Με μια ματιά Το χρώμα mauve, συνδεδεμένο με τα '80s, επιστρέφει ανανεωμένο στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Η σύγχρονη εκδοχή του mauve λειτουργεί ως ουδέτερο φόντο, προσδίδοντας χαρακτήρα χωρίς να κυριαρχεί.

Για μοντέρνο αποτέλεσμα, επιλέξτε απαλούς τόνους mauve με γκρι, καφέ ή ροζ υποτόνους και δοκιμάστε τα στο φως.

Συνδυάστε το mauve με φυσικές υφές, γήινα υλικά και ήπιες αποχρώσεις για ζεστό και κομψό αποτέλεσμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ορισμένα χρώματα που κουβαλούν μαζί τους τη σφραγίδα μιας ολόκληρης εποχής, ξυπνώντας εικόνες από το παρελθόν με το που τα αντικρίζεις. Αυτή η χαρακτηριστική, «σκονισμένη» απόχρωση του mauve σού θυμίζει ίσως έντονα τα ’80s, τότε που εμφανιζόταν σε τοίχους, βαριές κουρτίνες και διακοσμητικά αντικείμενα με έναν ενθουσιασμό που δύσκολα περνούσε απαρατήρητος. Σήμερα, όμως, οι τάσεις του interior design επαναφέρουν το mauve στο προσκήνιο, σε μια εντελώς ανανεωμένη, πιο ήρεμη και εξαιρετικά ευέλικτη εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση με τις υπερβολές του παρελθόντος.

Στη σύγχρονη εκδοχή του, το mauve μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα ζεστό, ουδέτερο φόντο, ικανό να αγκαλιάσει ένα δωμάτιο και να του δώσει βαθύ χαρακτήρα χωρίς να μονοπωλεί τη διακόσμηση. Το μυστικό για να πετύχεις ένα αψεγάδιαστο, μοντέρνο αποτέλεσμα δεν είναι να απορρίψεις το χρώμα επειδή κάποτε χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά, αλλά να επιλέξεις τη σωστή τονικότητα και να τη συνδυάσεις με υλικά που το φέρνουν κατευθείαν στο σήμερα.

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Αν θέλεις να ανανεώσεις τον χώρο σου με μια απόχρωση που αποπνέει ζεστασιά, νοσταλγία και ανεπιτήδευτη κομψότητα, ήρθε η ώρα να δεις πώς μπορείς να την εντάξεις σωστά. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα 3 βασικά βήματα για να βάλεις το mauve στο σπίτι σου με τον πιο διακριτικό και καλαίσθητο τρόπο.

Ξεκίνα από μια ήπια απόχρωση και δοκίμασέ τη στο φως

Για ένα απόλυτα σύγχρονο αποτέλεσμα, προτίμησε έναν απαλό, σκονισμένο τόνο mauve με γκρι, καφέ ή διακριτικούς ροζ υποτόνους. Οι πιο σβηστές εκδοχές ταιριάζουν εύκολα με τα υπόλοιπα χρώματα του σπιτιού και δεν κουράζουν το βλέμμα. Πριν καταλήξεις, άπλωσε οπωσδήποτε ένα δείγμα στον τοίχο και παρατήρησέ το τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, καθώς το φως αλλάζει δραματικά την όψη του, κάνοντάς το να δείχνει άλλοτε πιο θερμό και άλλοτε πιο ψυχρό. Έτσι θα αποφύγεις την δυσάρεστη έκπληξη του «μα στο χρωματολόγιο ήταν αλλιώς», γλιτώνοντας μια διακοσμητική περιπέτεια που σίγουρα δεν χρειάζεσαι.

Δώσε του χώρο σταδιακά, χωρίς να το βάλεις παντού

Δεν χρειάζεται να βάψεις ολόκληρο το σπίτι για να υιοθετήσεις την τάση, αφού μπορείς να εντάξεις το mauve σταδιακά μέσα από ένα διακοσμητικό μαξιλάρι, ένα ριχτάρι, αέρινες κουρτίνες ή μια βελούδινη πολυθρόνα. Αν πάλι επιθυμείς μια πιο αισθητή αλλαγή, δοκίμασέ το σε έναν κεντρικό τοίχο στο υπνοδωμάτιο ή στο καθιστικό. Σε ένα μικρό δωμάτιο, η εφαρμογή της ίδιας απόχρωσης στους τοίχους και στο ταβάνι δημιουργεί μια υπέροχη, περιβάλλουσα αίσθηση θαλπωρής, αρκεί να βεβαιωθείς ότι σου αρέσει το αποτέλεσμα και κάτω από τον τεχνητό φωτισμό του σπιτιού σου.

Συνδύασέ το με φυσικές υφές και γήινα υλικά

Το φυσικό ξύλο, το λινό, το μαλλί και τα χειροποίητα κεραμικά δίνουν στο mauve μια πιο γήινη, σύγχρονη όψη που ισορροπεί τον ρομαντισμό του. Για μια ήρεμη χρωματική παλέτα, ταίριαξέ το με κρεμ, ζεστό λευκό ή καφέ, ενώ ένα απαλό πράσινο μπορεί να προσθέσει φρεσκάδα και μια μικρή πινελιά σε μπορντό ή σοκολατί να δώσει επιπλέον βάθος. Διάλεξε ματ επιφάνειες και υφάσματα με πλούσια υφή, ώστε ο χώρος σου να αποκτήσει ενδιαφέρον και ζεστασιά χωρίς να χρειάζεται να γεμίσεις κάθε γωνιά με περιττά διακοσμητικά.

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