Με retro στοιχεία, διαφορετικά fashion looks και έντονο συναίσθημα, ο Πέτρος Ιακωβίδης δίνει νέα διάσταση στο «Όλα Στα ’Δωσα»

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το music video για το τραγούδι «Όλα Στα ’Δωσα» του Πέτρου Ιακωβίδη.

Το video έχει κινηματογραφική προσέγγιση με retro στοιχεία και ιδιαίτερη αισθητική.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους Κωνσταντίνου Γαλανού, κυκλοφόρησε λόγω της ανταπόκρισης του κοινού.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Fantasia» με την Έλλη Κοκκίνου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Πέτρος Ιακωβίδης οπτικοποιεί το «Όλα Στα ‘Δωσα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα και το συναίσθημα του τραγουδιού μέσα από μια ξεχωριστή κινηματογραφική προσέγγιση.

Σε ένα σκηνικό με έντονα retro στοιχεία, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του πρωταγωνιστεί σε ένα video γεμάτο στιλ και ιδιαίτερη αισθητική, σε σκηνοθεσία Bodega Visuals. Οι διαφορετικές fashion εμφανίσεις, οι εναλλαγές εικόνων και η νοσταλγική διάθεση συνθέτουν ένα οπτικό αποτέλεσμα που αποπνέει διαχρονική γοητεία.

Το «Όλα Στα ‘Δωσα», σε μουσική και στίχους του Κωνσταντίνου Γαλανού, κυκλοφορεί λόγω της μεγάλης αγάπης και ανταπόκρισης που γνώρισε από το κοινό, καθώς ξεχώρισε αμέσως μέσα από το πρόσφατο EP «Όλα Στα ‘Δωσα… live», στο οποίο ο Πέτρος Ιακωβίδης δίνει το δικό του καλλιτεχνικό κι ερμηνευτικό πρίσμα σε τέσσερα επιτυχημένα και πολυαγαπημένα τραγούδια.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη νυχτερινή Αθήνα με τις sold out εμφανίσεις του στο «Fantasia», με την Έλλη Κοκκίνου.

Βρείτε το «Όλα Στα ‘Δωσα… Live» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Ola-Sta-Dosa-Live