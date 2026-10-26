Social & Tech 26.10.2026

Η «Οδύσσεια» του Ομήρου γίνεται σειρά τεχνητής νοημοσύνης – Το πρώτο επεισόδιο είναι εδώ

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Η τεχνολογική εταιρεία του Elon Musk κυκλοφόρησε το πρώτο επτάλεπτο επεισόδιο της «Οδύσσειας»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Grok Imagine, μονάδα AI του Elon Musk, κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο σειράς "Οδύσσεια" δημιουργημένο εξ ολοκλήρου από AI.
  • Το επτάλεπτο επεισόδιο, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, αποτελεί μέρος ενός φιλόδοξου εγχειρήματος της Grok Imagine.
  • Η αρχική υπόσχεση του Musk για μια "ιστορικά ακριβή" ταινία μεγάλου μήκους έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.
  • Το εγχείρημα αυτό θέτει ερωτήματα για το μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Grok Imagine, η μονάδα τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, παρουσίασε το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Οδύσσεια», το οποίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από AI. Η κυκλοφορία αυτή έρχεται μήνες αφότου ο Elon Musk είχε υποσχεθεί τη δημιουργία μιας «ιστορικά ακριβούς» ταινίας μεγάλου μήκους βασισμένης στο αρχαίο ελληνικό έπος.

Ο Elon Musk χαιρετάει με το χέρι του, ενώ εμφανίζεται το teaser του νέου του ντοκιμαντέρ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το επτάλεπτο αυτό επεισόδιο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της πλατφόρμας X, αποτελεί μια πρώτη γεύση από το φιλόδοξο εγχείρημα της Grok Imagine. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται ως «δημιουργική συνεργασία» με την Wonder Studios και τον σκηνοθέτη Dev Walker, εταιρείες που εξειδικεύονται στη δημιουργία ταινιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

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Η αρχική υπόσχεση και οι αντιδράσεις

Η ιδέα για μια AI-generated εκδοχή της «Οδύσσειας» είχε ανακοινωθεί από τον Elon Musk τον περασμένο Ιούλιο. Τότε, είχε δηλώσει ότι η Grok Imagine θα δημιουργούσε μια πλήρους μήκους ταινία, η οποία θα ήταν «ιστορικά ακριβής» και πιστή στο πνεύμα του Ομήρου. Μάλιστα, είχε προβλέψει ότι η ταινία θα ήταν έτοιμη μέχρι το τέλος του 2026.

Η εξαγγελία αυτή είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με κάποιους να εκφράζουν ενθουσιασμό για τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ενώ άλλοι, όπως ο σκηνοθέτης Scott Derrickson (γνωστός για ταινίες όπως το «Doctor Strange» και «The Black Phone»), είχαν εκφράσει έντονη κριτική. Ο Scott Derrickson είχε χαρακτηρίσει το εγχείρημα ως «παράλογο» και είχε δηλώσει ότι ο Elon Musk «δεν καταλαβαίνει τίποτα από σινεμά» και ότι οι απόψεις του για την τέχνη είναι «άνευ αξίας».

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Κριτική για το καστ και την «ιστορική ακρίβεια»

Επιπλέον, ο Elon Musk είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του σε επιλογές καστ που έγιναν σε προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές της «Οδύσσειας», κατηγορώντας τον σκηνοθέτη Christopher Nolan για «αντι-λευκό ρατσισμό». Ο Elon Musk είχε υποστηρίξει ότι ο Christopher Nolan επέλεξε ηθοποιούς όπως ο Elliot Page για τον ρόλο του Sinon και η Lupita Nyong’o για την Ελένη της Τροίας, προκειμένου να ικανοποιήσει τα κριτήρια της Ακαδημίας για βραβεία και αναγνώριση, παρά τις καλλιτεχνικές τους αξίες.

odusseia elon musk AI

 

Η κυκλοφορία του πρώτου επεισοδίου από την Grok Imagine, αν και δεν συνοδεύτηκε από εκτενείς δηλώσεις, σηματοδοτεί ένα βήμα προς την υλοποίηση της αρχικής υπόσχεσης του Elon Musk, παρότι πρόκειται για ένα μικρότερο σε διάρκεια κομμάτι από την αρχικά εξαγγελθείσα πλήρη ταινία.

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Η τεχνολογία AI στην παραγωγή περιεχομένου εξελίσσεται ραγδαία, με εταιρείες όπως η Grok Imagine να εξερευνούν τα όρια της δημιουργικότητας και της αφήγησης. Το εγχείρημα αυτό αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά, καθώς θέτει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτήν.

Ο Elon Musk σε επίσημη εμφάνιση, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος σε διάφορους τομείς, από την παραγωγή περιεχομένου έως την αυτοματοποίηση εργασιών. Ο Elon Musk, μέσω των εταιρειών του, βρίσκεται συχνά στην πρωτοπορία αυτών των εξελίξεων, όπως έχει φανεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπου έχει σχολιάσει ρομπότ που χορεύουν σε συναυλίες στην Κίνα ή έχει κάνει προβλέψεις για την μελλοντική μορφή της εργασίας.

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Elon Musk Οδύσσεια Τεχνητή Νοημοσύνη
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