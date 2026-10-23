Μουσική 23.10.2026

«Γένους Θηλυκού»: Η Καίτη Γαρμπή «δίνει νέα ζωή» σε 10 μεγάλες επιτυχίες του Φοίβου

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Η Καίτη Γαρμπή παρουσιάζει το «Γένους Θηλυκού», ένα νέο album με 10 τραγούδια του Φοίβου που αποκτούν τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική ταυτότητα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Καίτη Γαρμπή κυκλοφόρησε το νέο album «Γένους Θηλυκού».
  • Το album περιλαμβάνει 10 επιτυχίες του Φοίβου, ερμηνευμένες από την Γαρμπή.
  • Τα τραγούδια γράφτηκαν αρχικά για άνδρες συναδέλφους της.
  • Το «Γένους Θηλυκού» είναι διαθέσιμο σε streaming και θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Καίτη Γαρμπή χαρίζει ακόμα ένα ξεχωριστό δισκογραφικό project, το «Γένους Θηλυκού», μέσα από το οποίο φέρνει στο προσκήνιο μερικά από τα διαμάντια που έχει γράψει ο Φοίβος για άνδρες συναδέλφους της με τη δική της ερμηνευτική διάσταση.

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Με το «Γένους Θηλυκού», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, η καταξιωμένη και αγαπητή ερμηνεύτρια αποδεικνύει πως τα μεγάλα τραγούδια δεν έχουν φύλο, αλλά ψυχή, συναίσθημα και διαχρονική αξία. Το album περιλαμβάνει 10 επιτυχίες που έγραψε ο hit maker Φοίβος και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, μεταξύ των οποίων το ήδη κυκλοφορημένο και επιτυχημένο «Υποσυνείδητο» καθώς και τα «Θλιβερό Τοπίο», «Πορσελάνη», «Τι Αισθάνεσαι Για Μένα» και «Σκουριά» που έχουν ήδη ξεχωρίσει στα social media.

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Το «Γένους Θηλυκού», που είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σε λίγο καιρό θα διατεθεί σε βινύλιο, είναι μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική πρόταση. Και 10 τραγούδια έχουν τα δικά τους videos στο YouTube, όπου παρουσιάζονται με μια ενιαία αισθητική προσέγγιση που αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα του album.

Την ίδια ώρα, η Καίτη Γαρμπή ετοιμάζεται να επιστρέψει στη νυχτερινή Αθήνα με live εμφανίσεις στο «Anodos», για τις οποίες περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Βρείτε το «Γένους Θηλυκού» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/genous-thilikou-ta-tragoudia-tou-foivou

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ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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