Social & Tech 28.10.2026

Βγάζεις 50 selfies και δεν σου αρέσει καμία – Τι συμβαίνει πραγματικά στην ψυχολογία σου

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Η αλλαγή οπτικής απέναντι στην αυθεντικότητα μπορεί να σε απαλλάξει από το καθημερινό κυνηγητό της αψεγάδιαστης εικόνας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η ανάγκη για κοινωνική αποδοχή οδηγεί σε υπερανάλυση και αναζήτηση τελειότητας στις selfies.
  • Η σύγκριση με τα πρότυπα των social media ανεβάζει τον πήχη σε εξωπραγματικά επίπεδα.
  • Η χρήση φίλτρων αλλοιώνει την αντίληψη της πραγματικής εικόνας, κάνοντάς την να φαίνεται ανεπιθύμητη.
  • Η αποδοχή της αυθεντικότητας και η εστίαση στην ανάμνηση απελευθερώνουν από την παγίδα της αψεγάδιαστης εικόνας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις βρεθεί σε ένα όμορφο μέρος, με τον τέλειο φωτισμό, κρατώντας το κινητό στο χέρι και δοκιμάζοντας δεκάδες διαφορετικές γωνίες για να βγάλεις την ιδανική φωτογραφία; Ξεκινάς με μια απλή λήψη, αλλά πριν το καταλάβεις, η συλλογή σου έχει γεμίσει με 47 σχεδόν ίδιες selfies, όπου αλλάζει μόνο το χαμόγελο ή η κλίση του κεφαλιού. Και το πιο παράξενο από όλα είναι πως, καθώς τις περιηγείσαι μία προς μία, καταλήγεις στο γνώριμο συμπέρασμα ότι «δεν μου αρέσει καμία», σβήνοντάς τες όλες με μια κίνηση.

Unsplash
Unsplash

Αυτή η διαδικασία έχει γίνει μια από τις πιο κοινές ψηφιακές συνήθειες της εποχής μας, αποκαλύπτοντας πολλά περισσότερα για την ψυχολογία μας από όσο θέλουμε να παραδεχτούμε. Η ανάγκη να παρουσιάσουμε την πιο ελκυστική εκδοχή του εαυτού μας στα κοινωνικά δίκτυα μας οδηγεί σε ένα αδιάκοπο κυνήγι της τελειότητας. Η μπροστινή κάμερα του κινητού μετατρέπεται σε έναν αυστηρό κριτή, όπου κάθε μικρή ατέλεια μεγεθύνεται και κάθε λεπτομέρεια περνά από εξονυχιστικό έλεγχο πριν αποφασίσουμε να πατήσουμε το κουμπί της δημοσίευσης.

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Η υπερανάλυση της εικόνας μας και η εξάρτηση από τα φίλτρα δημιουργούν ένα αόρατο άγχος που συχνά καταστρέφει τη στιγμή που προσπαθούμε να αποτυπώσουμε. Όταν η επιβεβαίωση εξαρτάται από τον αριθμό των likes και των σχολίων, η διαδικασία αυτή παύει να είναι μια αυθόρμητη εκδήλωση χαράς και μετατρέπεται σε μια εξαντλητική δοκιμασία αυτοεκτίμησης. Αν θέλεις να μάθεις τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά και πώς μπορείς να απελευθερωθείς από την παγίδα της αψεγάδιαστης εικόνας, συνέχισε να διαβάζει.

Unsplash
Unsplash

Η ψυχολογία της υπερανάλυσης και η αναζήτηση της επιβεβαίωσης

Όταν βγάζεις δεκάδες φωτογραφίες για να διαλέξεις μία, το μυαλό σου εστιάζει αποκλειστικά σε όσα θεωρείς ατέλειες, αγνοώντας τη συνολική εικόνα. Αυτή η αυστηρή κριτική τρέφεται από την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή, καθώς η selfie έχει μετατραπεί σε ένα ψηφιακό νόμισμα αυτοπεποίθησης. Παράλληλα, η σύγκριση με τις προσεκτικά επιμελημένες εικόνες που βλέπεις καθημερινά στην αρχική σου σελίδα ανεβάζει τον πήχη σε εξωπραγματικά επίπεδα. Έτσι, ακόμα και μια εξαιρετική λήψη μπορεί να σου φαίνεται ανεπαρκής μπροστά στα κατασκευασμένα πρότυπα των social media.

Unsplash
Unsplash

Τα φίλτρα και η αλλοίωση της πραγματικής μας εικόνας

Η εκτεταμένη χρήση των ψηφιακών εργαλείων ομορφιάς έχει εκπαιδεύσει το μάτι μας να ζητά μια λεία, αψεγάδιαστη όψη που δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Όταν συνηθίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τα φίλτρα των εφαρμογών, η φυσική σου εικόνα στην απλή κάμερα φαίνεται ξένη και ανεπιθύμητη. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψηφιακή εκδοχή σου δημιουργεί το αίσθημα ότι «δεν σ’ αρέσει καμία» αυθόρμητη φωτογραφία. Η αποδοχή των φυσικών σου χαρακτηριστικών είναι το πρώτο βήμα για να σπάσεις αυτόν τον φαύλο κύκλο.

Unsplash
Unsplash

Η επιστροφή στην αυθεντικότητα και η απόλαυση της στιγμής

Το να βγάλεις μια φωτογραφία θα έπρεπε να είναι ένας τρόπος να κρατήσεις ζωντανή μια ανάμνηση και όχι μια αγωνιώδης προσπάθεια εντυπωσιασμού. Η αποδοχή ότι καμία λήψη δεν χρειάζεται να είναι τέλεια σου χαρίζει μια πρωτόγνωρη ελευθερία. Την επόμενη φορά που θα πιάσεις το κινητό σου, δοκίμασε να κρατήσεις την πρώτη ή τη δεύτερη λήψη, χωρίς να αναλύσεις κάθε λεπτομέρεια. Η αυθεντικότητα και ο αληθινός αυθορμητισμός είναι πάντα πιο ελκυστικά από οποιαδήποτε στημένη φωτογραφία.

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