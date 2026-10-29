Cinema 29.10.2026

Η Katniss επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη! Η Jennifer Lawrence ξαναμπαίνει στον κόσμο των «Hunger Games»

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Η επιστροφή της Jennifer Lawrence ως Katniss Everdeen φέρνει ξανά κοντά τους αγαπημένους πρωταγωνιστές των «Hunger Games»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lawrence επιστρέφει ως Katniss στην ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».
  • Η επανένωση με τους Josh Hutcherson και Woody Harrelson ήταν συναισθηματική για την Lawrence.
  • Η Lawrence περιέγραψε τη στενή σχέση της με τον Josh Hutcherson κατά τα γυρίσματα.
  • Ο Woody Harrelson έκανε μια απρόβλεπτη είσοδο στο δωμάτιο της Lawrence, θυμίζοντας τον χαρακτήρα του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία κινηματογραφική επιστροφή που μπορεί να ξυπνήσει τη νοσταλγία των fans των «Hunger Games», αυτή είναι αναμφίβολα η επανένωση της Jennifer Lawrence με τον Josh Hutcherson και τον Woody Harrelson. Η Katniss Everdeen, ο Peeta Mellark και ο Haymitch Abernathy συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή του κινηματογράφου, δημιουργώντας χαρακτήρες που το κοινό αγάπησε όχι μόνο για τις περιπέτειές τους, αλλά και για τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσά τους.

Μια γυναίκα με μακριά μαλλιά και γυαλιά ηλίου ποζάρει με ένα γαλάζιο φόρεμα, αναδεικνύοντας το νέο επαγγελματικό εγχείρημα της ηθοποιού.
https://www.instagram.com/jlaw/

Τώρα, η Jennifer Lawrence επιβεβαιώνει την επιστροφή της ως Katniss στην επερχόμενη ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» και μιλά για την εμπειρία των γυρισμάτων, η οποία αποδείχθηκε πολύ πιο συναισθηματική από όσο ίσως περίμενε. Η επανένωση με τον Josh Hutcherson ήταν γεμάτη αγκαλιές και συγκίνηση, ενώ ο Woody Harrelson φρόντισε να αποδείξει πως, ακόμη και εκτός οθόνης, δεν έχει εγκαταλείψει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Haymitch.

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Μιλώντας στο podcast «Call Her Daddy», η Jennifer Lawrence περιέγραψε την επιστροφή της στον κόσμο των «Hunger Games» ως μια απίστευτη εμπειρία. Όπως εξήγησε, πολλά πράγματα στα γυρίσματα ήταν γνώριμα, καθώς συνεργάστηκε ξανά με μέλη της ίδιας ομάδας παραγωγής, ανάμεσά τους και με τον βοηθό σκηνοθέτη με τον οποίο έχει δουλέψει πολλές φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτό που έκανε την εμπειρία ξεχωριστή ήταν η επανένωσή της με τους παλιούς συμπρωταγωνιστές της. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, περιγράφοντας πόσο όμορφο ήταν να βρίσκεται ξανά δίπλα στον Josh Hutcherson και τον Woody Harrelson. Για εκείνη, η επιστροφή δεν αφορούσε απλώς την ενσάρκωση ενός αγαπημένου χαρακτήρα, αλλά και τη συνάντηση με ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε μια σημαντική περίοδο της ζωής και της καριέρας της.

Jennifer Lawrence ποζάρει με κοσμήματα και αλλαγμένη εμφάνιση, ενώ μιλάει για την αλήθεια πίσω από τις αισθητικές της επιλογές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πιο τρυφερή αποκάλυψη της Jennifer Lawrence αφορούσε τη σχέση της με τον Josh Hutcherson, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Peeta Mellark. Η ηθοποιός περιέγραψε με χιούμορ και συναίσθημα το πόσο δεμένοι ήταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, λέγοντας πως δεν πήγαιναν ούτε μέχρι την τουαλέτα χωρίς να έχουν τα χέρια τους ο ένας γύρω από τον άλλον. Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτυπώνει τη χαρά της επανένωσης δύο ηθοποιών που πέρασαν μαζί σημαντικές στιγμές μέσα από μια από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές σειρές της εποχής τους. Η Katniss και ο Peeta μπορεί να έζησαν ακραίες δοκιμασίες στη φανταστική Panem, όμως η Jennifer Lawrence και ο Josh Hutcherson φαίνεται πως διατήρησαν έναν ιδιαίτερο δεσμό και έξω από τον κινηματογραφικό κόσμο. Και αν περίμενες μια πιο ήρεμη ιστορία για την επιστροφή των πρωταγωνιστών, ο Woody Harrelson φρόντισε να αλλάξει αμέσως το κλίμα.

Jennifer Lawrence ποζάρει με το χαρακτηριστικό της στυλ, αποκαλύπτοντας την αλήθεια για την εμφάνισή της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε πως ο Woody Harrelson εμφανίστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της περνώντας από το παράθυρο, χωρίς να έχει προσκληθεί. Και, όπως εξήγησε η ίδια με τον χαρακτηριστικό της τρόπο, δεν θα ήταν το ίδιο αν εκείνος σεβόταν τα προσωπικά όρια ή χρησιμοποιούσε κανονικά την πόρτα. Η ατάκα της ηθοποιού έδωσε μια χιουμοριστική διάσταση στην ιστορία, αποτυπώνοντας τη δυναμική που φαίνεται να διατηρεί η παρέα των πρωταγωνιστών. Άλλωστε, ο Woody Harrelson έχει συνδεθεί με τον Haymitch, έναν χαρακτήρα που συνδυάζει τον σαρκασμό, την απρόβλεπτη συμπεριφορά και μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Φαίνεται πως κάποια στοιχεία αυτής της ενέργειας δεν περιορίζονται μόνο στον ρόλο του.

Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αποτελεί την επόμενη κινηματογραφική επιστροφή στο σύμπαν που δημιούργησε η Suzanne Collins. Η ιστορία επικεντρώνεται στα γεγονότα του δεύτερου Quarter Quell, δεκαετίες πριν από την περιπέτεια της Katniss Everdeen, με κεντρικό πρόσωπο τον νεαρό Haymitch Abernathy. Η επιβεβαιωμένη επιστροφή της Jennifer Lawrence ως Katniss και του Josh Hutcherson ως Peeta προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ενδιαφέροντος για τους θεατές που ακολούθησαν την αρχική σειρά ταινιών. Οι λεπτομέρειες για την έκταση των εμφανίσεών τους παραμένουν σημαντικές για τους fans, οι οποίοι περιμένουν να δουν πώς θα συνδεθεί η νέα ιστορία με τους χαρακτήρες που γνώρισαν και αγάπησαν.

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Hunger Games Jennifer Lawrence
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