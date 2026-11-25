Το θρυλικό «So sexy» απέκτησε ελληνικό στίχο από την Ελένη Φουρέιρα και έγινε το απόλυτο closing act του MadWalk 2026

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το «So sexy» στο MadWalk 2026.

Το «So sexy» είναι ένα διεθνές club anthem που κυκλοφόρησε το 2006.

Η Φουρέιρα ερμήνευσε το κομμάτι με ελληνικό στίχο, κάνοντας το closing act.

Η μουσική του «So sexy» είναι των Flavio Cuva, Jamie Lewis, Kim Cooper, Giuseppe Nuzzo και Arcade. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα «σφράγισε» το φετινό Madwalk με το «So sexy», μεταφέροντας με ελληνικό στίχο και με τον μοναδικό της τρόπο ένα απο τα μεγαλύτερα διεθνή club anthems.

Το «So sexy», το θρυλικό deep house κομμάτιι, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2006 και κατέκτησε τα charts και τα clubs παγκοσμίως, ενώ παραμένει διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα tracks.

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Με το «So sexy», που κυκλοφορεί από την Panik Records, η κορυφαία pop star έκανε το closing act του Madwalk, χαρίζοντας ακόμα ένα υπερθέαμα με τη χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια και τον δυναμισμό της.

Το «So sexy» είναι σε μουσική των Flavio Cuva, Jamie Lewis, Kim Cooper, Giuseppe Nuzzo και Arcade. Τους ελληνικούς στίχους και την παραγωγή έκαναν οι Arcade.

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