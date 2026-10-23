Μουσικά Νέα 23.10.2026

Το Λονδίνο «τραγούδησε» ξανά Amy Winehouse: Το μεγάλο αφιέρωμα για τα 20 χρόνια του «Back to Black»

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Το Λονδίνο τίμησε την Amy Winehouse με μια ξεχωριστή συναυλία για τα 20 χρόνια του εμβληματικού «Back to Black»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα 20 χρόνια του άλμπουμ «Back to Black» της Amy Winehouse.
  • Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τους παραγωγούς Mark Ronson και Salaam Remi, περιλάμβανε ερμηνείες του άλμπουμ από πολλούς καλλιτέχνες.
  • Το «Back to Black» θεωρείται πολιτιστικό φαινόμενο, με μεγάλες πωλήσεις και πέντε βραβεία Grammy.
  • Η βραδιά έκλεισε με όλους τους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν το «Valerie», αποδεικνύοντας την επιρροή της Amy Winehouse.
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ΤοΛονδίνο, και συγκεκριμένα η περιοχή του Camden, απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η Amy Winehouse στην καρδιά της πόλης. Σε μια συγκινητική βραδιά, το Roundhouse γέμισε ασφυκτικά για να τιμήσει την παγκόσμια φαινόμενο, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του αριστουργηματικού άλμπουμ «Back to Black». Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τους παραγωγούς του άλμπουμ, Mark Ronson και Salaam Remi, συγκέντρωσε μια εντυπωσιακή λίστα καλλιτεχνών που ερμήνευσαν ζωντανά ολόκληρο τον δίσκο, αποτίνοντας φόρο τιμής στην αξεπέραστη ταλέντο της Amy.

Πορτρέτο της Amy Winehouse, της εμβληματικής τραγουδίστριας που σημάδεψε τη μουσική βιομηχανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Back to Black», που κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2006, δεν ήταν απλώς ένα άλμπουμ, αλλά ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Κατέκτησε την κορυφή των charts, κερδίζοντας πέντε βραβεία Grammy και καθιερώνοντας την Amy Winehouse ως μία από τις πιο σημαντικές φωνές της γενιάς της. Στη Μεγάλη Βρετανία, παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια αντίτυπα. Η επιτυχία του όμως δεν περιορίστηκε στα βρετανικά σύνορα, με την Αμερική να την αγκαλιάζει θερμά, από το SXSW μέχρι το θρυλικό Coachella το 2007.

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Η μαγεία του «Back to Black» δημιουργήθηκε στα Dap-Kings’ all-analogue Daptone Studios στο Brooklyn, όπου η Amy Winehouse, μαζί με τους παραγωγούς Mark Ronson και Salaam Remi, δημιούργησαν έναν μοναδικό ήχο, γεμάτο brass και jazz επιρροές, που καθόρισε τον δίσκο.

Η Amy Winehouse με κίτρινο φόρεμα σε κόκκινο χαλί, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βραδιά στο Roundhouse ξεκίνησε με την Amy Winehouse Band, υπό τη διεύθυνση του μακροχρόνιου μουσικού της διευθυντή Dale Davis, να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα. Η παρουσιάστρια Jo Whiley, DJ στο BBC Radio 2, καλωσόριρισε το κοινό, ενώ οι καλεσμένοι ερμηνευτές, επιλεγμένοι προσεκτικά από τους παραγωγούς, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η λίστα των συμμετεχόντων περιλάμβανε καθιερωμένα ονόματα όπως οι Corinne Bailey Rae, Jorja Smith, Lianne La Havas, Yebba, Jessie Reyez, Terri Walker, αλλά και νεότερες φωνές όπως οι Nia Smith, Skye Newman, Sasha Keable, Baby Rose και FLO. Ο Salaam Remi είχε εκφράσει την περιέργειά του για το τι θα έφερναν οι γυναίκες ερμηνεύτριες στις δικές τους εκδοχές των τραγουδιών, και η απάντηση ήταν εκπληκτική: ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, προσφέροντας μια γιορτή ζωής και μουσικής, με σεβασμό και αγάπη για την Amy.

Οι καλύτερες στιγμές της βραδιάς

  • Camden Says «Amy»: Η ατμόσφαιρα στο Roundhouse ήταν ηλεκτρισμένη, με το κοινό να αποδίδει φόρο τιμής στο iconic στυλ της Amy, από τα ψηλά χτενίσματα μέχρι το χαρακτηριστικό eyeliner.
  • Corinne Bailey Rae: Άνοιξε τη βραδιά με το ομώνυμο τραγούδι «Back to Black», μεταφέροντας το κοινό σε μια κατάσταση βαθιάς συγκίνησης. Η Corinne Bailey Rae δήλωσε πως η μουσική της Amy έχει «τόση αντοχή στον χρόνο» και προέβλεψε ότι «οι άνθρωποι θα την ακούνε σε 40, 60 χρόνια».
  • Sasha Keable: Η ερμηνεία της στο «Just Friends» ήταν τόσο πιστή και συναισθηματική, που πολλοί τη θεώρησαν σχεδόν ίδια με την πρωτότυπη. Η Sasha Keable κατάφερε να αιχμαλωτίσει το κοινό, αποδεικνύοντας την επιρροή της Amy στη νέα γενιά καλλιτεχνών.
  • Skye Newman: Η ερμηνεία της στο «Addicted» προκάλεσε εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Η Skye Newman μοιράστηκε πόσο προσωπικό νόημα είχε το τραγούδι για εκείνη, καθώς η ειλικρίνεια της Amy στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής την έκανε να νιώθει «ορατή και ακουστή».
  • FLO και p*nut: Η εκτέλεση του «He Can Only Hold Her» από τις FLO, μαζί με τον co-writer του τραγουδιού p*nut, ήταν μια αψεγάδιαστη στιγμή, γεμάτη αρμονίες και χορευτικές κινήσεις, που απέδειξε την διαχρονική αξία του κομματιού.
  • Yebba και Mark Ronson: Η Yebba, με τη συνοδεία του Mark Ronson, ερμήνευσε το «Love Is a Losing Game» σε μια απογυμνωμένη, συγκινητική εκδοχή, αναδεικνύοντας την ωμότητα και την αλήθεια των στίχων.
  • Jessie Reyez, Lianne La Havas, Jorja Smith: Οι τρεις καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν κομμάτια όπως το «You Know I’m No Good», «Some Unholy War» και το εναρκτήριο «Rehab», κλέβοντας τις εντυπώσεις και αποδεικνύοντας την εκπληκτική φωνητική τους δεινότητα.

Η βραδιά έκλεισε με όλους τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το «Valerie», το αγαπημένο cover της Amy. Η ενέργεια που επικράτησε ήταν μεταδοτική, με το κοινό να χορεύει και να τραγουδάει, αποδεικνύοντας την αιώνια επιρροή της Amy Winehouse στη μουσική σκηνή. Όπως δήλωσε ο Salaam Remi, «Amy was one of one», μια αλήθεια που φάνηκε καθαρά από την πληθώρα ταλαντούχων γυναικών καλλιτεχνών που την τίμησαν, αποδεικνύοντας την διαρκή κληρονομιά της.

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Amy Winehouse αφιέρωμα ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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