Με μια ματιά Η Μαριάνα Κατσιμίχα τρόμαξε από την ξαφνική αναγνωρισιμότητα, βιώνοντας ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Η έκθεση στον κόσμο και η αίσθηση συνεχούς κρίσης προκάλεσαν άγχος στην τραγουδίστρια.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα δυσκολεύεται με την έκθεση στις κάμερες και τα μέσα ενημέρωσης.

Η τραγουδίστρια πλέον δεν φοβάται τη σύγκριση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαριάνα Κατσιμίχα εξομολογήθηκε πρόσφατα τις έντονες συναισθηματικές προκλήσεις που αντιμετώπισε λόγω της ραγδαίας αύξησης της αναγνωρισιμότητάς της. Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το τραγούδι «Το Βαλς των Ονείρων», αποκάλυψε ότι η δημοσιότητα την τρόμαξε σε ακραίο βαθμό, οδηγώντας την σε σοβαρά ψυχοσωματικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού.

«Η αναγνωρισιμότητα με τρόμαξε ακραία», δήλωσε η Μαριάνα Κατσιμίχα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Studio στις 3». «Τα ψυχοσωματικά που έβγαλα εγώ αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν τα έχει βγάλει άνθρωπος». Ωστόσο, τόνισε ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, αρκεί κανείς να έχει δίπλα του καλό κόσμο, να ακολουθεί ψυχοθεραπεία, να εργάζεται στην αυτογνωσία και να διατηρεί την ηρεμία του.

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Η Μαριάνα Κατσιμίχα περιέγραψε πώς η ξαφνική αλλαγή στην καθημερινότητά της την αιφνιδίασε. «Με τρόμαξε περισσότερο το πιο απλό, να βγαίνεις στον δρόμο και εκεί που δεν σε ήξερε άνθρωπος, να σου μιλάνε πέντε άνθρωποι μέσα σε μία μέρα, στο λεωφορείο, στη στάση, στον φούρνο, στο φαρμακείο, στο νοσοκομείο… Είναι περίεργο. Δεν είναι εύκολο», περιέγραψε. Η αίσθηση ότι βρίσκεται συνεχώς υπό την κρίση πολλών ανθρώπων, θετικά ή αρνητικά, αποτέλεσε πηγή άγχους για εκείνη.

Επιπλέον, η Μαριάνα Κατσιμίχα παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται με την έκθεση στα μέσα και τις κάμερες. «Δεν μπορώ με τις κάμερες, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ. Γενικά ακόμα και στη σκηνή ντρέπομαι και γενικά με την έκθεση δεν είμαι εξοικειωμένη και δεν ξέρω αν θα εξοικειωθώ και 100% ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον πατέρα της και η καλλιτεχνική ταυτότητα

Η Μαριάνα Κατσιμίχα αναφέρθηκε και στον φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα της, τον γνωστό τραγουδοποιό Πάνο Κατσιμίχα. «Διαρκώς φοβόμουν τη σύγκριση με τον πατέρα μου», εξομολογήθηκε. Ωστόσο, τόνισε ότι πλέον έχει ξεφύγει από αυτή τη σκέψη, με τη συμβολή και του ίδιου του πατέρα της. «Νομίζω ότι και ο λόγος που δεν το έκανα τόσα χρόνια, όπως έχω ξαναπεί, είναι κι αυτός. Ότι «Τι πας να κάνεις τώρα; Τι θα κάνεις; Πώς θα επιβιώσεις μέσα σε αυτό, που σίγουρα θα σε κρίνουν με βάση το τι έχει κάνει ο πατέρας σου;». Αλλά τώρα δεν με απασχολεί πια».

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η σχέση της με τον Πάνο Κατσιμίχα είναι στενά συνδεδεμένη με τη μουσική, καθώς περνούν ώρες συζητώντας για θέματα που αφορούν τον χώρο. «Εννοείται ζητάω τη γνώμη του. Η σχέση μας είναι βασισμένη στο να μιλάμε γι’ αυτά. Κάθε φορά που είμαστε μαζί, όταν τον βλέπω υπάρχει κουβέντα εκτενής κιόλας για τα μουσικά».

Όσον αφορά την καλλιτεχνική της ταυτότητα, η Μαριάνα Κατσιμίχα εκφράζει την επιθυμία να εξερευνήσει διάφορα μουσικά είδη. «Δεν νομίζω ότι βρίσκεις ποτέ την καλλιτεχνική σου ταυτότητα, ακριβώς. Σίγουρα ξέρω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει να κάνω, αλλά δεν έχω βάλει κάποια ταμπέλα στον εαυτό μου. Μου αρέσει να είμαι λίγο πιο ελεύθερη, για να μπορώ να πειραματίζομαι και με διάφορα», ανέφερε.

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