρα του ενημερωμένος, χωρίς περιττή ένταση.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους θέλουν να γίνουν παρουσιαστές χωρίς να έχουν περάσει πρώτα από το ρεπορτάζ. Για τον ίδιο, η εμπειρία στον δρόμο και η ενασχόληση με διαφορετικά θέματα – από την οικονομία και την πολιτική μέχρι το αστυνομικό και το κοινωνικό ρεπορτάζ – είναι απαραίτητες για έναν δημοσιογράφο. Όπως υποστήριξε, χρειάζονται χρόνια δουλειάς για να αποκτήσει κάποιος ουσιαστική εμπειρία και να χτίσει το όνομά του.

Το όνειρο της Ξάνθης και η σκέψη να αφήσει την Αθήνα

Η Ξάνθη παραμένει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή του. Έφυγε από εκεί στα 13 του χρόνια, μετά το δημοτικό, και περιέγραψε την απομάκρυνσή του ως έναν δύσκολο ξεριζωμό, που τον έκανε να σκέφτεται συχνά την επιστροφή. Μάλιστα, αγόρασε 50 στρέμματα άγονης γης σε βουνό, σε υψόμετρο περίπου 650-700 μέτρων, έχοντας στο μυαλό του την καλλιέργεια της γης ή τη δημιουργία ενός ξενώνα ή κάμπινγκ.

Παρότι σκέφτηκε σοβαρά να αφήσει την Αθήνα και τη δημοσιογραφία, τα οικονομικά δεδομένα και η επαγγελματική του πορεία τον κράτησαν στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από το 2000 δεχόταν προτάσεις να ασχοληθεί με την πολιτική, κυρίως λόγω της αναγνωρισιμότητάς του στην Ξάνθη, όμως δεν έκανε ποτέ το βήμα. Αν και υπήρξε περίοδος που το σκέφτηκε πιο έντονα, τελικά επέλεξε να συνεχίσει τη δημοσιογραφική του πορεία.

Η κρίση του MEGA, οι δύσκολες ειδήσεις και η περιπέτεια υγείας

Μία από τις πιο δύσκολες επαγγελματικές περιόδους ήρθε το 2016, όταν έκλεισε το παλιό MEGA. Ο Χασαπόπουλος βρέθηκε τότε, στα μέσα της δεκαετίας των 50 του, αντιμέτωπος με την ανασφάλεια της επόμενης ημέρας, παρά τα χρόνια εμπειρίας του. Όπως ανέφερε, είχε συνηθίσει να δουλεύει επτά ημέρες την εβδομάδα, συνδυάζοντας εφημερίδα και ραδιόφωνο.

Από τα ρεπορτάζ που τον δυσκόλεψαν περισσότερο ήταν εκείνα για τα μέτρα λιτότητας και τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Ξεχωριστά επώδυνη στιγμή ήταν όταν χρειάστηκε να ανακοινώσει στον αέρα τον πρόωρο θάνατο αγαπημένου συναδέλφου του, ενώ θυμάται και την υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Άλεξ από τη Βέροια, του οποίου η σορός δεν βρέθηκε ποτέ.

Στη συνέντευξη μίλησε και για μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν, ενώ βρισκόταν στο Open, ένιωσε αδιαθεσία και πήγε μόνος του στο νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε ότι χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση. Θυμήθηκε επίσης ότι είχε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα και τον προηγούμενο Νοέμβριο, χωρίς να σταματήσει να εργάζεται. Όπως είπε, θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που κατάφερε να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις, τονίζοντας πως στη ζωή σημασία έχει να σηκώνεσαι ξανά, ακόμη κι όταν πέφτεις.

Ο γιος του, οι πολιτικοί και η αγάπη για τη μουσική

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποκάλυψε ότι ο γιος του, Στέλιος, επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο και έφυγε στο εξωτερικό, αντί να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία. Παραδέχτηκε πως ένιωσε ανακούφιση με αυτή την επιλογή, καθώς γνωρίζει από πρώτο χέρι τις οικονομικές δυσκολίες και την επαγγελματική αβεβαιότητα του χώρου.

Αναφερόμενος σε πολιτικά πρόσωπα που ξεχώρισε μέσα στα χρόνια, μίλησε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σημίτη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, επισημαίνοντας ότι ορισμένες προσωπικότητες άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Στο τέλος της συζήτησης, μίλησε με ενθουσιασμό για την Κατερίνα Λιόλιου και τραγούδια της που θεωρεί διαχρονικά, θυμίζοντας πως την υποστήριζε από τα πρώτα της βήματα, όταν πολλοί ακόμη αναρωτιούνταν ποια είναι. Ανέφερε επίσης τον Ferris και τον Αντώνη Ρέμο ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχωρίζει.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με χιούμορ και πειράγματα γύρω από την ιδέα να ανανεώσει τους γαμήλιους όρκους με τη σύζυγό του, με την Αθηνά Κλήμη και την Ανθή Βούλγαρη να δηλώνουν πως θέλουν να παρευρεθούν σε ένα τέτοιο πάρτι σε νησί. Μια χαλαρή στιγμή που έκλεισε μια συνέντευξη γεμάτη προσωπικές ιστορίες, δύσκολες αναμνήσεις και μαθήματα ζωής.

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