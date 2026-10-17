Group chat etiquette: 5 πράγματα που όλοι κάνουμε αλλά κανείς μας δεν παραδέχεται

5 άγραφοι κανόνες των group chats που μπορούν να κάνουν την επικοινωνία με την παρέα σου πολύ πιο εύκολη

Με μια ματιά Αποφυγή αποστολής πολλών μηνυμάτων διαδοχικά, όταν ένα αρκεί.

Η σιωπή μετά την ανάγνωση μηνύματος καθυστερεί τις ομαδικές αποφάσεις.

Περιορισμός αποστολής περιεχομένου αργά τη νύχτα για να μην ενοχλούνται οι άλλοι.

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Υπάρχουν τα μηνύματα που περιμένεις με ανυπομονησία και υπάρχουν και εκείνα τα 136 notifications από το group chat που σε κάνουν να σκέφτεσαι σοβαρά αν αξίζει να ανοίξεις καν την εφαρμογή. Τα ομαδικά chats έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας: εκεί κανονίζουμε εξόδους, σχολιάζουμε όσα συμβαίνουν, στέλνουμε memes, κάνουμε plans και, φυσικά, δημιουργούμε ολόκληρα inside jokes που κανείς εκτός της παρέας δεν πρόκειται να καταλάβει.

Κάθε παρέα, όμως, έχει και τους δικούς της άγραφους κανόνες. Κανείς δεν τους έχει γράψει κάπου, κανείς δεν τους έχει συμφωνήσει επίσημα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε πότε κάποιος τους παραβιάζει. Γιατί άλλο είναι να στείλεις ένα αστείο meme στις 2 το βράδυ και άλλο να ξεκινήσεις στις 3:00 τα ξημερώματα μια συζήτηση 48 μηνυμάτων για το πού θα πάτε το Σάββατο.

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Και κάπως έτσι, το group chat αποκτά τους δικούς του ρόλους και τις δικές του «κρίσεις». Υπάρχει αυτός που στέλνει δέκα μηνύματα αντί για ένα, εκείνος που βλέπει τα πάντα αλλά δεν απαντά ποτέ και φυσικά ο φίλος που εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει ενδιαφέρον για έξοδο. Πριν λοιπόν κατηγορήσεις κάποιον άλλον, δες μήπως αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε ένα από τα παρακάτω.

1. Το «καλημέρα» και μετά… 15 ξεχωριστά μηνύματα

Δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να γίνει ξεχωριστό notification. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να καταλάβεις ότι κάποιος γράφει στο group chat από το κινητό του με υπερβολικό ενθουσιασμό: έρχονται 12 μηνύματα στη σειρά, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ένα. «Παιδιά», «τι κάνουμε σήμερα;», «θα βγούμε;», «να πάμε εκεί;», «έχει καινούριο μαγαζί» και κάπου ανάμεσα ένα άσχετο meme.

Φυσικά, σε μία ζωντανή συζήτηση τα συνεχόμενα μηνύματα είναι μέρος του fun. Όταν όμως πρόκειται για μία απλή πληροφορία, ένα μήνυμα αρκεί. Άλλωστε, κανείς δεν χρειάζεται να νιώθει ότι έκανε group chat marathon μόνο και μόνο για να μάθει τι ώρα θα βρεθείτε.

2. Το «διαβάστηκε» δεν σημαίνει «θα απαντήσω κάποτε»

Το πιο μυστηριώδες πλάσμα κάθε group chat είναι εκείνος που βλέπει το μήνυμα αμέσως και απαντά… ποτέ. Το φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο εκνευριστικό όταν η παρέα προσπαθεί να πάρει μία κοινή απόφαση. «Ποιοι θα έρθετε;», «Κλείνω τραπέζι;», «Να πάρουμε εισιτήρια;» και ξαφνικά όλοι σιωπούν. Μπορεί να έχουν περάσει δύο ώρες, αλλά το μήνυμα έχει ήδη διαβαστεί από όλους.

Δεν χρειάζεται να γράψεις ολόκληρη παράγραφο. Ένα απλό «μέσα», «δεν μπορώ» ή «θα σου πω αργότερα» είναι αρκετό. Γιατί όταν 10 άτομα περιμένουν μία απάντηση και κανείς δεν μιλάει, το group chat μετατρέπεται σε ένα μικρό κοινωνικό πείραμα.

3. Το spam στις 3 το πρωί

Το ξέρουμε. Μπορεί να πετύχεις στις 02:47 το πιο αστείο TikTok που έχεις δει ποτέ και να νιώσεις ότι πρέπει να το μοιραστείς αμέσως. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το ένα TikTok γίνεται πέντε, μετά δέκα, μετά memes, reels, screenshots και ένα voice note τεσσάρων λεπτών. Και ενώ εσύ γελάς μόνος σου στο κρεβάτι, κάποιος άλλος μπορεί να κοιμάται και να ξυπνήσει το πρωί με 83 notifications.

Το group chat δεν χρειάζεται να λειτουργεί με ωράριο γραφείου, αλλά λίγη αυτοσυγκράτηση δεν βλάπτει. Κράτα τα πραγματικά καλά και άσε τα υπόλοιπα για το πρωί. Spoiler: το meme πιθανότατα θα παραμένει αστείο και στις 10:00.

4. Κάποια beefs δεν είναι για δημόσια θέα

Ένα απλό «δεν μου άρεσε αυτό που είπες» μπορεί πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε ολόκληρο επεισόδιο σειράς. Αρχίζουν τα μηνύματα, ακολουθούν τα voice notes, μετά έρχονται τα screenshots και κάπου στη μέση κάποιος γράφει «παιδιά, χαλαρώστε». Το group chat έχει πλέον μετατραπεί σε live μετάδοση προσωπικού beef και όλοι οι υπόλοιποι παρακολουθούν χωρίς να ξέρουν αν πρέπει να μιλήσουν ή να κάνουν ότι δεν είδαν τίποτα.

Δεν σημαίνει ότι κάθε διαφωνία πρέπει να αποφεύγεται. Απλώς, όταν μία συζήτηση γίνεται ξεκάθαρα προσωπική, ίσως είναι καλύτερο να συνεχιστεί σε private chat. Κανείς δεν χρειάζεται να μάθει όλο το backstory μιας διαφωνίας ενώ απλώς μπήκε στο group για να δει πού θα βγείτε το βράδυ.

5. Μην πετάς άσχετο θέμα τη στιγμή που όλοι προσπαθούν να αποφασίσουν κάτι

«Άσχετο, δείτε αυτό». Τέσσερις λέξεις που μπορούν να εξαφανίσουν από την οθόνη μία ολόκληρη συζήτηση. Η παρέα προσπαθεί να αποφασίσει ώρα, μέρος και ποιος θα κλείσει τραπέζι και ξαφνικά εμφανίζεται ένα meme, ένα TikTok ή μία εντελώς άσχετη ιστορία. Μέχρι να τελειώσει η κουβέντα, κανείς δεν θυμάται πλέον τι ακριβώς έπρεπε να αποφασίσετε.

Τα άσχετα μηνύματα είναι φυσικά μέρος της γοητείας ενός group chat. Όταν όμως υπάρχει κάτι που πρέπει πραγματικά να κανονιστεί, άσε το meme για λίγο αργότερα. Το internet δεν πρόκειται να το πάρει μακριά — η κράτηση στο εστιατόριο, όμως, μπορεί.

Τελικά, ποιος είναι ο πραγματικός κανόνας του group chat;

Η αλήθεια είναι ότι κάθε παρέα έχει το δικό της group chat culture. Άλλες ομάδες επικοινωνούν αποκλειστικά με memes, άλλες ανταλλάσσουν ατελείωτα voice notes και άλλες μπορούν να εξαφανιστούν για τρεις μέρες και ξαφνικά να επιστρέψουν σαν να μην συνέβη τίποτα.

Το ζητούμενο δεν είναι να γίνει το group chat αποστειρωμένο και σοβαρό. Άλλωστε, εκεί συμβαίνουν τα καλύτερα inside jokes και τα πιο random conversations. Απλώς, την επόμενη φορά που θα πατήσεις «αποστολή» για το 18ο μήνυμα στη σειρά, ίσως κάνε μία μικρή παύση. Κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας φίλος σου που βλέπει τα notifications να ανεβαίνουν και αναρωτιέται: «Ποιος το ξεκίνησε πάλι;»

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