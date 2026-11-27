Η θρυλική ταράτσα όπου οι Beatles έδωσαν την τελευταία τους συναυλία το 1969 ανοίγει για το κοινό το 2027 στο Λονδίνο

Με μια ματιά Η ταράτσα των Beatles στην Savile Row 3, όπου έδωσαν την τελευταία τους συναυλία, θα ανοίξει στο κοινό το 2027.

Το κτίριο θα μετατραπεί σε επταώροφο πολιτιστικό χώρο αφιερωμένο στους Beatles.

Θα περιλαμβάνει εκθέσεις, κατάστημα, καφέ-μπαρ και αναπαράσταση του στούντιο ηχογράφησης.

Το σημείο θα εμφανιστεί και στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες για τα μέλη των Beatles. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πού έδωσαν οι Beatles την τελευταία τους συναυλία, η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου. Η θρυλική ταράτσα του κτιρίου στην οδό Savile Row 3, όπου το συγκρότημα πραγματοποίησε το ιστορικό του live το 1969, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες της στο κοινό μέσα στο 2027.

Το κτίριο, που ανήκει πλέον στην Apple Corps, πρόκειται να μετατραπεί σε έναν επταώροφο πολιτιστικό χώρο αφιερωμένο στην ιστορία των Beatles. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν εκθέσεις με αρχειακό υλικό, να επισκεφθούν 1 κατάστημα και 1 καφέ-μπαρ, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά μια αναπαράσταση του υπογείου στούντιο όπου ηχογραφήθηκε μέρος του άλμπουμ «Let It Be».

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Στις 30 Ιανουαρίου 1969, οι John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, μαζί με τον Billy Preston, ανέβηκαν στην ταράτσα και έπαιξαν ζωντανά για περίπου 42 λεπτά. Ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση των Beatles ως συγκρότημα, όμως η συναυλία διακόπηκε όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο έπειτα από παράπονα για τον θόρυβο.

Σχεδόν 6 δεκαετίες αργότερα, το ίδιο σημείο θα μπορεί να το επισκεφθεί όποιος θέλει να βρεθεί εκεί όπου γράφτηκε ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει live μουσική, καθώς η σχετική άδεια προβλέπει την αναπαραγωγή ηχογραφημένης μουσικής σε ελεγχόμενη ένταση.

Το νέο μουσείο αναμένεται να προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά, ενώ το κτίριο θα εμφανιστεί και στις τέσσερις βιογραφικές ταινίες για τα μέλη των Beatles που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Sam Mendes, με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2028.

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