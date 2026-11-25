Ο Light συνεργάζεται με τον Bobby Shmurda στο «ZORO» και κατακτά την κορυφή του Spotify Top 50 Greece λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του

Με μια ματιά Οι rappers Light και Bobby Shmurda κυκλοφόρησαν το τραγούδι «ZORO».

Το «ZORO» έφτασε στο Νο. 1 του Spotify Top 50 Greece σε λίγες ώρες.

Το TikTok video της συνεργασίας ξεπέρασε τα 100.000 likes σε λιγότερο από 24 ώρες.

Το επίσημο video clip του «ZORO» έκανε πρεμιέρα σήμερα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι 2 superstar rappers Light και Bobby Shmurda συναντιούνται στο «ZORO» και ρίχνουν 1 track με ένταση, attitude και απρόβλεπτες κινήσεις. Η συνεργασία αποκαλύφθηκε αιφνιδιαστικά και το κοινό ανταποκρίθηκε αμέσως: το TikTok video των 1 καλλιτεχνών ξεπέρασε τα 100.000 likes σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ το «ZORO» έφτασε στο Νο. 1 στο Spotify Top 50 Greece μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία του.

Ο Light συνεχίζει δυναμικά το σερί των επιτυχιών του. Με το «ZORO» επιστρέφει στις πρώτες θέσεις των charts, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στο rap game.

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Ο Bobby Shmurda, διεθνώς καταξιωμένος rapper με επιτυχίες στο Billboard Hot 100 και ένας από τους πρωτοπόρους του Brooklyn drill, φέρνει διεθνή αέρα στη συνεργασία και ανεβάζει τον πήχη.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε την Παρασκευή και σήμερα κάνει πρεμιέρα το επίσημο video clip.

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