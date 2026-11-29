Από την Taylor Swift μέχρι τη Lady Gaga και την Beyoncé, αυτά είναι 6 iconic music videos που κρύβουν references που πιθανότατα σου ξέφυγαν

Με μια ματιά Πολλά iconic music videos περιέχουν κρυφές αναφορές σε προηγούμενες δουλειές καλλιτεχνών, ταινίες, ιστορικά γεγονότα και pop culture.

Η Taylor Swift χρησιμοποιεί τα "Easter eggs" στα βίντεό της, όπως στο "Look what you made me do", για να αναφερθεί σε προηγούμενες εποχές της καριέρας της.

Το "thank u, next" της Ariana Grande είναι γεμάτο αναφορές σε δημοφιλείς teen movies των 00s, αναπαριστώντας σκηνές και χαρακτήρες.

Βίντεο όπως το "This Is America" του Childish Gambino και το "Formation" της Beyoncé χρησιμοποιούν την εικόνα για να μεταφέρουν βαθύτερα μηνύματα για τη φυλή, τη βία και την κοινωνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις δει ένα music video τόσες φορές που πιστεύεις ότι ξέρεις απ’ έξω κάθε πλάνο, κάθε σκηνή και κάθε μικρή λεπτομέρεια; Ίσως όμως να σου έχει ξεφύγει κάτι. Γιατί πίσω από μερικά από τα πιο iconic videos της pop κρύβονται references και μικρά clues που είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσεις με την πρώτη ή ακόμα και τη δέκατη προβολή.

Από hidden references σε παλιότερες eras των ίδιων των καλλιτεχνών μέχρι callbacks σε διάσημες ταινίες, ιστορικά γεγονότα και στιγμές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην pop culture, πολλά music videos έχουν πολύ περισσότερα να πουν από όσα φαίνονται στην οθόνη. Και κάποιες φορές, μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις ολόκληρο το video.

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Άλλωστε, κάποιοι pop stars έχουν μετατρέψει τα visuals τους σε ένα κανονικό παιχνίδι παρατηρητικότητας. Η Taylor Swift έχει κάνει τα Easter eggs σχεδόν trademark της, ενώ η Ariana Grande γέμισε το «thank u, next» με αναφορές σε αγαπημένες teen movies, δημιουργώντας ένα video που χρειάζεται σχεδόν… pause σε κάθε σκηνή. Και από την άλλη, videos όπως το «This Is America» του Childish Gambino χρησιμοποιούν την εικόνα για να κρύψουν πολλαπλά και πιο βαθιά μηνύματα. Αν λοιπόν είσαι από εκείνους που πατούν pause για να ψάξουν το επόμενο clue, αυτά είναι 6 iconic music videos που αξίζει να ξαναδείς από την αρχή.

1. Taylor Swift – «Look what you made me do»

Η Taylor Swift δεν αφήνει σχεδόν ποτέ ένα music video χωρίς Easter eggs και το «Look what you made me do» είναι ίσως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα. Από την πρώτη κιόλας σκηνή, η Taylor εμφανίζεται σε έναν τάφο με το όνομα Nils Sjöberg, το ψευδώνυμο που είχε χρησιμοποιήσει για το songwriting credit στο «This is what you came for» του Calvin Harris. Λίγο αργότερα, εμφανίζονται διαφορετικές εκδοχές της Taylor, οι οποίες παραπέμπουν σε προηγούμενες eras και εικόνες της καριέρας της.

Υπάρχουν ακόμη references στο «You belong with me», στο «Out of the woods», στο «Bad blood», αλλά και σε διάφορα δημόσια moments που είχαν απασχολήσει την pop κουλτούρα. Ακόμη και η σκηνή με τη zombie Taylor που βγαίνει από τον τάφο έχει συνδεθεί οπτικά με το «Thriller» του Michael Jackson. Με λίγα λόγια, το video λειτουργεί σχεδόν σαν ένα μικρό μουσικό… scrapbook της Taylor.

2. Ariana Grande – «thank u, next»

Αν αγαπάς τις teen movies των 00s, το «thank u, next» είναι ένα τεράστιο Easter egg από μόνο του. Το video της Ariana Grande κάνει αναφορές σε τέσσερις iconic ταινίες: «Mean Girls», «Legally Blonde», «Bring It On» και «13 Going on 30». Η Ariana δεν περιορίζεται απλώς σε ένα μικρό reference, αλλά αναπαριστά χαρακτηριστικές σκηνές, looks και χαρακτήρες από τις ταινίες.

Στο κομμάτι του «Mean Girls», για παράδειγμα, εμφανίζεται ως Regina George, υπάρχει το περίφημο Burn Book, ενώ στο video κάνουν cameo και ηθοποιοί από την original ταινία, όπως ο Jonathan Bennett. Στο «Legally Blonde» βλέπουμε την Ariana ως Elle Woods, ενώ η Jennifer Coolidge επιστρέφει στον ρόλο που είχε στην ταινία. Το αποτέλεσμα; Ένα music video που μπορείς να ξαναδείς πολλές φορές και κάθε φορά να εντοπίζεις άλλη μία λεπτομέρεια.

3. Lady Gaga – «Telephone»

Το «Telephone» της Lady Gaga και της Beyoncé δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό music video. Είναι ουσιαστικά συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Το video συνδέεται άμεσα με το «Paparazzi», όπου η Gaga είχε πρωταγωνιστήσει σε μια κινηματογραφική ιστορία γεμάτη glamour, εκδίκηση και… φόνο. Στο «Telephone», η ιστορία συνεχίζεται με τη Gaga στη φυλακή και στη συνέχεια με την Beyoncé, γνωστή ως Honey Bee, να τη βοηθά να δραπετεύσει.

Η σύνδεση των δύο videos είναι ένας από τους λόγους που το «Telephone» μοιάζει περισσότερο με μικρού μήκους ταινία παρά με ένα απλό music video. Και αν έχεις δει μόνο το «Telephone», αξίζει να επιστρέψεις στο «Paparazzi» για να παρακολουθήσεις ολόκληρη την ιστορία από την αρχή.

4. Beyoncé – «Formation»

Το «Formation» είναι από εκείνα τα videos που δεν μπορείς πραγματικά να καταλάβεις βλέποντάς τα μόνο μία φορά. Γυρισμένο στη Νέα Ορλεάνη, είναι γεμάτο ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αναφορές. Από τις εικόνες της Νέας Ορλεάνης μετά τον Hurricane Katrina μέχρι τις αναφορές στην ιστορία των Black Americans, το video χρησιμοποιεί διαφορετικές εποχές και εικόνες της Black Southern culture. Η Beyoncé εμφανίζεται ακόμη και πάνω σε ένα περιπολικό που βρίσκεται μέσα σε πλημμυρισμένο δρόμο, ενώ σε άλλη σκηνή ένα παιδί χορεύει μπροστά σε αστυνομικούς με riot gear.

Υπάρχουν επίσης αναφορές στον Martin Luther King Jr., στην ιστορία του αμερικανικού Νότου και σε στιγμές που συνδέονται με τη φυλετική ανισότητα και την αστυνομική βία. Γι’ αυτό και το «Formation» λειτουργεί σε πολλά επίπεδα: μπορείς να το απολαύσεις ως ένα iconic music video, αλλά όσο περισσότερο το παρατηρείς τόσο περισσότερες αναφορές εντοπίζεις.

5. Childish Gambino – «This is America»

Εδώ μιλάμε για ένα video όπου σχεδόν κάθε πλάνο έχει λόγο ύπαρξης. Το «This is America» του Childish Gambino είναι γεμάτο συμβολισμούς γύρω από τη φυλή, τη βία, τα όπλα και την αμερικανική κοινωνία. Το video χρησιμοποιεί έντονες αντιθέσεις: ο Gambino χορεύει μπροστά στην κάμερα, ενώ στο background συμβαίνουν βίαια γεγονότα που εύκολα μπορεί να χάσεις αν επικεντρωθείς μόνο στη χορογραφία.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά references είναι η στάση του σώματός του σε συγκεκριμένο σημείο, η οποία έχει συνδεθεί με την απεικόνιση του Jim Crow, ενώ το video περιλαμβάνει και αναφορές στην ιστορία του ρατσισμού και της βίας στις ΗΠΑ. Το εντυπωσιακό είναι ότι το τραγούδι και το video κυκλοφόρησαν ως ένα ενιαίο visual statement, με αποτέλεσμα κάθε νέο viewing να αποκαλύπτει και μια διαφορετική λεπτομέρεια.

6. Madonna – «Like a Prayer»

Το music video του «Like a Prayer» από το 1989 συνδυάζει θρησκευτικά σύμβολα, φυλετικές αναφορές και μια ιστορία γύρω από έναν Black άνδρα που κατηγορείται άδικα για ένα έγκλημα. Η Madonna καταφεύγει σε μια εκκλησία, όπου το video χρησιμοποιεί έντονα θρησκευτική εικονογραφία και έναν Black saint-like χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η χρήση των φλεγόμενων σταυρών, αλλά και η αντιπαράθεση θρησκευτικών εικόνων με το θέμα του ρατσισμού. Το video προκάλεσε μεγάλη συζήτηση όταν κυκλοφόρησε και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η Madonna χρησιμοποιούσε τα visuals για να δημιουργεί συζήτηση.

Τα music videos έχουν αλλάξει πολύ από τότε που κυκλοφόρησαν τα συγκεκριμένα. Από τα τεράστια budgets και τα κινηματογραφικά sets μέχρι τα TikTok-friendly visuals, οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την εικόνα για να πουν μια δεύτερη ιστορία πίσω από το τραγούδι.

Και κάπως έτσι, ένα video που έχεις δει δεκάδες φορές μπορεί να κρύβει ακόμη ένα reference που δεν είχες προσέξει. Οπότε την επόμενη φορά που θα πατήσεις play, ίσως αξίζει να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά το background.

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