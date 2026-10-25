Beauty 25.10.2026

5 καθημερινές συνήθειες που μπορεί να σαμποτάρουν τη λάμψη της επιδερμίδας σου

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Από το κλιματιστικό μέχρι τα προϊόντα μαλλιών, 5 καθημερινές συνήθειες που μπορεί να επηρεάζουν την επιδερμίδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο ξηρός αέρας από το κλιματιστικό και η σκόνη στα φίλτρα του μπορούν να ερεθίσουν την επιδερμίδα.
  • Η τριβή με μαξιλαροθήκες και στενά ρούχα, καθώς και ο ιδρώτας, επιβαρύνουν την επιδερμίδα.
  • Οι αλλαγές στο περιβάλλον, όπως θερμοκρασία και νερό, επηρεάζουν την επιδερμίδα.
  • Προϊόντα περιποίησης μαλλιών που έρχονται σε επαφή με το πρόσωπο μπορεί να προκαλέσουν ατέλειες.
  • Ο υπερβολικός ή ανεπαρκής καθαρισμός διαταράσσει τον δερματικό φραγμό και προκαλεί προβλήματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν μέρες που η επιδερμίδα σου δείχνει λεία, φωτεινή και ξεκούραστη και άλλες που ξυπνάς με ένα απρόσμενο σπυράκι ή κοκκινίλες που δεν υπήρχαν το προηγούμενο βράδυ. Η πρώτη σκέψη είναι συνήθως να κατηγορήσεις το skincare προϊόν που δοκίμασες πρόσφατα ή να αναζητήσεις μια νέα δραστική ουσία που θα επαναφέρει την ισορροπία στο δέρμα σου. Ωστόσο, η αιτία δεν βρίσκεται πάντα στα προϊόντα που χρησιμοποιείς.

skincare_fwtografia
Pexels

Μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, από το περιβάλλον στο οποίο περνάς τις περισσότερες ώρες μέχρι τον τρόπο που λούζεσαι ή καθαρίζεις το πρόσωπό σου, ενδέχεται να συμβάλλουν στην εμφάνιση ερεθισμών και ατελειών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σπυράκι έχει μία συγκεκριμένη αιτία, αλλά ότι αξίζει να παρατηρείς τις συνήθειές σου πριν προχωρήσεις σε μεγάλες αλλαγές στη ρουτίνα περιποίησης.

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1. Ο αέρας από το κλιματιστικό

Ειδικά όταν λειτουργεί για πολλές ώρες, το κλιματιστικό μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα πιο ξηρή και να εντείνει το αίσθημα τραβήγματος στην επιδερμίδα. Όταν ο δερματικός φραγμός είναι ήδη ευαίσθητος, η ξηρότητα μπορεί να συνοδεύεται από κοκκινίλες και δυσφορία.

Νεαρή γυναίκα με σκούρο σκουφάκι μαλλιών εφαρμόζει κρέμα στο πρόσωπό της, ακολουθώντας τη νέα τάση στο skincare.
Pexels

Παράλληλα, τα φίλτρα του κλιματιστικού χρειάζονται τακτικό καθαρισμό, ώστε να περιορίζεται η συσσώρευση σκόνης. Αν περνάς πολλές ώρες σε έναν κλιματιζόμενο χώρο, φρόντισε να χρησιμοποιείς μια ενυδατική κρέμα κατάλληλη για τις ανάγκες του δέρματός σου και να αποφεύγεις την άμεση ροή αέρα προς το πρόσωπο.

2. Οι μαξιλαροθήκες και τα υφάσματα που ακουμπούν στο δέρμα

Η τριβή, ο ιδρώτας και η συσσώρευση λιπαρότητας μπορούν να επιβαρύνουν μια επιδερμίδα που είναι ήδη επιρρεπής σε ερεθισμούς. Αυτό αφορά τόσο τις μαξιλαροθήκες όσο και τα ρούχα που εφαρμόζουν πολύ στενά στο σώμα, ιδιαίτερα μετά την άσκηση ή σε συνθήκες ζέστης.

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Pexels

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλα τα υφάσματα που χρησιμοποιείς ούτε να επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη μαξιλαροθήκη επειδή υπόσχεται καλύτερο δέρμα. Πιο σημαντικό είναι να αλλάζεις τακτικά τα κλινοσκεπάσματα, να επιλέγεις ρούχα που επιτρέπουν τον αερισμό και να απομακρύνεις τον ιδρώτα μετά την προπόνηση.

3. Οι αλλαγές στο περιβάλλον

Ένα ταξίδι μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα περισσότερο απ’ όσο περιμένεις. Η διαφορετική θερμοκρασία, η υγρασία, ο ξηρός αέρας στο αεροπλάνο ή ακόμη και μια αλλαγή στο νερό που χρησιμοποιείς για το πλύσιμο του προσώπου σου μπορεί να συνδεθούν με αυξημένη ξηρότητα και ευαισθησία.

skincare
Pexels

Αν παρατηρείς ότι το δέρμα σου αντιδρά όταν βρίσκεσαι σε νέο περιβάλλον, προσπάθησε να διατηρείς μια απλή ρουτίνα με προϊόντα που ήδη γνωρίζεις ότι σου ταιριάζουν. Το σκληρό νερό μπορεί να επιδεινώσει την ξηρότητα σε ορισμένους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθύνεται απαραίτητα για κάθε νέο σπυράκι.

4. Τα προϊόντα περιποίησης των μαλλιών

Το conditioner, οι μάσκες μαλλιών και τα προϊόντα styling δεν μένουν πάντα μόνο στα μαλλιά. Κατά το ξέβγαλμα, μπορούν να έρθουν σε επαφή με το μέτωπο, τους κροτάφους, την πλάτη και τους ώμους, ενώ ορισμένες συνθέσεις ενδέχεται να συμβάλλουν στην εμφάνιση ατελειών σε αυτές τις περιοχές.

skincare (18)
www.pexels.com

Αν παρατηρείς επαναλαμβανόμενα σπυράκια κοντά στη γραμμή των μαλλιών, δοκίμασε να ξεβγάζεις σχολαστικά τα προϊόντα και να καθαρίζεις το πρόσωπό σου μετά το λούσιμο. Δεν χρειάζεται να απομακρύνεις κάθε προϊόν από τη ρουτίνα σου, αλλά να δεις αν υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση του και στις αλλαγές που παρατηρείς στην επιδερμίδα σου.

5. Ο υπερβολικός ή ανεπαρκής καθαρισμός

Ο καθαρισμός είναι βασικό βήμα της skincare ρουτίνας, αλλά η μεγαλύτερη διάρκεια ή η χρήση περισσότερων προϊόντων δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο αποτέλεσμα. Το έντονο τρίψιμο, τα σκληρά καθαριστικά και ο υπερβολικά συχνός καθαρισμός μπορούν να προκαλέσουν ξηρότητα και να διαταράξουν τον δερματικό φραγμό.

Γυναίκα που καθαρίζει το πρόσωπό της κάνοντας ντεμακιγιάζ για τη σωστή φροντίδα του δέρματος.
https://unsplash.com/

Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιείς αντηλιακό ή προϊόντα μακιγιάζ μεγάλης διάρκειας, είναι σημαντικό να τα αφαιρείς αποτελεσματικά. Ο διπλός καθαρισμός μπορεί να είναι χρήσιμος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν είναι υποχρεωτικός για όλους. Το ζητούμενο είναι να επιλέγεις προϊόντα που ταιριάζουν στην επιδερμίδα σου και να τα απομακρύνεις χωρίς υπερβολικό τρίψιμο.

Τι να κάνεις όταν εμφανίζονται ξαφνικά σπυράκια

Πριν αντικαταστήσεις όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιείς, σκέψου αν έχει αλλάξει κάτι πρόσφατα στην καθημερινότητά σου. Ένα νέο προϊόν μαλλιών, περισσότερες ώρες σε κλιματιζόμενο χώρο ή μια πιο έντονη ρουτίνα καθαρισμού μπορεί να αποτελούν στοιχεία που αξίζει να παρατηρήσεις.

Κράτησε τη ρουτίνα σου απλή, απόφυγε να προσθέτεις πολλές νέες δραστικές ουσίες ταυτόχρονα και δώσε χρόνο στην επιδερμίδα σου να επανέλθει. Αν τα σπυράκια ή οι κοκκινίλες επιμένουν, επανεμφανίζονται συχνά ή συνοδεύονται από έντονο κνησμό και πόνο, ένας δερματολόγος μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις την αιτία και να επιλέξεις την κατάλληλη αντιμετώπιση.

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