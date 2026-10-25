Αν τα 12 ζώδια ήταν σε μία ομαδική στο WhatsApp, αυτός θα ήταν ο ρόλος σου

Αν η ομαδική σου στο WhatsApp έχει έναν που στέλνει ασταμάτητα memes και έναν που εξαφανίζεται τότε μάλλον ήδη ξέρεις τι ζώδιο είναι

Με μια ματιά Ο Κριός απαντά άμεσα και ξεκινά συζητήσεις, ενώ ο Ταύρος εμφανίζεται για φαγητό.

Οι Δίδυμοι στέλνουν πολλά μηνύματα, ο Καρκίνος παίρνει τα πάντα προσωπικά.

Ο Λέων είναι ο πρωταγωνιστής, ο Παρθένος ο οργανωτής, ο Ζυγός δυσκολεύεται να αποφασίσει.

Ο Σκορπιός παρακολουθεί αθόρυβα, ο Τοξότης προτείνει ταξίδια, ο Αιγόκερως απαντά όταν έχει χρόνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει πάντα εκείνη η ομαδική συνομιλία στο WhatsApp που ξεκινάει για έναν απολύτως πρακτικό λόγο και καταλήγει να έχει 847 αδιάβαστα μηνύματα, δέκα memes, τρία voice messages που κανείς δεν άκουσε και έναν φίλο που ρωτάει «παιδιά, τι κανονίσαμε τελικά;». Κάπου ανάμεσα σε stickers, inside jokes και ατελείωτες ειδοποιήσεις, κάθε παρέα αποκτά τους δικούς της πρωταγωνιστές.

Τι θα γινόταν, όμως, αν στην ίδια ομαδική έμπαιναν και τα 12 ζώδια; Αν πιστεύεις ότι η αστρολογία μπορεί να περιγράψει τις πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές της παρέας σου, ετοιμάσου να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου και τους φίλους σου στα παρακάτω.

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1. Κριός – Αυτός που απαντάει πριν ολοκληρώσεις το μήνυμα

Αν προτείνεις έξοδο, θέλει απάντηση τώρα. Αν κάποιος διαφωνήσει μαζί του, θα απαντήσει αμέσως και πιθανότατα θα ξεκινήσει μια συζήτηση 50 μηνυμάτων. Είναι αυτός που γράφει «ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ;» ενώ έχει περάσει μόλις ένα λεπτό από τότε που έστειλε το προηγούμενο μήνυμα.

2. Ταύρος – Αυτός που εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει φαγητό

Μπορεί να περάσουν ώρες χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Μόλις, όμως, κάποιος γράψει «παραγγέλνουμε;», ο Ταύρος εμφανίζεται σε χρόνο ρεκόρ. Θα συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση για το εστιατόριο, θα έχει άποψη για το μενού και θα ζητήσει να μάθει ακριβώς τι θα παραγγείλει ο καθένας.

3. Δίδυμος – Ο άνθρωπος που στέλνει 45 μηνύματα στη σειρά

Ο Δίδυμος είναι ο λόγος που το κινητό σου δεν σταματά να δονείται. Στέλνει memes, links, screenshots, φωνητικά και ιστορίες που ξεκινούν από ένα θέμα και καταλήγουν σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν μπεις στο group μετά από δύο ώρες, θα χρειαστείς περίληψη για να καταλάβεις τι συνέβη.

4. Καρκίνος – Αυτός που παίρνει τα πάντα προσωπικά

Ο Καρκίνος θυμάται ποιος δεν απάντησε στο μήνυμά του, ποιος αντέδρασε με 😂 αντί για ❤️ και ποιος ακύρωσε τελευταία στιγμή. Θα στείλει «όλα καλά;» αν παρατηρήσει ότι κάτι δεν πάει καλά στην παρέα και θα προσπαθήσει να συμφιλιώσει τους πάντες.

5. Λέων – Ο πρωταγωνιστής κάθε συζήτησης

Ο Λέων ξέρει πώς να τραβάει την προσοχή. Θα στείλει φωτογραφία από την έξοδό του, θα περιμένει αντιδράσεις και θα φροντίσει να μη μείνει κανένα σημαντικό νέο του ασχολίαστο.

6. Παρθένος – Ο ανεπίσημος οργανωτής της παρέας

Ο Παρθένος είναι αυτός που θα γράψει αναλυτικά ώρα, μέρος, διεύθυνση και ποιος θα φέρει τι. Θα υπενθυμίσει σε όλους ότι πρέπει να κλείσετε τραπέζι και θα εκνευριστεί όταν κάποιος ρωτήσει κάτι που έχει ήδη απαντηθεί δέκα μηνύματα πιο πάνω.

7. Ζυγός – Αυτός που δεν μπορεί να αποφασίσει πού θα βγείτε

«Εγώ είμαι μέσα σε όλα» είναι η αγαπημένη του απάντηση. Θα συμφωνήσει με το εστιατόριο, μετά με το μπαρ και τελικά θα ρωτήσει αν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή. Θέλει να περάσουν όλοι καλά και δυσκολεύεται να απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση. Το αποτέλεσμα; 200 μηνύματα και ακόμα καμία κράτηση.

8. Σκορπιός – Αυτός που διαβάζει τα πάντα και δεν ξεχνά τίποτα

Ο Σκορπιός μπορεί να μη συμμετέχει συνεχώς, αλλά ξέρει ακριβώς τι έχει ειπωθεί. Παρακολουθεί τη συζήτηση αθόρυβα και εμφανίζεται την πιο απρόσμενη στιγμή με ένα σχόλιο που αποκαλύπτει ότι δεν του ξέφυγε τίποτα.

9.Τοξότης – Αυτός που προτείνει ταξίδι στις 02:00

Η ομαδική μπορεί να ξεκινήσει με μια απλή συζήτηση για καφέ και να καταλήξει σε πρόταση για τριήμερο στο εξωτερικό. Ο Τοξότης θα γράψει «φεύγουμε κάπου το ΣΚ;» χωρίς σχέδιο, χωρίς προϋπολογισμό και χωρίς να έχει κοιτάξει αν έχει άδεια.

10. Αιγόκερως – Αυτός που απαντάει όταν έχει χρόνο

Ο Αιγόκερως δεν πρόκειται να αφήσει το group chat να διακόψει τη δουλειά του. Θα διαβάσει τα μηνύματα όταν μπορέσει και θα απαντήσει μόνο σε όσα θεωρεί απαραίτητα. Αν η παρέα συζητάει για έξοδο, εκείνος θα θέλει να ξέρει ώρα, κόστος και πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα τα θεωρεί περιττές λεπτομέρειες.

11. Υδροχόος – Αυτός που στέλνει το πιο άκυρο μήνυμα

Ενώ όλοι συζητούν για το πού θα βγουν το Σάββατο, ο Υδροχόος θα στείλει ένα meme για εξωγήινους ή ένα link για ένα παράξενο επιστημονικό πείραμα. Μπορεί να εξαφανιστεί για ώρες και να επιστρέψει με μια ιδέα που κανείς δεν είχε σκεφτεί.

12. Ιχθύες – Αυτός που βλέπει το μήνυμα και ξεχνά να απαντήσει

Ο Ιχθύς δεν σε αγνοεί απαραίτητα. Μπορεί να διάβασε το μήνυμα και θα εμφανιστεί τρεις μέρες αργότερα με ένα «συγγνώμη, τώρα το είδα» και θα συνεχίσει τη συζήτηση σαν να μην πέρασε ούτε λεπτό.

Τελικά, αν τα 12 ζώδια ήταν σε μία ομαδική στο WhatsApp, το πιθανότερο είναι ότι θα είχες μόνιμα ενεργοποιημένες τις σιωπηλές ειδοποιήσεις. Το θέμα είναι ότι, όποιο ζώδιο κι αν είσαι, σίγουρα υπάρχει ένας ρόλος που σου ταιριάζει λίγο περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες να παραδεχτείς.

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