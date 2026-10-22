Το R&B άλμπουμ που η Cardi B ακούει από τα 13 της και αποκαλεί «εγχειρίδιο ζωής»

Η Cardi B αποκαλύπτει το άλμπουμ που θεωρεί «εγχειρίδιο ζωής» και πρέπει να ακούσει κάθε γυναίκα στη ζωή της

Με μια ματιά Η Cardi B θεωρεί το άλμπουμ "The Way It Is" της Keyshia Cole "εγχειρίδιο ζωής" για τις γυναίκες.

Ακούει το άλμπουμ από τα 13 της και το χαρακτηρίζει "μεγαλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών".

Το άλμπουμ της Keyshia Cole κυκλοφόρησε το 2005, έγινε πλατινένιο και περιέχει επιτυχίες.

Άλλοι καλλιτέχνες, όπως η Ari Lennox, έχουν επίσης εκφράσει θαυμασμό για το άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B αποκάλυψε πρόσφατα ένα από τα αγαπημένα της μουσικά έργα, χαρακτηρίζοντάς το ως το «μεγαλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών» και ένα «εγχειρίδιο ζωής» για κάθε γυναίκα. Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την έκδοση T Magazine των New York Times, η Cardi B μίλησε για καλλιτέχνες που θαύμαζε και επηρέασαν την πορεία της, ξεχωρίζοντας ένα συγκεκριμένο ντεμπούτο άλμπουμ.

Σύμφωνα με τη ράπερ, το άλμπουμ που την έχει σημαδέψει είναι το «The Way It Is» της Keyshia Cole. Η Cardi B αποκάλυψε ότι άκουγε το άλμπουμ αυτό από τα 13 της χρόνια και συνεχίζει να το ακούει μέχρι και σήμερα, στα 33 της, τονίζοντας πως «κάθε γυναίκα πρέπει να ακούσει αυτό το άλμπουμ». Αυτή η ισχυρή δήλωση υπογραμμίζει την βαθιά σύνδεση που αισθάνεται η Cardi B με τη μουσική και τους στίχους της Keyshia Cole, θεωρώντας τα ως πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης.

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Το «The Way It Is» κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2005 και γνώρισε άμεση επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 6 του Billboard 200. Το άλμπουμ, το οποίο έχει πιστοποιηθεί ως πλατινένιο, παρέμεινε στο chart για 64 εβδομάδες, χαρίζοντας στο κοινό επιτυχίες όπως το «I Changed My Mind», το top 40 hit «I Should Have Cheated» (που έφτασε στο Νο. 31 του Billboard Hot 100) και το «Love» (που κατέκτησε τη θέση Νο. 19 στο Hot 100). Στο άλμπουμ συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Jadakiss, Eve, Chink Santana και Metro City.

Η Cardi B δεν είναι η μόνη που εκφράζει τον θαυμασμό της για το «The Way It Is». Η R&B τραγουδίστρια Ari Lennox είχε χαρακτηρίσει το ντεμπούτο άλμπουμ της Keyshia Cole ως «ένα από τα πιο φαινόμενα ντεμπούτο άλμπουμ που υπήρξαν ποτέ» ήδη από το 2019. Αυτή η ομόφωνη αναγνώριση από συναδέλφους της μουσικής βιομηχανίας ενισχύει την άποψη ότι το έργο της Keyshia Cole έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στον χώρο της μουσικής.

Παρά τον αμοιβαίο θαυμασμό, η Cardi B και η Keyshia Cole δεν έχουν συνεργαστεί ακόμη μουσικά. Ωστόσο, υπήρξε μια προγραμματισμένη εμφάνιση της Cardi B στο φεστιβάλ BZR WKND Jamaica στις αρχές Οκτωβρίου, η οποία τελικά ακυρώθηκε. Οι εκπρόσωποι της ράπερ επιβεβαίωσαν την ακύρωση, εκφράζοντας την εκτίμησή τους για τους θαυμαστές της στην Τζαμάικα και την ελπίδα για μελλοντικές εμφανίσεις.

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