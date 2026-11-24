Αναβάλλεται για τον Φεβρουάριο η πρεμιέρα του Νίκου Οικονομόπουλου και αλλάζουν τα σχέδια για τις γιορτές

Με μια ματιά Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν θα εμφανιστεί φέτος τα Χριστούγεννα στην Αθήνα.

Η πρεμιέρα του αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες του νέου χώρου.

Ο νέος χώρος διασκέδασης σχεδιάζεται με πολυτέλεια, ιδιωτικές σουίτες και ειδικές παροχές.

Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά τις γιορτές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τη χριστουγεννιάτικη περίοδο φαίνεται πως θα απουσιάσει από τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας ο Νίκος Οικονομόπουλος, καθώς ο χώρος όπου προγραμματιζόταν να κάνει ποδαρικό στη φετινή χειμερινή σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως. Η αναβολή της πρεμιέρας μεταθέτει την επάνοδο του τραγουδιστή στις ζωντανές εμφανίσεις για τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η καθυστέρηση οφείλεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος. Οι εκτεταμένες οικοδομικές παρεμβάσεις και οι απαιτητικές υποδομές του νέου νυχτερινού κέντρου δημιούργησαν τεχνικές εκκρεμότητες, οι οποίες με τη σειρά τους πήγαν πίσω την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας.

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Όπως αναφέρθηκε, το νέο στέκι σχεδιάζεται με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυτέλεια και την ιδιωτικότητα. Συγκεκριμένα, θα διαθέτει τζακούζι σε κάθε καμαρίνι, VIP σουίτες με προσωπικό σέρβις, καθώς και υπόγειο πάρκινγκ με ανελκυστήρα που θα οδηγεί απευθείας στις ιδιωτικές σουίτες.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος φέρεται να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την πορεία των εργασιών, επιθυμώντας να εποπτεύει προσωπικά κάθε στάδιο πριν το νυχτερινό κέντρο υποδεχτεί το κοινό, μόλις ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και οι προβλεπόμενες παροχές.





Παράλληλα, στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης εξέφρασε την πιθανότητα ο καλλιτέχνης να εμφανιστεί σε κάποιο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των γιορτών, εφόσον προκύψει σχετικό ενδεχόμενο μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

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