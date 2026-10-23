Ο επόμενος James Bond βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποκάλυψη

Με μια ματιά Οι τελικές δοκιμές casting για τον επόμενο James Bond ξεκινούν εντός της εβδομάδας.

Οι Callum Turner και Jack Lowden φέρονται να βρίσκονται στην τελική λίστα υποψηφίων.

Τη νέα ταινία James Bond αναμένεται να σκηνοθετήσει ο Denis Villeneuve.

Η απόφαση για τον νέο James Bond αναμένεται να έχει ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς οι προγραμματισμένες τελικές δοκιμές casting για τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007 για την Amazon MGM Studios πρόκειται να ξεκινήσουν εντός της εβδομάδας, με πιθανή έναρξη την Παρασκευή. Αν και το ακριβές καστ των ηθοποιών που θα περάσουν από δοκιμές δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα ονόματα των Callum Turner και Jack Lowden ακούγονται έντονα και φέρονται να βρίσκονται στην τελική λίστα.

Εκπρόσωποι των Turner, Jack Lowden και της Amazon MGM δεν έχουν προβεί σε επίσημες δηλώσεις προς το παρόν, αφήνοντας τα σενάρια να οργιάζουν. Η νέα ταινία του James Bond αναμένεται να σκηνοθετηθεί από τον Denis Villeneuve, ενώ η διαδικασία των ακροάσεων επιβλέπεται από την καταξιωμένη casting director Nina Gold. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη χρονοδιάγραμμα για την αποκάλυψη του επόμενου James Bond, με την προσδοκία να είναι ότι η απόφαση θα έχει ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

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Το Παρασκήνιο των Υποψηφίων

Τόσο ο Callum Turner όσο και ο Jack Lowden έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την πιθανότητα να ενσαρκώσουν τον θρυλικό κατάσκοπο. Ο Jack Lowden, ιδιαίτερα, φαίνεται να έχει κερδίσει έδαφος στις τελευταίες φήμες. Η εικασία αυτή κορυφώθηκε όταν ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά «Slow Horses», Gary Oldman, φάνηκε να υπαινίσσεται ότι ο Jack Lowden περιλαμβάνεται στη shortlist. Η σύζυγος του Jack Lowden, η ηθοποιός Saoirse Ronan, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας ότι «δεν είναι κάτι που συζητιέται ιδιαίτερα στο σπίτι μας».

Ο Βρετανός ηθοποιός Callum Turner ήταν επίσης ένα από τα ονόματα που είχαν προταθεί νωρίτερα μέσα στο έτος, με τους θαυμαστές μάλιστα να φαντάζονται ένα πιθανό τραγούδι-θεματική για τον James Bond από τη σύντροφό του, Dua Lipa. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Rosebush Pruning» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου τον Φεβρουάριο, ο Callum Turner ρωτήθηκε άμεσα για τις φήμες. Με ένα χαμόγελο που θύμιζε τον ίδιο τον James Bond, απάντησε: «Είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση. Δεν θα σχολιάσω κάτι τέτοιο».

Η διαδικασία επιλογής του νέου James Bond είναι πάντα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στον κινηματογραφικό χώρο, με τους θαυμαστές να αναμένουν με αγωνία την ανακοίνωση του προσώπου που θα αναλάβει να συνεχίσει την κληρονομιά του θρυλικού πράκτορα.

Κεντρική Εικόνα: @007

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