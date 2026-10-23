Cinema 23.10.2026

Πάνω από 1,2 δις λεπτά προβολής για την «Carrie»: Η σειρά που «σαρώνει» στο Prime Video

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Το Prime Video κατακτά ξανά την κορυφή χάρη στην «Carrie», η οποία ξεπέρασε το Netflix και άλλες δημοφιλείς σειρές σε λεπτά προβολής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Carrie» του Prime Video συγκέντρωσε 1,26 δις λεπτά προβολής, κατακτώντας την πρώτη θέση.
  • Η σειρά βασίζεται στο μυθιστόρημα του Stephen King και έχει σενάριο του Mike Flanagan.
  • Το Prime Video έχει βρεθεί στην κορυφή των streaming τίτλων έξι φορές τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες.
  • Οι μετρήσεις της Nielsen αφορούν μόνο την προβολή μέσω τηλεοράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Prime Video γιορτάζει μια σημαντική επιτυχία με την πρεμιέρα της νέας σειράς «Carrie», η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των θεατών για την εβδομάδα 5-11 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Η 8 επεισοδίων μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Stephen King, σε σενάριο του showrunner Mike Flanagan, κατάφερε να συγκεντρώσει 1,26 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής μόλις λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της στις 7 Οκτωβρίου.

Νεαρή κοπέλα με μακριά μαλλιά και μπλουζάκι σε κοινωνική εκδήλωση
https://www.instagram.com/primevideo/

Αυτή η επιτυχία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο δυναμικής για την πλατφόρμα streaming του Amazon. Το Prime Video έχει βρεθεί στην κορυφή των συνολικών streaming τίτλων για έξι φορές τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες. Η σειρά «Reacher» είχε προηγηθεί, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση τέσσερις φορές τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ενώ ακολούθησε το spin-off της, «Neagley», την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου.

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Στην δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε το «Below», η νέα θρίλερ σειρά του Netflix με πρωταγωνιστή τον Josh Hartnett, η οποία συγκέντρωσε 1,19 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής. Αμέσως μετά, στην τρίτη θέση, τοποθετήθηκε το «East of Eden», το οποίο παρουσίασε αύξηση 49% στην εβδομαδιαία προβολή του, φτάνοντας τα 1,16 δισεκατομμύρια λεπτά.

Ξανθιά νεαρή κοπέλα σκύβει και κοιτάζει έντονα άλλη μαθήτρια σε σχολική αίθουσα.
https://www.instagram.com/primevideo/

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε βρει στην κορυφή το «Wonka’s The Golden Ticket», το οποίο όμως σημείωσε πτώση 44% αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας τα 600 εκατομμύρια λεπτά προβολής για το Netflix. Παρόλο που έπεσε εκτός της συνολικής δεκάδας, κατάφερε να παραμείνει στην έκτη θέση μεταξύ των πρωτότυπων σειρών.

Αντίθετα, το «Ted Lasso» σημείωσε την υψηλότερη προβολή του εδώ και έξι εβδομάδες στο Apple TV, φτάνοντας τα 943 εκατομμύρια λεπτά, γεγονός που συμπίπτει με τον φινάλε της τέταρτης σεζόν του στις 7 Οκτωβρίου.

Νέες συμφωνίες και αυξημένη δημοτικότητα

Επιπλέον, 2 σειρές ενίσχυσαν τη δημοτικότητά τους μέσω συμφωνιών αδειοδότησης με το Netflix. Το «Mayor of Kingstown» του Paramount+ (712 εκατομμύρια λεπτά) και το «Percy Jackson and the Olympians» του Disney+ (365 εκατομμύρια) εισήλθαν στο top 10 μετά την προσθήκη των βιβλιοθηκών τους στην πλατφόρμα του Netflix. Στην κατηγορία των ταινιών, το «Animals» του Ben Affleck, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου στο Netflix, κατέκτησε την πρώτη θέση με 719 εκατομμύρια λεπτά προβολής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις της Nielsen καλύπτουν μόνο την προβολή μέσω τηλεοράσεων και δεν περιλαμβάνουν τη χρήση υπολογιστών ή κινητών συσκευών. Επιπλέον, οι βαθμολογίες αφορούν αποκλειστικά το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών.

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