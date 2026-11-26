Η τελευταία ηχογράφηση της Dolly Parton με τους U2, το τραγούδι «Torn» κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στα Billboard charts

Με μια ματιά Το τραγούδι «Torn» των U2 και Dolly Parton εισέρχεται σε διάφορα charts του Billboard, σημειώνοντας ιστορικές επιδόσεις.

Η Dolly Parton κάνει την πρώτη της μεταθανάτια εμφάνιση στο Hot Country Songs chart, ενώ οι U2 εισέρχονται για πρώτη φορά.

Το «Torn» χαρίζει στην Dolly Parton την υψηλότερη κατάταξη στο Country Airplay chart και γίνεται το δεύτερο υψηλότερο της σε Hot Rock & Alternative Songs.

Το νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval De Luz», κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο Billboard 200 και κυριαρχεί σε άλλα charts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θρυλική Dolly Parton, λίγο μετά την απώλειά της, συνεχίζει να αφήνει το στίγμα της στη μουσική βιομηχανία, αυτή τη φορά μέσα από τη συγκινητική συνεργασία της με τους U2. Το τραγούδι «Torn», μια σύνθεση που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τον θάνατό της, πραγματοποιεί μια δυναμική είσοδο σε διάφορες λίστες του Billboard, αποδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη επιρροή και των δύο καλλιτεχνών.

Το «Torn» εισέρχεται στο Hot Country Songs chart του Billboard στην 39η θέση, αποτελώντας την πρώτη μεταθανάτια εμφάνιση της Dolly Parton σε αυτή τη δημοφιλή λίστα. Συγκεκριμένα, η σύνθεση συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια επίσημα streams και 1,2 εκατομμύρια ακροάσεις από ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ πούλησε 6.000 αντίτυπα κατά την περίοδο 13-19 Νοεμβρίου. Αυτή η είσοδος σηματοδοτεί επίσης την πρώτη εμφάνιση των U2 στο συγκεκριμένο chart.

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Η επιτυχία του τραγουδιού δεν σταματά εδώ. Στο Country Airplay chart, το «Torn» έκανε ντεμπούτο στην 28η θέση, χαρίζοντας στην Dolly Parton την υψηλότερη κατάταξη που έχει σημειώσει ποτέ σε αυτή τη λίστα, ενώ παράλληλα εισάγει τους U2 στην εν λόγω δημοσκόπηση.

Παράλληλα, το «Torn» κατακτά την 24η θέση στο Hot Rock & Alternative Songs chart, καθιστώντας το δεύτερο και υψηλότερο σε κατάταξη τραγούδι της Dolly Parton στην εν λόγω λίστα, ξεπερνώντας το «World on Fire» που είχε φτάσει στο Νο. 26 το 2023. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύεται επίσης στη δεύτερη θέση του all-genre Digital Song Sales chart του Billboard.

Η κυκλοφορία του «Torn» συμπίπτει με το λανσάρισμα του νέου άλμπουμ των U2, «Carnaval De Luz». Το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει 12 ολοκαίνουργια κομμάτια, αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος με νέο υλικό μετά από εννέα χρόνια και την 16η studio κυκλοφορία τους. Το «Carnaval De Luz» κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο Billboard 200 chart, καταλαμβάνοντας την 4η θέση με 49.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, και γίνεται το 14ο άλμπουμ του συγκροτήματος που εισέρχεται στο Top 10.

Το άλμπουμ κυριάρχησε επίσης στα charts των Rock Albums, Vinyl Albums και Indie Store Album Sales, φτάνοντας στην πρώτη θέση, ενώ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα Top Album Sales, Top Rock & Alternative Albums και Top Alternative Albums charts.

Η Ιστορία πίσω από το «Torn»

Η σύνθεση του «Torn» είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Όλα ξεκίνησαν όταν η Dolly Parton προσέφερε στους U2 ένα ημιτελές τραγούδι της. Στη συνέχεια, ο frontman των U2, Bono, μαζί με τον Johnny McDaid των Snow Patrol, επανεπεξεργάστηκαν την αρχική ιστορία της Dolly Parton μετατρέποντάς την σε μια ιστορία μητέρας και των δύο αποξενωμένων γιων της, οι οποίοι έχουν χωριστεί λόγω πολιτικών διαφορών.

Η ηχογράφηση του «Torn» πραγματοποιήθηκε στο Nashville τον Ιούνιο, ενώ η Dolly Parton έδινε μάχη με την ασθένεια. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε πριν τον θάνατό της στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών.

Η συνεργασία αυτή, πέρα από τη μουσική της αξία, αποτελεί ένα συγκινητικό αντίο από μια εμβληματική καλλιτέχνιδα, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τη διαχρονική δυναμική των U2 στη διεθνή μουσική σκηνή.

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