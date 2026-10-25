Social & Tech 25.10.2026

«Move in Silence»: Γιατί η επιστήμη λέει ότι πετυχαίνεις περισσότερα όταν κρατάς τα σχέδιά σου κρυφά

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Έρευνα του New York University εξετάζει γιατί η ανακοίνωση των στόχων σου μπορεί να δημιουργήσει μια πρόωρη αίσθηση επιτυχίας και να επηρεάσει το κίνητρό σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η φιλοσοφία «Move in Silence» προτείνει να δουλεύεις σιωπηλά για τους στόχους σου, αφήνοντας τα αποτελέσματα να μιλήσουν.
  • Η ανακοίνωση στόχων μπορεί να δώσει πρόωρη αίσθηση ολοκλήρωσης, μειώνοντας το κίνητρο για δράση.
  • Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι όσοι κρατούν τους στόχους τους ιδιωτικούς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους.
  • Η επιβεβαίωση από άλλους μπορεί να μειώσει την προσπάθεια αν εκληφθεί ως απόδειξη προόδου, όχι δέσμευσης.
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Πόσες φορές έχεις μοιραστεί με ενθουσιασμό έναν στόχο σου, έχεις περιγράψει στους φίλους σου τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα ή έχεις ανακοινώσει ότι αυτή τη φορά θα αλλάξεις πραγματικά τη ζωή σου, μόνο και μόνο για να χάσεις το κίνητρό σου λίγες ημέρες αργότερα; Από το να ξεκινήσεις γυμναστήριο μέχρι το να αλλάξεις δουλειά, να μετακομίσεις σε μια άλλη πόλη ή να κυνηγήσεις ένα μεγάλο όνειρο, συχνά θέλεις να μοιραστείς τα σχέδιά σου με τους γύρω σου. Άλλωστε, σε μια εποχή που κάθε στιγμή μπορεί να γίνει story ή post, το να κρατάς κάτι για τον εαυτό σου μοιάζει σχεδόν παράξενο. Κι όμως, μήπως μερικές φορές η καλύτερη κίνηση είναι να μη μιλήσεις καθόλου;

Εφαρμογές social media όπως Instagram, Facebook και Twitter εμφανίζονται στην οθόνη ενός smartphone, δείχνοντας πώς επηρεάζεται το feed.
Unsplash

Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από την τάση «Move in Silence», που έχει γίνει viral στο TikTok και σε προτρέπει να σταματήσεις να ανακοινώνεις κάθε σου σχέδιο πριν το υλοποιήσεις. Η ιδέα είναι απλή: αντί να μιλάς διαρκώς για όσα θέλεις να πετύχεις, αφιέρωσε την ενέργειά σου στην προσπάθεια και άφησε τα αποτελέσματα να μιλήσουν από μόνα τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η viral συμβουλή συνδέεται και με επιστημονικές έρευνες, οι οποίες εξετάζουν πώς η ανακοίνωση των στόχων σου μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επηρεάσει το κίνητρό σου.

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Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάς τα πάντα μυστικά ή να σταματήσεις να μοιράζεσαι τις χαρές σου. Σημαίνει, όμως, ότι αξίζει να αναρωτηθείς αν το να μιλάς για κάτι σε βοηθά να προχωρήσεις ή αν σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις ήδη κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα.

Pexels
Pexels

Τι είναι το «Move in Silence» που έγινε viral στο TikTok

Το «Move in Silence» προτείνει να δουλεύεις πάνω στους στόχους σου χωρίς να ανακοινώνεις διαρκώς τις προθέσεις σου. Αντί να μοιράζεσαι κάθε νέο σχέδιο πριν καν ξεκινήσεις, επιλέγεις να κρατήσεις την προσπάθειά σου ιδιωτική μέχρι να έχεις κάνει ουσιαστική πρόοδο.

Pexels
Pexels

Στο TikTok, δημιουργοί όπως η @noemoneyyy και η @mandanazarfhami μιλούν για τα οφέλη του να κρατάς τα σχέδιά σου για τον εαυτό σου, είτε πρόκειται για μια νέα δουλειά είτε για μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σου ζωή. Πολλοί χρήστες συμφωνούν ότι η λιγότερη έκθεση τους βοηθά να συγκεντρώνονται περισσότερο σε όσα θέλουν να πετύχουν

Η ιδέα δεν είναι να απομονωθείς από τους άλλους, αλλά να περιορίσεις την ανάγκη να ανακοινώνεις κάθε σου κίνηση. Γιατί άλλο να μοιράζεσαι έναν στόχο με ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν και άλλο να αναζητάς διαρκώς επιβεβαίωση για κάτι που δεν έχεις ακόμη ξεκινήσει.

Τι δείχνει η επιστήμη για την ανακοίνωση των στόχων σου

Η τάση συνδέεται με έρευνα ψυχολόγων του New York University, με επικεφαλής τον Peter Gollwitzer, σχετικά με το πώς η ανακοίνωση των προθέσεών μας μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη συγκεκριμένη έρευνα, οι συμμετέχοντες που κράτησαν τους στόχους τους ιδιωτικούς αφιέρωσαν κατά μέσο όρο 45 λεπτά στην εργασία τους, ενώ όσοι ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους εργάστηκαν κατά μέσο όρο 33 λεπτά. Παράλληλα, όσοι μοιράστηκαν τους στόχους τους ένιωθαν πιο κοντά στην ολοκλήρωσή τους, παρότι είχαν δουλέψει λιγότερο.

Pexels
Pexels

Πώς εξηγείται αυτό; Σύμφωνα με τον Gollwitzer, όταν ανακοινώνεις έναν στόχο που συνδέεται με την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου, μπορεί να αποκτήσεις μια πρόωρη αίσθηση ολοκλήρωσης. Τα θετικά σχόλια και η επιβεβαίωση των άλλων ενδέχεται να σου προσφέρουν ένα μέρος της ικανοποίησης που θα περίμενες να νιώσεις αφού πετύχεις πραγματικά αυτό που θέλεις.

Σκέψου ότι θέλεις να ξεκινήσεις μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα. Μιλάς σε όλους για την ιδέα σου, ακούς ενθουσιώδη σχόλια και αισθάνεσαι ήδη ότι βρίσκεσαι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Όταν, όμως, έρχεται η ώρα να κάνεις την πραγματική δουλειά, ο αρχικός ενθουσιασμός μπορεί να έχει μειωθεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε συζήτηση για τους στόχους σου είναι επιβλαβής. Δείχνει, όμως, ότι η θετική αντίδραση των άλλων δεν πρέπει να αντικαθιστά τη δράση. Άλλωστε, το να μιλάς για μια αλλαγή δεν είναι το ίδιο με το να κάνεις τα βήματα που απαιτούνται για να την πετύχεις.

Γιατί η επιβεβαίωση μπορεί να μειώσει το κίνητρό σου

Η ψυχολογία εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η θετική ανατροφοδότηση επηρεάζει την προσπάθειά σου. Η καθηγήτρια του University of Chicago Ayelet Fishbach έχει μελετήσει, μαζί με συνεργάτες της, πώς αντιλαμβανόμαστε την πρόοδο και τη δέσμευσή μας απέναντι σε έναν στόχο.

Pexels
Pexels

Η βασική ιδέα είναι ότι η θετική ανατροφοδότηση μπορεί να σε κινητοποιήσει όταν τη βλέπεις ως ένδειξη ότι έχεις δεσμευτεί σε κάτι. Αν, όμως, τη θεωρήσεις απόδειξη ότι έχεις ήδη προχωρήσει αρκετά, ενδέχεται να χαλαρώσεις την προσπάθειά σου.

Για παράδειγμα, αν ανακοινώσεις ότι θέλεις να μάθεις μια ξένη γλώσσα και λάβεις ενθουσιώδη σχόλια, μπορεί να αισθανθείς όμορφα χωρίς να έχεις ακόμη ανοίξει το πρώτο βιβλίο. Αντίστοιχα, η αρνητική κριτική από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στην ιδέα σου μπορεί να σε αποθαρρύνει προτού καν δοκιμάσεις.

Pexels
Pexels

Γι’ αυτό έχει σημασία να επιλέγεις προσεκτικά σε ποιον μοιράζεσαι τους στόχους σου. Ένας φίλος που μπορεί να σου προσφέρει ουσιαστική συμβουλή και πρακτική βοήθεια είναι διαφορετικός από ένα κοινό που απλώς αντιδρά σε μια ανακοίνωση στα social media.

Πρέπει τελικά να κρατάς τα σχέδιά σου μυστικά;

Όχι απαραίτητα. Το «Move in Silence» δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονωθείς ή να σταματήσεις να ζητάς βοήθεια. Αν θέλεις να αλλάξεις καριέρα, για παράδειγμα, μια συζήτηση με κάποιον που γνωρίζει τον κλάδο μπορεί να σου προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Αν προσπαθείς να δημιουργήσεις μια επιχείρηση, η ανταλλαγή ιδεών με έναν αξιόπιστο συνεργάτη μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις λάθη.

Διάφορα λογότυπα δημοφιλών social media, όπως Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter και LinkedIn, παρουσιάζονται σε μπλε φόντο.
Unsplash

Η ουσία είναι να ξεχωρίζεις πότε η κοινοποίηση σε βοηθά να προχωρήσεις και πότε γίνεται απλώς ένας τρόπος να λάβεις επιβεβαίωση. Δεν χρειάζεται να ανακοινώνεις κάθε νέο ξεκίνημα στα social media ούτε να εξηγείς σε όλους σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι. Μπορείς να επιλέξεις έναν μικρό κύκλο ανθρώπων που εμπιστεύεσαι και να κρατήσεις τα υπόλοιπα για εσένα, μέχρι να αισθανθείς ότι έχεις κάτι ουσιαστικό να μοιραστείς.

Pexels
Pexels

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ενθουσιαστείς με έναν νέο στόχο, κάνε μια μικρή παύση πριν τον ανακοινώσεις. Βάλε ένα ρεαλιστικό πλάνο, ξεκίνα με μικρά βήματα και δώσε χρόνο στην προσπάθειά σου να αποδώσει. Το «Move in Silence» δεν εγγυάται την επιτυχία, αλλά σου θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να μιλάς διαρκώς για όσα θέλεις να πετύχεις.

Μερικές φορές, η καλύτερη ανακοίνωση είναι το αποτέλεσμα.

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