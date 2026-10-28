Social & Tech 28.10.2026

Γιατί όλοι μιλούν για το «girl dinner» – Το viral trend που αποθεώθηκε στα social media

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τι σημαίνει ο όρος «girl dinner» που έγινε viral στα social media και ανακάλυψε από πού ξεκίνησε τι περιλαμβάνει και γιατί αγαπήθηκε τόσο από τις γυναίκες
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το «girl dinner» είναι ένα casual γεύμα με μικρές ποσότητες από διάφορα τρόφιμα, χωρίς συγκεκριμένη συνταγή.
  • Έγινε viral λόγω της απλότητας, της ευκολίας και της παιχνιδιάρικης πλευράς του, ως μια μορφή self-care.
  • Ο όρος αφορά τον τρόπο δημιουργίας του γεύματος και την ανεπίσημη φιλοσοφία του, όχι συγκεκριμένα τρόφιμα.
  • Το trend ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός γρήγορου, ικανοποιητικού πιάτου με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα πιάτο με λίγο τυρί, φρούτα, κράκερ, ελιές, κάποιο αλλαντικό και ό,τι άλλο υπάρχει στο ψυγείο. Δεν είναι ακριβώς σαλάτα, δεν είναι κανονικό γεύμα και σίγουρα δεν χρειάζεται να ακολουθεί συγκεκριμένη συνταγή. Κι όμως, αυτός ο συνδυασμός έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα food trends των social media και απέκτησε το δικό του όνομα: «girl dinner».

Πιατέλα με τυριά, αλλαντικά, κράκερ, ελιές, σταφύλια και ποτήρια κόκκινο κρασί σε ξύλινο τραπέζι
Πηγή: Unsplash

Η ιδέα έγινε viral επειδή περιγράφει κάτι που πολλές γυναίκες πιθανότατα έχουν κάνει κάποια στιγμή χωρίς να το ονομάζουν. Ένα βράδυ που δεν θέλεις να μαγειρέψεις, ανοίγεις το ψυγείο και φτιάχνεις ένα πιάτο με μικρές ποσότητες από διαφορετικά τρόφιμα. Κάτι αλμυρό, κάτι τραγανό, κάτι γλυκό και ίσως ένα ποτήρι κρασί ή ένα ρόφημα. Χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα «κανονικό» πιάτο.

Διάβασε επίσης: Τα αγαπημένα παιδικά σνακ που φτιάχνω στο σπίτι ως νέα μαμά

Τι ακριβώς είναι το «girl dinner»

Το «girl dinner» είναι ουσιαστικά ένα casual γεύμα αποτελούμενο από μικρές μερίδες διαφορετικών τροφών. Μπορεί να περιλαμβάνει τυρί, ψωμί, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, ελιές, χούμους, αυγά ή leftovers από προηγούμενο γεύμα. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας. Δεν χρειάζεται να μαγειρέψεις ή να ακολουθήσεις κάποια συγκεκριμένη συνταγή. Παίρνεις αυτά που σου αρέσουν και δημιουργείς έναν μικρό συνδυασμό που σε ικανοποιεί.

Pexels
Pexels

Γιατί έγινε αμέσως viral

Ένας από τους λόγους που το trend αγαπήθηκε τόσο είναι η απλότητά του. Δεν χρειάζεται να περάσεις μισή ώρα στην κουζίνα ούτε να λερώσεις κατσαρόλες και τηγάνια. Παράλληλα, έχει μια παιχνιδιάρικη πλευρά. Μπορείς να φτιάξεις ένα όμορφο πιάτο με ό,τι έχεις διαθέσιμο και να το παρουσιάσεις όπως θέλεις. Έτσι, το φαγητό γίνεται και μια μικρή στιγμή self-care. Το «girl dinner» δεν σημαίνει δεν υπάρχει κάποιο τρόφιμο που να χαρακτηρίζεται ως «girl dinner». Ο όρος αφορά περισσότερο ότι υπάρχει συγκεκριμένο φαγητό για γυναίκες. Παρόλο που το όνομα ακούγεται συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποιο τρόφιμο που να χαρακτηρίζεται ως «girl dinner». Ο όρος αφορά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο στήνεται το γεύμα και την ανεπίσημη φιλοσοφία του. Μπορεί να είναι ένα πιάτο με μεσογειακά υλικά, ένα sandwich κομμένο σε μικρά κομμάτια, leftovers ή ένα mix από snacks. Αυτό που μετράει είναι να σε ικανοποιεί και να σου αρέσει.

Unsplash
Unsplash

Πώς να φτιάξεις το δικό σου

Αν θέλεις να δοκιμάσεις το trend, ξεκίνα με όσα έχεις ήδη στην κουζίνα σου. Διάλεξε κάτι που θα σου προσφέρει πρωτεΐνη, κάτι αμυλούχο ή δημητριακό, λαχανικά ή φρούτα και ένα μικρό extra που απολαμβάνεις. Για παράδειγμα, μπορείς να συνδυάσεις χούμους, πίτα, αγγούρι, ντοματίνια, ελιές και λίγο τυρί. Εναλλακτικά, ένα βραστό αυγό με ψωμί, αβοκάντο και φρούτα μπορεί να γίνει ένα γρήγορο βραδινό. Το σημαντικό είναι να μην το αντιμετωπίζεις ως «δίαιτα» ή ως υποκατάστατο ενός κανονικού γεύματος. Αν πεινάς περισσότερο, απλώς πρόσθεσε περισσότερη ποσότητα ή ένα ακόμη στοιχείο στο πιάτο σου.

Pexels
Pexels

Τελικά, γιατί το λατρεύουν όλες

Ίσως επειδή το «girl dinner» δίνει μια πιο χαλαρή διάσταση στο καθημερινό φαγητό. Δεν χρειάζεται κάθε βραδινό να είναι μια περίπλοκη συνταγή με πολλά υλικά. Μερικές φορές θέλεις απλώς να ανοίξεις το ψυγείο, να πάρεις τα αγαπημένα σου πράγματα και να δημιουργήσεις κάτι γρήγορο. Και κάπως έτσι, ένα απλό πιάτο με «λίγο απ’ όλα» μετατράπηκε σε viral food trend.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

social media Viral κρασί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Coquette: Η πιο girly τάση του TikTok βρίσκει τη θέση της στη χειμερινή γκαρνταρόμπα

Coquette: Η πιο girly τάση του TikTok βρίσκει τη θέση της στη χειμερινή γκαρνταρόμπα

28.10.2026
Επόμενο
Mariah Carey: Αντίστροφη μέτρηση για το «Glitter 25» – Πότε κυκλοφορεί και ποια τραγούδια θα περιλαμβάνει

Mariah Carey: Αντίστροφη μέτρηση για το «Glitter 25» – Πότε κυκλοφορεί και ποια τραγούδια θα περιλαμβάνει

28.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Ed People ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μαθαίνει τους χορούς των ντόπιων – Δες τα viral βίντεό του
Life

Ο Ed People ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μαθαίνει τους χορούς των ντόπιων – Δες τα viral βίντεό του

28.10.2026
NYXDrop Season 2: Η ομάδα του Stavento ανέβηκε στη σκηνή στο Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Η ομάδα του Stavento ανέβηκε στη σκηνή στο Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου

27.10.2026
Αυτές οι 5 εφαρμογές μπορούν να σου αλλάξουν την καθημερινότητα χωρίς να το καταλάβεις
Social & Tech

Αυτές οι 5 εφαρμογές μπορούν να σου αλλάξουν την καθημερινότητα χωρίς να το καταλάβεις

27.10.2026
Πώς οι influencers επηρεάζουν το πορτοφόλι σου χωρίς να το καταλαβαίνεις
Life

Πώς οι influencers επηρεάζουν το πορτοφόλι σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

26.10.2026
Η Χριστίνα Βούλγαρη στο Inclusive Talks: «Δεν γίνεται να μιλάμε για συμπερίληψη σαν να είναι κάτι δεδομένο»
Inclusive talks

Η Χριστίνα Βούλγαρη στο Inclusive Talks: «Δεν γίνεται να μιλάμε για συμπερίληψη σαν να είναι κάτι δεδομένο»

26.10.2026
Black October: Ο εφιάλτης της AI μόλις ξεκίνησε – Πώς να προστατεύσεις τα δεδομένα σου
Social & Tech

Black October: Ο εφιάλτης της AI μόλις ξεκίνησε – Πώς να προστατεύσεις τα δεδομένα σου

26.10.2026
Πώς το mukbang έγινε η πιο εθιστική συνήθεια; Η αλήθεια για τα βίντεο που σαρώνουν στο TikTok
Social & Tech

Πώς το mukbang έγινε η πιο εθιστική συνήθεια; Η αλήθεια για τα βίντεο που σαρώνουν στο TikTok

26.10.2026
Ποιοι 5 Έλληνες πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη: Οι εταιρείες δισεκατομμυρίων
Celeb News

Ποιοι 5 Έλληνες πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη: Οι εταιρείες δισεκατομμυρίων

26.10.2026
Η «Οδύσσεια» του Ομήρου γίνεται σειρά τεχνητής νοημοσύνης – Το πρώτο επεισόδιο είναι εδώ
Social & Tech

Η «Οδύσσεια» του Ομήρου γίνεται σειρά τεχνητής νοημοσύνης – Το πρώτο επεισόδιο είναι εδώ

26.10.2026
28η Οκτωβρίου: 7 facts που δεν ήξερες για την εθνική επέτειο

28η Οκτωβρίου: 7 facts που δεν ήξερες για την εθνική επέτειο

Το απόλυτο comfort drink για τις κρύες ημέρες είναι αυτή η κρεμώδης ζεστή σοκολάτα

Το απόλυτο comfort drink για τις κρύες ημέρες είναι αυτή η κρεμώδης ζεστή σοκολάτα

Τα nail trends που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα για το φθινόπωρο 2026

Τα nail trends που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα για το φθινόπωρο 2026

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

Coquette: Η πιο girly τάση του TikTok βρίσκει τη θέση της στη χειμερινή γκαρνταρόμπα

Coquette: Η πιο girly τάση του TikTok βρίσκει τη θέση της στη χειμερινή γκαρνταρόμπα

Αν η γυμναστική μένει πάντα τελευταία, δοκίμασε αυτούς τους 5 τρόπους να την εντάξεις στη μέρα σου

Αν η γυμναστική μένει πάντα τελευταία, δοκίμασε αυτούς τους 5 τρόπους να την εντάξεις στη μέρα σου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη