Social & Tech 12.11.2026

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

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Το iPhone 5C επιστρέφει δυναμικά χάρη στη Gen Z, με τις αναζητήσεις για το vintage smartphone της Apple να σημειώνουν αύξηση 40.500%
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Gen Z αναβιώνει το iPhone 5C, με τις αναζητήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 40.500%.
  • Η κάμερα του iPhone 5C εκτιμάται για την «low-fi» και «vintage» αισθητική που προσφέρει.
  • Το iPhone 5C, που κυκλοφόρησε το 2013, πωλείται σήμερα για περίπου 20 λίρες.
  • Η τάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη ρετρό μόδα και την επιθυμία για «ψηφιακή αποτοξίνωση».
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Η τεχνολογία τείνει να κινείται σε κύκλους, και αυτό φαίνεται να ισχύει και για τα smartphones. Το iPhone 5C, μια συσκευή που κυκλοφόρησε η Apple το 2013, βιώνει μια απρόσμενη αναγέννηση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις της Gen Z. Σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα Compare and Recycle, οι αναζητήσεις για την αγορά του iPhone 5C έχουν εκτοξευθεί κατά 40.500% μέσα στον τελευταίο χρόνο, δείχνοντας μια σαφή στροφή προς τα «vintage» τεχνολογικά gadgets.

Pexels
Pexels

Ο κύριος λόγος πίσω από αυτή την αναβίωση φαίνεται να είναι η κάμερα του iPhone 5C. Νέοι χρήστες στα social media, ιδιαίτερα στο TikTok, εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τις φωτογραφίες που παράγει η συσκευή, περιγράφοντάς τες ως «low-fi» και «vintage». Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια χρήστης που προτείνει σε άλλες να καταγράψουν τις εξόδους τους με φίλες χρησιμοποιώντας το iPhone 5C, καθώς οι φωτογραφίες προσδίδουν μια αίσθηση νοσταλγίας. Άλλοι χρήστες μοιράζονται βίντεο με το unboxing της συσκευής, δηλώνοντας ότι η κάμερα ήταν ο πρωταρχικός λόγος για την αγορά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν ότι το iPhone 5C παραμένει το αγαπημένο τους iPhone όλων των εποχών.

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Το iPhone 5C, που κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2013, διακόπηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, η τιμή του κυμαινόταν μεταξύ 549 και 709 λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, μια γρήγορη αναζήτηση σε πλατφόρμες όπως το eBay αποκαλύπτει ότι μπορεί κανείς να το βρει για μόλις 20 λίρες. Η Apple το είχε παρουσιάσει ως το «πιο πολύχρωμο iPhone μέχρι σήμερα», διαθέσιμο σε πέντε έντονα χρώματα και με μια πίσω κάμερα 8 megapixel. Παρόλο που η ανάλυση αυτή είναι σημαντικά κατώτερη σε σύγκριση με τα σύγχρονα iPhone, φαίνεται να αποτελεί βασικό πόλο έλξης για τους νοσταλγούς αγοραστές.

Τεχνικές λεπτομέρειες και κίνδυνοι

Ο Lee Elliott, chief product officer στην Compare and Recycle, εξηγεί ότι το iPhone 5C διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλής vintage ψηφιακής κάμερας. Προσφέρει φωτογραφίες χαμηλότερης ανάλυσης, λιγότερο επεξεργασμένες, με μια διακριτή και πιο αυθεντική αισθητική των αρχών της δεκαετίας του 2010. «Όταν συγκρίνουμε την κάμερα 8MP του iPhone 5C με την κύρια κάμερα 48MP του νεότερου iPhone 18 Pro, είναι εύκολο να κατανοήσουμε την έλξη που ασκεί το iPhone 5C για τη δημιουργία μιας κοκκώδους, lo-fi αισθητικής που κανένα εφέ δεν μπορεί να ταιριάξει,» αναφέρει.

Pexels
Pexels

Ωστόσο, ο Elliott επισημαίνει και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση παλαιότερων συσκευών. Το iPhone 5C υποστηρίζει μόνο την έκδοση iOS 10.3.3, η οποία κυκλοφόρησε το 2017. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας, καθιστώντας την ευάλωτη σε διαρροές δεδομένων, hacking και άλλες παραβιάσεις ασφαλείας. Για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν το ρετρό κύμα, συνιστάται η αποφυγή σύνδεσης με προσωπικούς λογαριασμούς Apple ID και η μεταφορά φωτογραφιών χειροκίνητα μέσω καλωδίου, αντί για backup στο iCloud.

Το γενικότερο ρεύμα της ρετρό τεχνολογίας

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο iPhone 5C. Σύμφωνα με στοιχεία από την Circana’s Retail Tracking Service, στις πρώτες 6 εβδομάδες του 2026, τα έσοδα από ενσύρματα ακουστικά αυξήθηκαν κατά 20%, μετά από πέντε χρόνια συνεχόμενης πτώσης των πωλήσεων, με τα ασύρματα ακουστικά όπως τα AirPods της Apple, τα Pixel Buds της Google και τα Studio Pro της Beats να κυριαρχούν.

Pexels
Pexels

Διάσημοι όπως η Emma Watson, ο Harry Styles, η Bella Hadid και η Charli XCX έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα να χρησιμοποιούν ενσύρματα ακουστικά. Ο Dr. Omar H. Fares, λέκτορας στο Ted Rogers School of Retail Management στο Toronto Metropolitan University, εξηγεί ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην «νοσταλγία και την επιθυμία για μια εξιδανικευμένη εκδοχή του παρελθόντος». Η μόδα της δεκαετίας του 2000 (Y2K) έχει επανέλθει δυναμικά, και η χρήση vintage τεχνολογίας, όπως οι φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης, αυξάνεται. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιθυμία για «ψηφιακή αποτοξίνωση» και αυξημένες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, φαίνεται να τροφοδοτούν την επιστροφή σε παλαιότερες, πιο απλές τεχνολογικές λύσεις.

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