4 films που έγιναν viral πριν καν κυκλοφορήσουν

Το hype ξεκίνησε πολύ πριν από το εισιτήριο, με trailers που έσπασαν ρεκόρ προβολών και έκαναν εκατομμύρια fans να μιλούν για τις ίδιες ταινίες ξανά και ξανά

Με μια ματιά Το trailer του «Spider-Man: Brand New Day» κατέγραψε 718,6 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, σπάζοντας ρεκόρ.

Το trailer του «Avengers: Doomsday» συγκέντρωσε 503 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, δεύτερο στην ιστορία.

Το «The Devil Wears Prada 2» δημιούργησε hype με 222 εκατομμύρια προβολές trailer, εκμεταλλευόμενο τη νοσταλγία.

Το trailer του «The Odyssey» του Christopher Nolan έφτασε 121,4 εκατομμύρια προβολές, υπερδιπλασιάζοντας το «Oppenheimer». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ταινίες που χρειάζονται εβδομάδες προβολών και καλές κριτικές για να συζητηθούν. Και υπάρχουν κι εκείνες που καταφέρνουν να γίνουν talk of the internet πριν καν φτάσουν στις αίθουσες. Ένα δυνατό trailer, ένα μεγάλο όνομα, ένα πολυαναμενόμενο sequel ή απλώς μια σκηνή που γίνεται meme αρκούν για να δημιουργήσουν τεράστιο hype μήνες πριν από την πρεμιέρα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, το φαινόμενο έχει πάρει νέες διαστάσεις, με ορισμένα trailers να καταγράφουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες.

1. «Spider-Man: Brand New Day» – Το trailer που έσπασε το ίντερνετ

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει στις αίθουσες, το «Spider-Man: Brand New Day» είχε ήδη καταφέρει να δημιουργήσει τεράστιο θόρυβο. Το πρώτο trailer συγκέντρωσε 718,6 εκατομμύρια views μέσα στις πρώτες 24 ώρες, επίδοση που το έκανε το πιο δημοφιλές κινηματογραφικό trailer στην ιστορία εκείνη τη στιγμή. Η επιστροφή του Tom Holland ως Spider-Man, η παρουσία της Zendaya και οι μεγάλες εκπλήξεις του trailer ήταν αρκετές για να κάνουν τα social media να πάρουν φωτιά. Οι θεωρίες των fans πολλαπλασιάστηκαν και κάθε νέο στοιχείο από την ταινία γινόταν αμέσως αντικείμενο συζήτησης. Και τελικά το hype δεν έμεινε μόνο στο διαδίκτυο. Η ταινία εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

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2. «Avengers: Doomsday» – Το trailer που έκανε 503 εκατομμύρια views

Αν υπάρχει μία ταινία που δεν χρειαζόταν ιδιαίτερες συστάσεις για να γίνει viral, αυτή είναι το «Avengers: Doomsday». Το trailer της νέας Marvel παραγωγής συγκέντρωσε 503 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πρεμιέρα trailer στην ιστορία. Ο Robert Downey Jr. επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά ως Doctor Doom, ενώ το καστ περιλαμβάνει τεράστια ονόματα από διαφορετικές γενιές του κινηματογραφικού σύμπαντος. Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026 και ήδη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά events της χρονιάς.

3. «The Devil Wears Prada 2» – Η μόδα ξαναχτύπησε πριν από την πρεμιέρα

Δεν χρειάζεσαι υπερήρωες για να προκαλέσεις πανικό στο διαδίκτυο. Το απέδειξε το «The Devil Wears Prada 2», το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη νοσταλγία για την πρώτη ταινία και την επιστροφή των Meryl Streep και Anne Hathaway. Το πρώτο teaser συγκέντρωσε περίπου 185 εκατομμύρια views μέσα σε 24 ώρες, ενώ το πρώτο ολοκληρωμένο trailer έφτασε τα 222 εκατομμύρια views στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Forbes. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στους fans της πρώτης ταινίας. Από τα outfits μέχρι τις εμφανίσεις των πρωταγωνιστών, σχεδόν κάθε λεπτομέρεια του promotional campaign έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα social media. Και τελικά, το hype μεταφέρθηκε και στα ταμεία, με την ταινία να γνωρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

4. «The Odyssey» – Ο Christopher Nolan δεν χρειάστηκε ούτε μία σκηνή για να δημιουργήσει πανικό

Το «The Odyssey» του Christopher Nolan ήταν ένα από τα films που συζητήθηκαν έντονα πολύ πριν από την πρεμιέρα τους. Η αναμονή ήταν τεράστια ήδη από την ανακοίνωση της ταινίας, ενώ όταν κυκλοφόρησε το trailer, η αντίδραση του κοινού επιβεβαίωσε το τεράστιο ενδιαφέρον. Το trailer συγκέντρωσε 121,4 εκατομμύρια views μέσα στις πρώτες 24 ώρες, υπερδιπλασιάζοντας την αντίστοιχη επίδοση του «Oppenheimer». Με τον Nolan στη σκηνοθεσία και ένα εντυπωσιακό καστ, η «Οδύσσεια» κατάφερε να δημιουργήσει προσδοκίες πολύ πριν από την πρεμιέρα της. Και όταν μια ταινία έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης πριν καν τη δεις, τότε το marketing έχει κάνει τη δουλειά του – και μάλιστα με το παραπάνω.

Όταν το hype ξεκινά πριν ανάψουν τα φώτα της αίθουσας

Από τον Spider-Man και τους Avengers μέχρι τη Miranda Priestly και την «Οδύσσεια», αυτές οι ταινίες απέδειξαν ότι σήμερα η επιτυχία μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής μπορεί να αρχίσει πολύ πριν από την πρεμιέρα. Ένα trailer δεν είναι πλέον απλώς μια μικρή γεύση από αυτό που πρόκειται να δεις. Μπορεί να γίνει από μόνο του ένα παγκόσμιο event, να γεμίσει τα social media με θεωρίες και memes και να κάνει το κοινό να μετρά αντίστροφα για την ημέρα που θα καθίσει στην κινηματογραφική αίθουσα.

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