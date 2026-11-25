Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision, τη διαχείριση των αρνητικών σχολίων και την αγάπη της για τα Χριστούγεννα

Με μια ματιά Η Μαρίνα Σπανού συμμετείχε στην φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα.

Εκφράζει αγάπη για τα Χριστούγεννα, καθώς τα γενέθλιά της συμπίπτουν με την περίοδο.

Τονίζει την ανάγκη για ψυχική ηρεμία και απόσταση από τα σχόλια στα social media.

Δεν σκέφτεται να πάει στη Eurovision, αν και ο θεσμός την ενδιαφέρει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Σπανού βρέθηκε πρόσφατα στο Σύνταγμα για την εορταστική εκδήλωση της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, όπου και τραγούδησε για το κοινό. Μετά την εμφάνισή της, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μέσα από τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, αναφερόμενη σε διάφορα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά της, όπως η σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σχόλια που δέχεται, καθώς και για την αγαπημένη της περίοδο, τα Χριστούγεννα.

Η Μαρίνα Σπανού εξέφρασε την ιδιαίτερη αγάπη της για την περίοδο των γιορτών, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως τα γενέθλιά της συμπίπτουν χρονικά με τα Χριστούγεννα. Αυτή η σύμπτωση, όπως δήλωσε, της δίνει έναν επιπλέον λόγο να αισθάνεται ξεχωριστή και χαρούμενη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. «Είμαι πάρα πολύ φαν των Χριστουγέννων και έχω και γενέθλια κοντά στα Χριστούγεννα, οπότε έχω κάθε λόγο να μου αρέσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σύνδεσή της με την εορταστική ατμόσφαιρα.

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Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πρόκληση της αρνητικής κριτικής που συχνά αντιμετωπίζουν οι δημόσια πρόσωπα. Η Μαρίνα Σπανού τόνισε τη σημασία της ψυχικής ανάτασης και της διατήρησης μιας υγιούς απόστασης από τα όσα γράφονται στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, τόσο η υπερβολική αποδοχή όσο και η απόρριψη δεν θα πρέπει να καθορίζουν την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου.

«Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε. Είναι καλό τα social να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, τουλάχιστον για την ψυχική μας ηρεμία. Να παίρνουμε μια απόσταση και πραγματικά και την αποδοχή και την απόρριψη, τουλάχιστον αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, να τη βλέπουμε αυτοπροσώπως, να την κοιτάζουμε στα μάτια», δήλωσε η Μαρίνα Σπανού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυτοσεβασμό και εσωτερική αξιολόγηση.

Το κεφάλαιο της Eurovision δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί. Η Μαρίνα Σπανού ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί τις σκέψεις της αυτή την περίοδο, αν και παραδέχτηκε το ενδιαφέρον της για τον θεσμό. Μάλιστα, η συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού την περασμένη χρονιά, όπως ανέφερε, ενίσχυσε το ενδιαφέρον της.

«Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ ο θεσμός. Γι’ αυτό άλλωστε και συμμετείχα πέρυσι στην κριτική επιτροπή. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει η χώρα μας με τον διαγωνισμό κάθε χρόνο, γιατί αναδεικνύονται νέα παιδιά», εξήγησε η Μαρίνα Σπανού.

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