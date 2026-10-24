Living 24.10.2026

5 τρόποι να βοηθήσεις το βιολογικό σου ρολόι μετά την αλλαγή ώρας

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Η αλλαγή της ώρας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σου και αυτές οι 5 απλές συνήθειες θα σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς πιο εύκολα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Διατήρησε σταθερό ωράριο ύπνου και έκθεση στο πρωινό φως.
  • Φάε το βραδινό σου τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο.
  • Ενσωμάτωσε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο στη διατροφή σου.
  • Δημιούργησε ένα δροσερό περιβάλλον στην κρεβατοκάμαρα για καλύτερο ύπνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αλλαγή της ώρας μάς χαρίζει μία επιπλέον ώρα ύπνου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός μας προσαρμόζεται αμέσως στο νέο ωράριο. Τις πρώτες ημέρες μπορεί να αισθάνεσαι περισσότερη υπνηλία, να ξυπνάς νωρίτερα από το συνηθισμένο ή να δυσκολεύεσαι να αποκοιμηθείς το βράδυ.

Unsplash
Unsplash

Αυτό συμβαίνει επειδή ο κιρκάδιος ρυθμός, το εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης, χρειάζεται χρόνο για να συγχρονιστεί με τις νέες συνθήκες φωτός και σκοταδιού. Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς πιο ομαλά και να διατηρήσεις την ποιότητα του ύπνου σου.

1. Κράτησε σταθερό το ωράριο του ύπνου σου

Προσπάθησε να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Ένα σταθερό πρόγραμμα βοηθά το σώμα να διατηρεί τον φυσικό του ρυθμό, ενώ η έκθεση στο φυσικό φως το πρωί μπορεί να συμβάλει στην προσαρμογή του βιολογικού ρολογιού. Το βράδυ, άκουσε τα σημάδια υπνηλίας που σου δίνει ο οργανισμός σου και απόφυγε τις μεγάλες αλλαγές στο πρόγραμμά σου.

Γυναίκα με μάσκα ύπνου απολαμβάνει τον ύπνο της στο κρεβάτι, ενώ δίπλα της βρίσκεται ένα κινητό τηλέφωνο.
Pexels

2. Φάε νωρίτερα το βραδινό σου

Ένα βαρύ γεύμα λίγο πριν ξαπλώσεις μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και να δυσκολέψει τον ύπνο. Ιδανικά, άφησε περίπου 3 ώρες ανάμεσα στο βραδινό και την ώρα που θα πέσεις στο κρεβάτι. Προτίμησε ένα ισορροπημένο γεύμα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και λαχανικά, όπως ψάρι με καστανό ρύζι ή μια ζεστή σούπα με όσπρια.

Unsplash
Unsplash

3. Βάλε στη διατροφή σου τροφές με μαγνήσιο

Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μυών. Μπορείς να το προσλαμβάνεις μέσα από καθημερινές τροφές, όπως το σπανάκι, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα όσπρια και η μαύρη σοκολάτα. Αν σκέφτεσαι να πάρεις συμπλήρωμα, συμβουλεύσου πρώτα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου, καθώς δεν είναι απαραίτητο για όλους.

Unsplash
Unsplash

4. Διατήρησε την κρεβατοκάμαρα δροσερή

Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να επηρεάσει το πόσο εύκολα αποκοιμιέσαι και το πόσο καλά κοιμάσαι. Ένα περιβάλλον γύρω στους 18-19°C θεωρείται συχνά κατάλληλο για ξεκούραση, αν και οι ανάγκες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παράλληλα, προτίμησε σεντόνια και πιτζάμες από υφάσματα που επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει, όπως το βαμβάκι και το λινό.

Unsplash
Unsplash

5. Δοκίμασε μια τεχνική χαλάρωσης αν ξυπνάς μέσα στη νύχτα

Αν ξυπνήσεις και δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς ξανά, προσπάθησε να μην πιέζεις τον εαυτό σου να αποκοιμηθεί αμέσως. Κλείσε τα μάτια, χαλάρωσε τους μυς σου και πάρε αργές, ήρεμες αναπνοές, δίνοντας έμφαση στην παρατεταμένη εκπνοή. Μπορείς επίσης να απομακρύνεις το κινητό από το κρεβάτι, ώστε να μην εκτεθείς σε έντονο φως και πληροφορίες που θα σε κρατήσουν σε εγρήγορση.

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unsplash

Δώσε χρόνο στον οργανισμό σου

Η προσαρμογή στη νέα ώρα δεν γίνεται πάντα από τη μία ημέρα στην άλλη. Το φυσικό φως το πρωί, ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και ένα περιβάλλον που ευνοεί τη χαλάρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά τις πρώτες ημέρες. Αντί να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα σου, ξεκίνα με μικρές κινήσεις και δώσε στο σώμα σου τον χρόνο που χρειάζεται για να βρει ξανά τον ρυθμό του.

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Αλλαγή ώρας ύπνος
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