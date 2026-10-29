«The Housemaid’s Secret»: Η Kirsten Dunst ενώνει τις δυνάμεις της με τη Sydney Sweeney στο νέο θρίλερ

Με μια ματιά Η Kirsten Dunst εντάσσεται στο καστ της συνέχειας του «The Housemaid», υποδυόμενη τη νέα εργοδότρια Mrs Garrick.

Η Sydney Sweeney επιστρέφει ως Millie Calloway, η οποία αναλαμβάνει νέα δουλειά με σκοτεινά μυστικά.

Η Millie καλείται να φροντίζει σπίτι γυναίκας που δεν της επιτρέπεται να δει ποτέ, δημιουργώντας κίνδυνο.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Paul Feig, βασίζεται σε μυθιστόρημα της Freida McFadden και κυκλοφορεί 17 Δεκεμβρίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι τα μυστικά πίσω από τις κλειστές πόρτες του «The Housemaid» είχαν αποκαλυφθεί όλα, η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας έρχεται να σε κάνει να το ξανασκεφτείς. Η Sydney Sweeney επιστρέφει στον ρόλο της Millie Calloway στο «The Housemaid’s Secret», όμως αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνη της σε ένα παιχνίδι μυστηρίου που υπόσχεται ακόμη περισσότερες ανατροπές. Η Kirsten Dunst προστίθεται στο καστ ως Mrs Garrick, η νέα εργοδότρια της Millie, μια γυναίκα που φαίνεται να κρύβει πολλά περισσότερα από όσα αφήνει να εννοηθούν.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει και δείχνουν τις δύο ηθοποιούς μαζί σε ένα αυτοκίνητο, άλλοτε να γελούν και άλλοτε με πιο σοβαρές εκφράσεις. Και αν αναρωτιέσαι τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την αλλαγή στη διάθεσή τους, η υπόθεση της νέας ταινίας κάνει σαφές πως τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

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Η Kirsten Dunst γίνεται η μυστηριώδης Mrs Garrick

Η Kirsten Dunst αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο στο κινηματογραφικό σύμπαν του «The Housemaid», υποδυόμενη την Mrs Garrick, τη γυναίκα για την οποία θα εργάζεται η Millie. Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα, που δημοσίευσε το «Digital Spy», δείχνουν την Dunst και τη Sydney Sweeney να κάθονται μαζί σε αυτοκίνητο, σε στιγμές που μοιάζουν χαλαρές, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα για τη σχέση των χαρακτήρων τους. Η Mrs Garrick δεν είναι μια συνηθισμένη εργοδότρια.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, η Millie αναλαμβάνει να φροντίζει το σπίτι μιας γυναίκας που δεν της επιτρέπεται να δει ποτέ. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ιστορία όπου η περιέργεια μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η συμμετοχή της Kirsten Dunst δίνει νέο ενδιαφέρον στη συνέχεια, καθώς η ηθοποιός καλείται να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα γύρω από τον οποίο φαίνεται να περιστρέφεται ένα σημαντικό μέρος του μυστηρίου.

Η Sydney Sweeney επιστρέφει σε μια ιστορία με ακόμη πιο σκοτεινά μυστικά

Η Sydney Sweeney επιστρέφει ως Millie Calloway, τη νεαρή γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο των ανατροπών της πρώτης ταινίας. Στο «The Housemaid’s Secret», η Millie αναλαμβάνει μια νέα δουλειά, όμως η συγκεκριμένη ευκαιρία σύντομα αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις. Η σύνοψη της ταινίας αναφέρει ότι οι εργοδότες της προσπαθούν να κρατήσουν κρυφή μια αλήθεια που απειλεί να αποκαλύψει μυστικά ακόμη πιο σκοτεινά από τα δικά της. Με άλλα λόγια, η Millie βρίσκεται ξανά σε ένα περιβάλλον όπου δεν μπορεί να εμπιστευτεί εύκολα όσα βλέπει ή όσα της λένε. Το ενδιαφέρον ενισχύεται από το γεγονός ότι η νέα εργοδότρια παραμένει απρόσιτη, ενώ η Millie καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα σπίτι που μοιάζει να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες. Και όταν μια δουλειά συνοδεύεται από τόσες απαγορεύσεις, μάλλον υπάρχει σοβαρός λόγος που κάποιος δεν θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Ποιοι άλλοι ηθοποιοί συμμετέχουν στο «The Housemaid’s Secret»

Εκτός από τη Sydney Sweeney και την Kirsten Dunst, στο καστ συμμετέχουν ο Stephen Kalyn, ο Paul Anthony Kelly και η Brittany Snow. Ο Kalyn θα υποδυθεί τον Brock, τον σύντροφο της Millie, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι εκείνη έχει ποινικό μητρώο. Ο Kelly αναλαμβάνει τον ρόλο του Douglas Garrick, ενώ η Snow θα εμφανιστεί ως Marybeth, μια διακριτική υπάλληλος υποδοχής στην εταιρεία του κ. Garrick. Οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες αναμένεται να συμβάλουν στην εξέλιξη της ιστορίας, καθώς η Millie προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω της και ποιοι άνθρωποι κρύβουν κάτι. Το καστ συνδυάζει γνώριμα πρόσωπα με νέες προσθήκες, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση με τον κόσμο της πρώτης ταινίας.

Πότε κυκλοφορεί η νέα ταινία

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ξανά ο Paul Feig, ο οποίος επέστρεψε για τη συνέχεια μετά την επιτυχία του πρώτου «The Housemaid». Η Rebecca Sonnenshine βρίσκεται και πάλι στο σενάριο, ενώ η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Freida McFadden, που κυκλοφόρησε το 2023. Ο Paul Feig έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την ανταπόκριση του κοινού στην πρώτη ταινία, επισημαίνοντας πως η συνέχεια δίνει την ευκαιρία στην ομάδα να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Millie. Το «The Housemaid’s Secret» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027. Μέχρι τότε, οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα προσφέρουν μια μικρή γεύση από όσα έρχονται, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν πολλά για την εξέλιξη της πλοκής.

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