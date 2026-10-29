Celeb News 29.10.2026

Sylvester Stallone: Η απάντησή του για τον ρόλο της κόρης του στο «Tulsa King»

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Ο Sylvester Stallone απαντά στις επικρίσεις για τον ρόλο της 24χρονης κόρης του, Scarlet Rose Stallone, στη σειρά «Tulsa King»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Sylvester Stallone παραδέχεται ότι βοήθησε την κόρη του, Scarlet, να πάρει ρόλο στο «Tulsa King».
  • Θεωρεί φυσιολογικό οι γονείς να προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά τους, ως μέρος της γονεϊκής ευθύνης.
  • Η επιτυχία της κόρης του εξαρτάται από την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς.
  • Η Scarlet Stallone έχει ήδη συμμετοχές σε άλλες ταινίες, διαμορφώνοντας την επαγγελματική της ταυτότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Sylvester Stallone δεν προσπαθεί να κρύψει τα προνόμια που μπορεί να προσφέρει ένας διάσημος γονιός στο παιδί του. Ο θρυλικός πρωταγωνιστής του «Rocky» παραδέχεται ανοιχτά ότι η κόρη του, Scarlet Rose Stallone, είχε τη δική του βοήθεια για να εξασφαλίσει έναν ρόλο στη δημοφιλή σειρά «Tulsa King», υποστηρίζοντας πως η στήριξη των παιδιών αποτελεί μέρος της γονεϊκής ευθύνης.

silvester_stalone_kori
https://www.instagram.com/tulsaking/

Η 24χρονη Scarlet συμμετέχει στη σειρά του Taylor Sheridan από την πρώτη σεζόν, υποδυόμενη τη Spencer, μια νεαρή εργαζόμενη σε στάβλο. Στον 4o κύκλο, μάλιστα, ο ρόλος της αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.

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Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα USA Today, που δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου, ο 80χρονος ηθοποιός τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα άμεσο τρόπο απέναντι στην κριτική που δέχεται για την επαγγελματική ευκαιρία της κόρης του.

Η απάντηση του Stallone

Ο Sylvester Stallone δεν αρνήθηκε ότι η οικογενειακή του σχέση με τη Scarlet έπαιξε ρόλο στην είσοδό της στη σειρά. Αντίθετα, αντιμετώπισε με χιούμορ και αποφασιστικότητα τις αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι η συμμετοχή της οφείλεται αποκλειστικά στο επώνυμό της.

Όπως δήλωσε, θεωρεί φυσιολογικό οι γονείς να θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους κάθε δυνατή ευκαιρία. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η φροντίδα και η υποστήριξη της επόμενης γενιάς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου ενός γονιού.

Ο ηθοποιός, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εξασφάλιση μιας θέσης δεν σημαίνει αυτομάτως και επιτυχία. Κατά τη γνώμη του, το πραγματικό στοίχημα για τη Scarlet είναι να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς και να διατηρήσει την παρουσία της σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική βιομηχανία.

«Μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα, αλλά το αν έχουν την ικανότητα να περάσουν μέσα από αυτήν είναι κάτι που μένει να φανεί», είναι το νόημα της τοποθέτησής του, σύμφωνα με τη συνέντευξη.

Η Scarlet Stallone αποκτά μεγαλύτερο ρόλο στο «Tulsa King»

Στη σειρά «Tulsa King», ο Sylvester Stallone ενσαρκώνει τον Dwight «The General» Manfredi, έναν μαφιόζο που, μετά την αποφυλάκισή του, στέλνεται στην Οκλαχόμα για να δημιουργήσει μια νέα εγκληματική αυτοκρατορία. Η Scarlet εμφανίστηκε από την 1η σεζόν στον ρόλο της Spencer και πλέον η παρουσία της εξελίσσεται, καθώς ο χαρακτήρας της αποκτά μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία.

Η ευκαιρία αυτή δεν αποτελεί τη μοναδική επαγγελματική εμπειρία της νεαρής ηθοποιού. Το 2025 συμμετείχε επίσης στις ταινίες «Hunting Season», δίπλα στον Mel Gibson, και «Gunslingers», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Nicolas Cage.

stalone_silvester
https://www.instagram.com/tulsaking/

Η πορεία της βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, ωστόσο η συμμετοχή της σε παραγωγές με γνωστά ονόματα του κινηματογράφου τής προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία και να διαμορφώσει σταδιακά τη δική της επαγγελματική ταυτότητα.

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