Με μια ματιά Η Ρία Ελληνίδου κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Καλά Χριστούγεννα» την 1η Δεκεμβρίου.

Τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο video clip του τραγουδιού θα συμμετέχουν παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου με μουσικό και κοινωνικό μήνυμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει και η Ρία Ελληνίδου φροντίζει να βάλει τη δική της μουσική υπογραφή στην πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου! Η αγαπημένη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Καλά Χριστούγεννα», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου, δίνοντας από νωρίς το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής σεζόν.

Με τη χαρακτηριστική της παρουσία και τη δυναμική που έχει αποκτήσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, η Ρία Ελληνίδου έρχεται να προσθέσει μια ακόμη ενδιαφέρουσα κυκλοφορία στη δισκογραφική της πορεία. Και μπορεί ο τίτλος να παραπέμπει αμέσως σε λαμπερά στολίδια, χριστουγεννιάτικα φώτα και γιορτινή ατμόσφαιρα, όμως το ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στη μουσική πρόταση που ετοιμάζει η ίδια για το κοινό της.

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Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του τραγουδιού

Το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου αποκτά και έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς το video clip του, που θα κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου, θα στηρίξει τα Παιδικά Χωριά SOS. Συγκεκριμένα, όλα τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν για την ενίσχυση του οργανισμού, ενώ στο video clip θα συμμετέχουν και παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία. Έτσι, η νέα κυκλοφορία της τραγουδίστριας δεν αποτελεί απλώς ένα μουσικό νέο, αλλά μια κίνηση με ουσιαστικό κοινωνικό μήνυμα.

Ένα νέο τραγούδι λίγο πριν από τις γιορτές

Δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων για να μπεις στο κατάλληλο mood. Από την 1η Δεκεμβρίου, το «Καλά Χριστούγεννα» της Ρίας Ελληνίδου έρχεται να σου θυμίσει πως η εορταστική περίοδος έχει και το δικό της soundtrack. Η νέα κυκλοφορία αποτελεί ένα ακόμη μουσικό ραντεβού της τραγουδίστριας με το κοινό της, σε μια εποχή κατά την οποία η διάθεση για μουσική, διασκέδαση και όμορφες στιγμές βρίσκεται στα ύψη. Προς το παρόν, το στοιχείο που έχει γίνει γνωστό είναι ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού, χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τους δημιουργούς, τους συντελεστές ή περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παραγωγή του.

Το μουσικό ραντεβού της 1ης Δεκεμβρίου

Κράτησε, λοιπόν, την ημερομηνία! Η Ρία Ελληνίδου έρχεται με το νέο τραγούδι «Καλά Χριστούγεννα» την 1η Δεκεμβρίου και ετοιμάζεται να δώσει τη δική της μουσική ευχή για τις φετινές γιορτές. Άλλωστε, τα Χριστούγεννα χωρίς μουσική δεν είναι ποτέ τα ίδια και κάθε καινούργιο τραγούδι έχει την ευκαιρία να γίνει μέρος των στιγμών που θα θυμάσαι. Το αν η νέα κυκλοφορία της τραγουδίστριας θα εξελιχθεί σε ένα από τα αγαπημένα σου γιορτινά ακούσματα, θα το μάθεις πολύ σύντομα! Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και η Ρία Ελληνίδου έχει ήδη σημειώσει τη δική της ημερομηνία στο χριστουγεννιάτικο μουσικό ημερολόγιο!

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