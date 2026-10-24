Ποιο cartoon του Netflix έχει «τρελάνει» σκύλους και γάτες – Τι υποστηρίζει η επιστήμη

Μια παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων από τη Νότια Κορέα έχει γίνει viral χάρη σε σκύλους και γάτες που καρφώνουν το βλέμμα στην οθόνη, ενώ ειδικοί εξηγούν το γιατί

Με μια ματιά Το cartoon "Sealook" του Netflix προκαλεί έντονο ενδιαφέρον σε σκύλους και γάτες, παρά το ότι δημιουργήθηκε για παιδιά.

Η χρωματική παλέτα, οι γρήγορες κινήσεις και οι χαρακτηριστικοί ήχοι της σειράς φαίνεται να ελκύουν τα κατοικίδια.

Επιστημονικές απόψεις συνδέουν την αντίδραση των ζώων με την ενστικτώδη παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων και ήχων.

Δεν αντιδρούν όλα τα ζώα με τον ίδιο τρόπο, και η επιστημονική έρευνα δεν έχει επιβεβαιώσει καθολική ελκυστικότητα της σειράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις βάλει ποτέ 1 cartoon στην τηλεόραση και έχεις παρατηρήσει τον σκύλο ή τη γάτα σου να καρφώνει το βλέμμα στην οθόνη, να γέρνει το κεφάλι ή ακόμη και να προσπαθεί να πιάσει με την πατούσα του ό,τι κινείται; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο σπίτι σου, υπάρχει μια νοτιοκορεατική σειρά κινουμένων σχεδίων που ίσως εξηγεί το φαινόμενο. Το «Sealook», μια παιδική παραγωγή που φιλοξενείται στο Netflix, έχει γίνει απρόσμενα viral, καθώς όλο και περισσότεροι κηδεμόνες κατοικιδίων ανεβάζουν βίντεο με σκύλους και γάτες που παρακολουθούν με εντυπωσιακή προσήλωση τις περιπέτειες μιας αποικίας από φώκιες. Το πιο παράξενο; Η σειρά δεν δημιουργήθηκε για ζώα, αλλά για παιδιά. Κι όμως, τα χρώματα, οι γρήγορες κινήσεις και οι χαρακτηριστικοί ήχοι φαίνεται να αποτελούν έναν συνδυασμό που τραβά την προσοχή των τετράποδων θεατών. Πίσω από τα χαριτωμένα βίντεο που κατακλύζουν τα social media, ωστόσο, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα επιστημονική εξήγηση για το τι βλέπουν οι σκύλοι και οι γάτες στην οθόνη και γιατί ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα τούς κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον.

Το «Sealook» είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων χωρίς διαλόγους, με πρωταγωνιστές μια παρέα από φώκιες που μπλέκουν σε κωμικές και συχνά χαοτικές καταστάσεις. Η παραγωγή δημιουργήθηκε από τις εταιρείες The Pinkfong Company και Million Volt, έκανε πρεμιέρα στη Νότια Κορέα το 2022 και αργότερα προστέθηκε στον κατάλογο του Netflix ως παιδική κωμωδία.

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Αυτό που κανείς δεν περίμενε ήταν ότι η σειρά θα αποκτούσε ένα δεύτερο, εντελώς διαφορετικό κοινό: τα κατοικίδια. Τους τελευταίους μήνες, βίντεο με σκύλους που παρακολουθούν τις φώκιες από απόσταση αναπνοής, γέρνουν το κεφάλι τους ή χτυπούν με τις πατούσες την τηλεόραση έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια γυναίκα από το Oregon των ΗΠΑ, η οποία είδε ένα βίντεο με τα δύο goldendoodle της να παρακολουθούν τη σειρά να πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια views. Όπως περιέγραψε στην εφημερίδα The Guardian, ο Benny σηκώθηκε μόλις οι φώκιες άρχισαν να χτυπούν ρυθμικά τα πτερύγιά τους, ενώ η Myrtle παρακολουθούσε με μικρές, χαρακτηριστικές κινήσεις του κεφαλιού.

Η Leah Yeon, υπεύθυνη επικοινωνίας της Pinkfong, δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι η ανταπόκριση των σκύλων και των γατών αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη. Όπως εξήγησε, οι δημιουργοί δεν είχαν σκοπό να φτιάξουν μια σειρά για κατοικίδια, αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται πως ταιριάζει απρόσμενα καλά και στις δικές τους αισθήσεις.

Γιατί οι σκύλοι και οι γάτες βλέπουν το «Sealook» διαφορετικά

Ένας από τους λόγους που μπορεί να εξηγούν τη δημοτικότητα της σειράς ανάμεσα στα κατοικίδια είναι η χρωματική της παλέτα. Οι σκύλοι και οι γάτες έχουν διχρωματική όραση, κάτι που σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται κυρίως αποχρώσεις του μπλε και του κίτρινου, ενώ δυσκολεύονται περισσότερο να ξεχωρίσουν το κόκκινο από το πράσινο.

Στο «Sealook», το ανοιχτόχρωμο περιβάλλον που θυμίζει πάγο, το μπλε νερό και οι έντονα χρωματισμένες φώκιες δημιουργούν μια εικόνα με αντιθέσεις που ενδέχεται να είναι πιο ευδιάκριτες για τα ζώα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημιουργοί σχεδίασαν σκόπιμα τη σειρά με βάση την όραση των κατοικιδίων. Σύμφωνα με το Netflix, η παρατήρηση ότι τα ζώα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον άρχισε να συζητείται στα τέλη του καλοκαιριού και η συγκεκριμένη χρωματική επιλογή ήταν απλώς μια σύμπτωση.

Εξίσου σημαντική φαίνεται να είναι η κίνηση. Οι σκύλοι και οι γάτες αντιδρούν συχνά σε αντικείμενα που κινούνται γρήγορα, καθώς το ένστικτό τους τούς ωθεί να παρακολουθούν και να κυνηγούν πιθανά θηράματα.

Ο David Williams, αναπληρωτής καθηγητής κτηνιατρικής οφθαλμολογίας στο University of Cambridge, εξήγησε στην The Guardian ότι η κίνηση στην οθόνη μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ζώων, ακριβώς επειδή συνδέεται με αυτή την ενστικτώδη συμπεριφορά. Με άλλα λόγια, οι φώκιες που τρέχουν, χοροπηδούν και κινούνται διαρκώς ίσως ενεργοποιούν την περιέργεια του κατοικιδίου σου πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα με στατικές εικόνες.

Ο ήχος μπορεί να είναι το μυστικό πίσω από την εμμονή

Δεν είναι, όμως, μόνο όσα βλέπουν τα κατοικίδια που μπορεί να τα κρατούν μπροστά στην τηλεόραση. Οι ήχοι της σειράς ενδέχεται να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς τα χαρακτηριστικά καλέσματα των φώκεων μπορεί να θυμίζουν στα ζώα ήχους μικρών θηραμάτων ή παιχνίδια που κάνουν τσιριχτούς θορύβους.

Η Emily Blackwell, ειδικός στη συμπεριφορά ζώων συντροφιάς, ανέφερε στην The Guardian ότι οι συγκεκριμένοι ήχοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντίδραση των κατοικιδίων. Από την πλευρά του, ο David Williams πρότεινε ένα απλό πείραμα για όσους θέλουν να παρατηρήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του σκύλου τους: να χαμηλώσουν ή να κλείσουν εντελώς τον ήχο και να δουν αν το ενδιαφέρον του παραμένει το ίδιο.

Αν ο σκύλος σου συνεχίζει να παρακολουθεί την οθόνη χωρίς ήχο, τότε η κίνηση και οι εικόνες μπορεί να αποτελούν τον βασικό λόγο που τον καθηλώνουν. Αν, αντίθετα, χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του, οι ήχοι ίσως είναι πιο σημαντικοί απ’ όσο φαντάζεσαι.

Η Freya Mowat, κτηνίατρος οφθαλμίατρος στο University of Wisconsin-Madison, σημείωσε επίσης στην The Guardian ότι τα cartoons μπορούν να αποτελούν ελκυστικό περιεχόμενο για τους σκύλους, καθώς συνδυάζουν έντονες αντιθέσεις, πολλή κίνηση και ευχάριστη μουσική.

Τι λέει η επιστήμη για τα κατοικίδια που βλέπουν τηλεόραση

Η viral επιτυχία του «Sealook» μπορεί να φαίνεται απλώς χαριτωμένη, αλλά η συμπεριφορά των ζώων μπροστά στις οθόνες έχει απασχολήσει και την επιστημονική κοινότητα.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Applied Animal Behaviour Science συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.246 κηδεμόνες σκύλων. Το 86% δήλωσε ότι οι σκύλοι του παρακολουθούν οθόνες, ενώ από αυτούς που ανέφεραν ότι τα κατοικίδιά τους δείχνουν ενδιαφέρον, το 90% απέδωσε την αντίδραση κυρίως στην κίνηση και το 78% στους ήχους.

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι εικόνες και οι ήχοι μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή ενός σκύλου. Χρειάζεται, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: η έρευνα εξέτασε γενικά τη συμπεριφορά των σκύλων απέναντι στις οθόνες και όχι ειδικά το «Sealook». Επιπλέον, δεν παρέχει στοιχεία για τις αντιδράσεις των γατών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη μελέτη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ζώων που να αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη σειρά είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τα κατοικίδια. Τα βίντεο στα social media δείχνουν ότι ορισμένα ζώα φαίνεται να παρακολουθούν με ενδιαφέρον, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους για να επιβεβαιώσουν μια γενική τάση.

Δεν εντυπωσιάζονται όλοι οι σκύλοι από τις φώκιες

Όσο κι αν το «Sealook» έχει γίνει απρόσμενο hit στα κατοικίδια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σκύλος ή γάτα θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένα ζώα μπορεί να παρακολουθούν με προσοχή κάθε κίνηση, ενώ άλλα ενδέχεται να αδιαφορούν εντελώς για την τηλεόραση. Μάλιστα, ένας χρήστης που δοκίμασε να βάλει τη σειρά στον σκύλο του περιέγραψε με χιούμορ το αποτέλεσμα, γράφοντας: «Το έβαλα για τον σκύλο μου και εκείνος κοιτάζει εμένα».

Και κάπου εδώ βρίσκεται η γοητεία της ιστορίας: μια παιδική σειρά που δεν σχεδιάστηκε ποτέ για ζώα κατάφερε να γίνει viral χάρη στις απρόβλεπτες αντιδράσεις τους. Αν αποφασίσεις να τη δοκιμάσεις στο σπίτι, παρατήρησε τι τραβά την προσοχή του κατοικιδίου σου, χωρίς να θεωρείς δεδομένο ότι θα ενθουσιαστεί. Γιατί μπορεί τελικά να σε αφήσει να απολαμβάνεις μόνος σου τις περιπέτειες των πρωταγωνιστών.

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