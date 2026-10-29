Το «Doggyland» περνά από την οθόνη στα βιβλία – Το νέο project του Snoop Dogg

Μάθε πώς ο Snoop Dogg επεκτείνει το σύμπαν του Doggyland με νέα παιδικά βιβλία, φέρνοντας τους αγαπημένους χαρακτήρες σε μια νέα μορφή

Με μια ματιά Το "Doggyland" επεκτείνεται σε παιδική σειρά βιβλίων, φέρνοντας τους χαρακτήρες και τα εκπαιδευτικά μηνύματα σε νέα μορφή.

Η σειρά, που δημιουργήθηκε από Snoop Dogg, Claude Brooks και October London, προωθεί την κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη.

Κυκλοφορούν πέντε νέα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων τίτλων για γιορτές, δραστηριότητες και θετικές επιβεβαιώσεις.

Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ΗΠΑ και Καναδά, με εκδήλωση στις 12 Δεκεμβρίου στην Καλιφόρνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Snoop Dogg διευρύνει το σύμπαν του «Doggyland», της δημοφιλούς animated σειράς του YouTube, με μια νέα σειρά παιδικών βιβλίων που αναμένεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Η επέκταση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το franchise, φέρνοντας τους αγαπημένους χαρακτήρες και τα εκπαιδευτικά μηνύματα της σειράς σε μια νέα μορφή για τους μικρούς αναγνώστες.

Η σειρά «Doggyland», η οποία δημιουργήθηκε από τον Snoop Dogg, τον βραβευμένο με Emmy παραγωγό και δημιουργό Claude Brooks, και τον βραβευμένο με Grammy καλλιτέχνη και παραγωγό October London, έχει γνωρίσει σημαντική επιτυχία από την έναρξή της το 2022. Μέσω διαδραστικών τραγουδιών, ραπ και χορευτικών, η σειρά στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικο-συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά θέματα όπως αναγνώριση συναισθημάτων, αλφάβητο, αριθμούς, χρώματα, ζώα, καλές συνήθειες και την αποδοχή του διαφορετικού. Η προσέγγιση της σειράς, που συνδυάζει μουσική και αφήγηση, καθιστά τη μάθηση μια ευχάριστη εμπειρία για τους νεαρούς θεατές.

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Νέες εκδόσεις για μικρούς και μεγάλους

Η συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Little Bee Books θα φέρει φέτος πέντε νέα βιβλία. Μεταξύ αυτών είναι το «Affirmations Song», το «Family Barbecue», το «The Counting Numbers Song Sound Book», το «Jingle Bells» και το «The Ultimate Sticker and Activity Book». Η σειρά των board books ξεκινά με το «Jingle Bells» αυτό το φθινόπωρο, ενώ την άνοιξη θα ακολουθήσουν τα «Hello, Good Morning» και «I Am Me».

Ο ίδιος ο Snoop Dogg εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τις νέες εκδόσεις: «Ανυπομονώ να μπορέσει ο κόσμος να ξεφυλλίσει τη νέα μας σειρά βιβλίων Doggyland. Έχουμε το «Jingle Bells» έτοιμο για να μπει όλος ο κόσμος στο εορταστικό κλίμα, ξέρετε, τα κουτάβια του Doggyland λατρεύουν να κάνουν δώρα. Έχουμε επίσης το «The Ultimate Sticker and Activity Book», το οποίο είναι ένας ωκεανός διασκέδασης στα χέρια σας, γεμάτο παιχνίδια και αυτοκόλλητα από όλη την οικογένεια του Doggyland. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε δύο ακόμη εκπληκτικούς τίτλους, το «Good Morning» και το «I Am Me», που είναι γεμάτοι θετικές επιβεβαιώσεις και καλή ενέργεια, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά εκεί έξω γνωρίζουν ότι αξίζουν και είναι υπέροχα.»

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Ο Claude Brooks πρόσθεσε: «Μας αρέσει να βλέπουμε τις οικογένειες να τραγουδούν και να χορεύουν μαζί, και είμαστε ενθουσιασμένοι που τώρα θα τις βλέπουμε να γυρίζουν σελίδες μαζί. Αυτά τα τέσσερα βιβλία μεταφέρουν την ίδια χαρά και θετική ενέργεια με τη μουσική μας, με ένα μήνυμα που θέλουμε κάθε παιδί να ακούει: είσαι σημαντικός, ανήκεις και υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να είσαι ο εαυτός σου».

Λεπτομέρειες για τις νέες εκδόσεις

Το «The Ultimate Sticker and Activity Book» είναι ήδη διαθέσιμο από τις 27 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει σελίδες ζωγραφικής, παζλ, λαβυρίνθους, πάνω από 500 αυτοκόλλητα και άλλες δραστηριότητες.

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Το board book «Jingle Bells» ακολουθεί τον Bow Wizzle (τον χαρακτήρα του Snoop Dogg στη σειρά) και τα κουτάβια του Doggyland σε μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, γεμάτη γιορτινή ατμόσφαιρα, δώρα, μουσική και κοινοτικό πνεύμα. Το βιβλίο, που έχει σχήμα έλκηθρου-lowrider του Bow Wizzle, υποστηρίζει την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση μέσω θεμάτων όπως η σύνδεση, η γενναιοδωρία και η φροντίδα για τους άλλους.

Το «Hello, Good Morning» παρουσιάζει τα κουτάβια του Doggyland να ξεκινούν την ημέρα τους με έναν «θετικό» τρόπο, ενώ το «I Am Me» βλέπει τον Bow Wizzle και τα κουτάβια να εξασκούνται στο να είναι πιστοί στον εαυτό τους και να γιορτάζουν ό,τι τους κάνει μοναδικούς.

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Τα νέα βιβλία θα είναι διαθέσιμα για αγορά σε βιβλιοπωλεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και online. Επιπλέον, μια θεματική εκδήλωση για τις γιορτές του «Doggyland» θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου στο B&N Americana at Brand στο Glendale της Καλιφόρνια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αφήγηση ιστοριών από τον Claude Brooks και μια παράσταση/τραγούδι από τους μεταμφιεσμένους χαρακτήρες του «Doggyland» (συμπεριλαμβανομένου του Bow Wizzle).

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