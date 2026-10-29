Ο σκηνοθέτης του «Obsession» επιστρέφει με νέα ταινία τρόμου στο YouTube

Ο Curry Barker επιστρέφει λίγο πριν από το Halloween με το «Mama Bear», ένα νέο horror μικρού μήκους που θα κυκλοφορήσει δωρεάν στο YouTube

Με μια ματιά Ο σκηνοθέτης Curry Barker επιστρέφει με νέα ταινία τρόμου, «Mama Bear», που θα προβληθεί δωρεάν στο YouTube στις 29 Οκτωβρίου.

Η ταινία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Microsoft Windows, θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι του Barker «That’s a Bad Idea».

Έχουν ανακοινωθεί ορισμένοι ηθοποιοί, ενώ ο Barker υπογράφει σενάριο, σκηνοθεσία και μοντάζ.

Υπάρχουν εικασίες για σύνδεση με το «Obsession», αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ ο Barker εξετάζει και συνέχεια του «Obsession». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Curry Barker, ο δημιουργός πίσω από το ανατρεπτικό θρίλερ τρόμου «Obsession», επιστρέφει με ένα νέο κινηματογραφικό project, αυτή τη φορά σε μορφή μικρού μήκους. Η νέα ταινία του, με τίτλο «Mama Bear», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα δωρεάν στο YouTube στις 29 Οκτωβρίου, λίγο πριν από το Halloween.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, αποκαλύπτοντας τον τίτλο του νέου εγχειρήματος, χωρίς ωστόσο να δώσει πολλές λεπτομέρειες για την υπόθεση ή τη διάρκειά του.

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Η κυκλοφορία της ταινίας πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Microsoft Windows, η οποία φέρεται να υποστηρίζει το project, ενώ η πρεμιέρα θα φιλοξενηθεί στο προσωπικό κανάλι του Barker στο YouTube, με την ονομασία «That’s a Bad Idea».

Τι γνωρίζουμε για το «Mama Bear»

Παρότι η πλοκή παραμένει μυστική, έχουν γίνει γνωστά ορισμένα ονόματα από το καστ. Ο Jon Lee Richardson θα υποδυθεί τον Floyd, η Katie Sarife τη Lacey, η Ericka Kreuz την Ms. Wilson, ενώ ο Joshua Snyder θα εμφανιστεί ως σωσίας του Floyd.

Ο Barker αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους στην παραγωγή, καθώς υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ. Παράλληλα, συνεργάζεται ξανά με τη Vivian Gray, η οποία είχε αναλάβει τον σχεδιασμό παραγωγής στο «Obsession».

Η επιλογή της ημερομηνίας κυκλοφορίας δεν είναι τυχαία, καθώς η ταινία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κοινό αναζητά νέες ιστορίες τρόμου για τις ημέρες του Halloween. Η δωρεάν διάθεσή της στο YouTube δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στον Barker να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, χωρίς τους περιορισμούς μιας παραδοσιακής κινηματογραφικής διανομής.

Συνδέεται η νέα ταινία με το «Obsession»;

Ένα από τα ερωτήματα που προέκυψαν μετά την ανακοίνωση αφορά την πιθανή σύνδεση του «Mama Bear» με το «Obsession», την ταινία που έφερε τον Barker στο προσκήνιο.

Οι θαυμαστές του δημιουργού εντόπισαν γρήγορα μια πιθανή αναφορά στον Baron «Bear» Bailey, τον κεντρικό χαρακτήρα του «Obsession». Στην ταινία, ο Bear ζει σε ένα σπίτι που κληρονόμησε από τη γιαγιά του, ενώ οι γονείς του δεν εμφανίζονται στην ιστορία. Αυτό έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι το νέο project θα μπορούσε να εξερευνά το παρελθόν του ή να αποκαλύπτει περισσότερα για την οικογένειά του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο παραγωγές ανήκουν στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν. Τα ονόματα των χαρακτήρων που έχουν ανακοινωθεί για το «Mama Bear» δεν περιλαμβάνουν τον Bear, επομένως η σύνδεση παραμένει υπόθεση. Η συνεργασία με τη Microsoft Windows αφήνει, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο το φιλμ να αποτελεί μια αυτόνομη δημιουργία, σχεδιασμένη για ψηφιακή προβολή.

Ο Curry Barker αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνέχεια του «Obsession»

Ο σκηνοθέτης έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του για την περαιτέρω ανάπτυξη του κόσμου που δημιούργησε στο «Obsession». Σε συνέντευξή του στο Deadline, είχε αναφέρει ότι εξετάζει την πιθανότητα μιας 2ης ταινίας, χωρίς να αποκλείει μια διαφορετική προσέγγιση.

Μία από τις ιδέες που τον ενθουσιάζουν είναι η δημιουργία μιας ανθολογίας, με αυτοτελή επεισόδια διάρκειας περίπου μίας ώρας. Κάθε επεισόδιο θα μπορούσε να περιστρέφεται γύρω από μια διαφορετική ευχή που καταλήγει να έχει απρόβλεπτες και καταστροφικές συνέπειες, ενώ διαφορετικοί σκηνοθέτες θα είχαν τη δυνατότητα να δώσουν τη δική τους οπτική στην ιστορία. Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε στον Barker να εξερευνήσει νέες ιδέες τρόμου, διατηρώντας παράλληλα τη θεματική που έκανε το «Obsession» να ξεχωρίσει.

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