Life 14.11.2026

Η χειμερινή τάση που θα κάνει τον χώρο σου πιο cozy και elegant

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Ανακάλυψε πώς να βάλεις το μπορντό στο σαλόνι σου και να δημιουργήσεις μια ζεστή χειμερινή ατμόσφαιρα με μικρές και εύκολες αλλαγές
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το μπορντό είναι ιδανικό χρώμα για χειμερινή διακόσμηση, προσδίδοντας ζεστασιά και κομψότητα.
  • Μικρές πινελιές όπως μαξιλάρια, κουβέρτες ή βάζα σε μπορντό αρκούν για αλλαγή.
  • Συνδύασε το μπορντό με ουδέτερους και γήινους τόνους για κομψό αποτέλεσμα.
  • Ο ζεστός φωτισμός αναδεικνύει το μπορντό, δημιουργώντας cozy ατμόσφαιρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τον χειμώνα είναι η ιδανική εποχή για να δώσεις στο σπίτι σου περισσότερη ζεστασιά και χαρακτήρα. Τα ανοιχτά χρώματα αρχίζουν να δίνουν τη θέση τους σε πιο βαθιές αποχρώσεις, τα υφάσματα γίνονται πιο πλούσια και το σαλόνι μετατρέπεται ξανά στο απόλυτο cozy καταφύγιο του σπιτιού. Αν υπάρχει, μάλιστα, ένα χρώμα που μπορεί να απογειώσει αυτή την αλλαγή, αυτό είναι το μπορντό.

Pexels
Pexels

Βαθύ, elegant και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ζεστό, το μπορντό θυμίζει κόκκινο κρασί, χειμώνα και εκείνες τις cozy βραδιές που θέλεις να περάσεις στον καναπέ με μια κουβέρτα και ένα ζεστό ρόφημα. Δεν χρειάζεται όμως να αλλάξεις ολόκληρη τη διακόσμηση του σαλονιού σου για να το εντάξεις στον χώρο. Μερικές μικρές πινελιές αρκούν για να δώσουν στο δωμάτιο μια εντελώς διαφορετική αισθητική.

Διάβασε επίσης: Η μικρή λεπτομέρεια που κάνει το σπίτι σου να δείχνει πιο elegant

Ξεκίνα με έναν μπορντό καναπέ ή πολυθρόνα

Αν θέλεις μια πιο τολμηρή αλλαγή, μια πολυθρόνα σε βαθύ μπορντό μπορεί να γίνει το statement κομμάτι του σαλονιού. Συνδύασέ τη με ουδέτερους τόνους, όπως μπεζ, κρεμ και καφέ, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει κομψό. Δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε καινούργια έπιπλα. Ένα μπορντό μαξιλάρι, μια κουβέρτα, ένα βάζο ή μερικά διακοσμητικά κεριά μπορούν να αλλάξουν αμέσως την εικόνα του χώρου. Το μπορντό δείχνει υπέροχο δίπλα σε καφέ, μπεζ, εκρού και caramel. Οι συγκεκριμένοι συνδυασμοί δημιουργούν μια ζεστή παλέτα που ταιριάζει απόλυτα στο φθινοπωρινό mood.

Pexels
Pexels

Το μυστικό είναι ο φωτισμός

Για να αναδειχθεί πραγματικά το μπορντό, προτίμησε ζεστό φωτισμό. Μερικά κεριά, ένα επιτραπέζιο φωτιστικό με θερμό φως ή μια διακριτική γιρλάντα μπορούν να κάνουν το σαλόνι σου να μοιάζει ακόμη πιο cozy. Το μπορντό δεν χρειάζεται να πρωταγωνιστεί παντού. Αρκούν μερικές σωστά επιλεγμένες πινελιές για να φέρεις το φθινόπωρο στο σαλόνι σου και να δημιουργήσεις έναν χώρο που αποπνέει ζεστασιά, κομψότητα και θαλπωρή.

Pexels
Pexels

Το μπορντό είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χρώματα του χειμώνα και μπορεί να δώσει στο σαλόνι σου έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλες αλλαγές ή να αντικαταστήσεις τα έπιπλά σου. Μερικά μαξιλάρια, μια απαλή κουβέρτα, ένα βάζο ή μερικά κεριά στην αγαπημένη σου απόχρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Συνδύασέ το με γήινους τόνους, φυσικά υλικά και ζεστό φωτισμό και δημιούργησε έναν χώρο που θα θέλεις να απολαμβάνεις όλο τον χειμώνα. Γιατί τελικά, η πιο όμορφη χειμερινή διακόσμηση είναι αυτή που κάνει το σπίτι σου να νιώθει πραγματικά σαν σπίτι.

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διακόσμηση σπίτι
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