Beauty 24.10.2026

Δεν έχεις στολή για το Halloween; Εμπνεύσου από το λαμπερό look της Zara Larsson

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Μεταμορφώσου σε Hello Kitty για το Halloween με το αστραφτερό makeup look της Zara Larsson εύκολα και γρήγορα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zara Larsson ενέπνευσε ένα λαμπερό μακιγιάζ για το Halloween, εμπνευσμένο από την Hello Kitty.
  • Το look περιλαμβάνει κρυστάλλινο φιόγκο, λευκή σκιά, μουστάκια και κίτρινο κύκλο στη μύτη.
  • Χρησιμοποιείται έντονο φούξια ρουζ στα μάγουλα και καφέ κραγιόν στα χείλη.
  • Η μεταμόρφωση είναι οικονομική, εύκολη και εντυπωσιακή, ιδανική για το Halloween.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Halloween πλησιάζει επικίνδυνα γρήγορα και το παράθυρο για να σκεφτείς μια πραγματικά έξυπνη αμφίεση κλείνει με ανησυχητικό ρυθμό. Αν συνεχίσεις να το αναβάλλεις, πολύ σύντομα θα βρεθείς να είσαι καθισμένη μπροστά στον καθρέφτη με το νεσεσέρ στα γόνατα, προσπαθώντας να πείσεις τον εαυτό σου ότι το «έβαλα απλώς λίγο παραπάνω eyeliner» πιάνεται για στολή. Αν όμως καταλήξεις τελικά σε μια λύση που βασίζεται αποκλειστικά στο μακιγιάζ, η Zara Larsson μόλις σου χάρισε μια εξαιρετικά δυνατή, λαμπερή και απόλυτα χαριτωμένη επιλογή.

https://www.instagram.com/zaralarsson/
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της στο Τόκιο, η διάσημη makeup artist Sophia Sinot μεταμόρφωσε την pop star σε μια αστραφτερή, μοντέρνα εκδοχή της Hello Kitty. Πρόκειται για μια έμπνευση που ταιριάζει γάντι στην ιαπωνική πρωτεύουσα, καθώς ο εμβληματικός χαρακτήρας της Sanrio κατάγεται φυσικά από εκεί. Το να μετατρέπεις μια τόσο αναγνωρίσιμη φιγούρα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα concert makeup looks της χρονιάς δεν είναι μόνο δημιουργικό, αλλά σου δίνει και την τέλεια ιδέα για να κλέψεις τις εντυπώσεις, κάνοντας τους πάντες να πιστεύουν ότι σχεδίαζες την εμφάνισή σου εδώ και μήνες.

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Το κεντρικό κομμάτι αυτής της μεταμόρφωσης είναι ένας μικρός, αστραφτερός φιόγκος τοποθετημένος πάνω από το δεξί φρύδι, φτιαγμένος με κόκκινους κρυστάλλους και μαύρο περίγραμμα που θυμίζει το διάσημο αξεσουάρ της Sanrio. Για να πετύχεις την ίδια ατμόσφαιρα, μπορείς να δώσεις στα μάτια σου μια βάση από παγωμένη, λευκή σκιά που απλώνεται μέχρι το φρύδι και αγκαλιάζει τις εσωτερικές γωνίες, αφήνοντας χώρο για επιπλέον στρας. Στη συνέχεια, σχηματίζεις 3 μικρά, μαύρα μουστάκια σε κάθε μάγουλο και τοποθετείς έναν ζωηρό, κίτρινο κύκλο στην άκρη της μύτης σου.

zara_larsson_hello_kitty
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Τα μάγουλα αποκτούν ένα έντονο, λαμπερό φούξια ρουζ που σβήνει απαλά πάνω από τη γέφυρα της μύτης, ενώ για τα χείλη, επειδή η διάσημη ηρωίδα δεν έχει στόμα, μπορείς να κινηθείς ελεύθερα επιλέγοντας ένα glossy, ζεστό καφέ κραγιόν με έντονο περίγραμμα, ακριβώς όπως έκανε και η Sinot.

Το καλύτερο με αυτή την ιδέα είναι πως δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία σε στολές που θα φορέσεις μόνο μία φορά, ούτε να ταλαιπωρηθείς με σύνθετα κοστούμια. Με λίγη υπομονή, μερικά αυτοκόλλητα κρυσταλλάκια και τα βασικά καλλυντικά που έχεις ήδη στο νεσεσέρ σου, μπορείς να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα φρέσκο, φωτογραφικό και εξαιρετικά στυλάτο.

Γοργόνα με ουρά ψαριού κάθεται σε ένα φορτηγό γεμάτο πλαστικό, ενώ φυσαλίδες αιωρούνται γύρω της στο music video του «Blue Moon».
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Αντί λοιπόν να πανικοβάλλεσαι την τελευταία στιγμή ψάχνοντας τι θα φορέσεις, εμπνεύσου από το σκηνικό look της Zara Larsson και τόλμησε μια ποπ, κρυσταλλική μεταμόρφωση. Είναι ο πιο εύκολος και εντυπωσιακός τρόπος να μετατρέψεις την αναβλητικότητά σου σε μια από τις πιο πετυχημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

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beauty Halloween Zara Larsson
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