Μουσικά Νέα 14.11.2026

Eurovision Asia 2026: Oι Φιλιππίνες κατέκτησαν τη νίκη με την CARMELLE και το «Sobra-Sobra»

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Η CARMELLE από τις Φιλιππίνες αναδείχθηκε η πρώτη νικήτρια του Eurovision Song Contest Asia στην Μπανγκόκ, ερμηνεύοντας το «Sobra-Sobra»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Φιλιππίνες κέρδισαν την πρώτη Eurovision Asia 2026 με την CARMELLE και το τραγούδι «Sobra-Sobra».
  • Η πρώτη διοργάνωση του Eurovision Song Contest Asia πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, με συμμετοχή 11 χωρών.
  • Η νίκη καθορίστηκε από κριτικές επιτροπές, κοινό και την ψήφο του «Rest of the World».
  • Η CARMELLE είναι γνωστή από talent shows και έχει μεγάλη δημοτικότητα στην Ασία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα σελίδα στην 70χρονη ιστορία του θεσμού της Eurovision γράφτηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, καθώς η παρθενική διοργάνωση του Eurovision Song Contest Asia πραγματοποιήθηκε ζωντανά από το εντυπωσιακό One Bangkok Forum στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η εκπρόσωπος των Φιλιππίνων, CARMELLE, χαρίζοντας στη χώρα της το πρώτο τρόπαιο της ασιατικής εκδοχής του διαγωνισμού.

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Η CARMELLE κατάφερε να κατακτήσει τη σκηνή και τις καρδιές κοινού και επιτροπών με την γεμάτη ενέργεια ερμηνεία της στο pop κομμάτι «Sobra-Sobra». Η δυναμική της παρουσία ξεχώρισε ανάμεσα στους καλλιτέχνες από συνολικά 11 χώρες, σε μια βραδιά που αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή για τη μουσική πολυμορφία, τις γλώσσες και τους πολιτισμούς της ασιατικής ηπείρου.

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Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε μέσα από τον συνδυασμό της βαθμολογίας των 11 εθνικών κριτικών επιτροπών και της ψήφου του κοινού, η οποία αντιστοιχούσε στο 50% του συνόλου. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ψήφος του «Rest of the World» (Υπόλοιπος Κόσμος), η οποία απένειμε ένα σετ βαθμών ισοδύναμο με εκείνο μιας συμμετέχουσας χώρας.

Ποια είναι η CARMELLE

Η πορεία της CARMELLE προς τη μεγάλη νίκη ξεκίνησε μέσα από την παρθενική διοργάνωση του Philippine Selection Night, όπου θεατές από ολόκληρο τον κόσμο την ανέδειξαν νικήτρια ανάμεσα σε δέκα υποψήφιες συμμετοχές, δίνοντάς της το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει για πρώτη φορά τις Φιλιππίνες στη Eurovision Asia.

Η νεαρή τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό, καθώς έχει χτίσει μια εντυπωσιακή πορεία μέσα από δημοφιλή τηλεοπτικά talent shows. Από τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο The Voice Kids μέχρι τη μεγάλη της νίκη στο Tawag ng Tanghalan, αλλά και τη συμμετοχή της στο Pinoy Big Brother, η δημοτικότητά της έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ένα από τα πιο λαμπερά νέα αστέρια της ασιατικής pop σκηνής.

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CARMELLE Eurovision Eurovision Asia 2026
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