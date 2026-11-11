Social & Tech 11.11.2026

Τι συμβαίνει όταν πατάς καταλάθος like και μετά το αφαιρείς; Ο CEO του Instagram απαντά

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Ο CEO του Instagram αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν κάνεις like και το αναιρείς αμέσως και ποια ειδοποίηση μπορεί να σε προδώσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η αφαίρεση like στο Instagram διαγράφει την ειδοποίηση από τη δραστηριότητα, αν ο χρήστης δεν την προλάβει.
  • Οι push notifications στο κινητό μπορεί να έχουν ήδη σταλεί, ακόμη κι αν το like αφαιρεθεί γρήγορα.
  • Ακόμη κι αν ο χρήστης δει την ειδοποίηση, μπορεί να μη βρει την ανάρτηση αν το like έχει αφαιρεθεί.
  • Η πιθανότητα να γίνει αντιληπτό το λάθος εξαρτάται από τον χρόνο και αν ο χρήστης είναι ενεργός στο Instagram.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχει συμβεί σχεδόν σε όλους, ακόμη κι αν κανείς δεν θέλει να το παραδεχτεί δημόσια. Μπαίνεις στο προφίλ κάποιου στο Instagram, αρχίζεις να χαζεύεις τις φωτογραφίες του και, χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι αρκετά χρόνια πίσω στις αναρτήσεις του. Όλα κυλούν ομαλά μέχρι τη στιγμή που το δάχτυλό σου πατάει δύο φορές την οθόνη και εμφανίζεται η κόκκινη καρδούλα σε μια φωτογραφία που μάλλον δεν ήθελες να δει ότι έχεις κοιτάξει. Την αφαιρείς αμέσως, ελπίζοντας ότι πρόλαβες να εξαφανίσεις τα ίχνη σου, αλλά μία απορία παραμένει: Έλαβε ειδοποίηση ο άλλος ή γλίτωσες το ψηφιακό ρεζιλίκι; Ο CEO του Instagram, Adam Mosseri, έχει απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα και η εξήγησή του αποκαλύπτει τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάνεις like και στη συνέχεια το αναιρείς.

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Η απάντηση του Adam Mosseri είναι αρκετά καθησυχαστική, τουλάχιστον υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Όπως εξηγεί, όταν πατήσεις κατά λάθος like σε μια ανάρτηση και στη συνέχεια το αφαιρέσεις, η σχετική ειδοποίηση διαγράφεται σχεδόν αμέσως από τη δραστηριότητα του Instagram.

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Αυτό σημαίνει ότι, αν ο άλλος χρήστης δεν προλάβει να δει την ειδοποίηση μέσα από την εφαρμογή, είναι πολύ πιθανό να μη μάθει ποτέ ότι πάτησες καρδούλα στη φωτογραφία του. Με άλλα λόγια, αν αντιληφθείς γρήγορα το λάθος σου και αναιρέσεις το like, οι πιθανότητες να περάσει απαρατήρητο είναι με το μέρος σου.

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pexels

Υπάρχει, όμως, μία σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και αφορά τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται απευθείας στο κινητό.

Η παγίδα με τις ειδοποιήσεις στο κινητό

Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα. Αν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τις push notifications του Instagram, δηλαδή τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος ή στο πάνω μέρος της οθόνης του κινητού, υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη λάβει την ενημέρωση για το like σου.

Ακόμη κι αν αφαιρέσεις την καρδούλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το Instagram δεν μπορεί πάντα να σταματήσει μια ειδοποίηση που έχει ήδη δημιουργηθεί και δρομολογηθεί προς τη συσκευή του άλλου χρήστη. Το ενδιαφέρον είναι ότι, ακόμη κι αν δει την ειδοποίηση, όταν προσπαθήσει να την ανοίξει, ενδέχεται να μη βρει τίποτα. Αφού έχεις ήδη αφαιρέσει το like, η σχετική αλληλεπίδραση δεν θα εμφανίζεται πλέον στην ανάρτηση.

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Πηγή: Unsplash

Επομένως, μπορεί να δει το όνομά σου στην ειδοποίηση, αλλά να μην μπορεί να εντοπίσει από εκεί τη φωτογραφία στην οποία πάτησες κατά λάθος καρδούλα.

Τελικά, μπορεί να καταλάβει ότι μπήκες στο προφίλ του;

Το αν θα σε προλάβει η ειδοποίηση εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο και την τύχη. Αν ο άλλος εκείνη τη στιγμή κοιτάζει το κινητό του ή έχει ανοιχτό το Instagram και παρακολουθεί τις ειδοποιήσεις του, υπάρχει πιθανότητα να αντιληφθεί το like πριν το αφαιρέσεις.

Αν, αντίθετα, δεν βρίσκεται online και δεν κοιτάζει το κινητό του, είναι αρκετά πιθανό να μην καταλάβει ποτέ τι συνέβη. Φυσικά, δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι η ειδοποίηση δεν θα φτάσει στη συσκευή του, ακόμη κι αν εσύ έχεις ήδη αναιρέσει την ενέργειά σου.

Pexels
Pexels

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Instagram δεν προσφέρει έναν τρόπο να γνωρίζεις αν ο άλλος είδε εγκαίρως την ειδοποίηση. Δεν μπορείς, λοιπόν, να είσαι βέβαιος ότι γλίτωσες, αλλά ούτε και να θεωρήσεις δεδομένο ότι αποκαλύφθηκε η μικρή σου ψηφιακή περιπέτεια.

Το scrolling στο Instagram έχει και τα ρίσκα του

Η συγκεκριμένη αμήχανη στιγμή είναι μάλλον πιο συνηθισμένη απ’ όσο φαντάζεσαι. Το ατελείωτο scrolling σε παλιές αναρτήσεις, είτε πρόκειται για κάποιο νέο πρόσωπο που γνώρισες είτε για κάποιον που απλώς σου κίνησε την περιέργεια, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ένα κατά λάθος διπλό πάτημα.

Pexels
Pexels

Μάλιστα, τα στοιχεία για τον χρόνο που περνάμε μπροστά στις οθόνες δείχνουν πόσο μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας καταλαμβάνουν τα social media και οι ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων DemandSage, ο μέσος ημερήσιος χρόνος μπροστά σε οθόνες στις ΗΠΑ έχει φτάσει τις 7 ώρες και 2 λεπτά, ενώ το 41% των εφήβων περνά περισσότερες από 8 ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες.

Οπότε, αν έχεις βρεθεί κι εσύ σε αυτή τη θέση, δεν χρειάζεται να πανικοβληθείς. Αφαίρεσε το like όσο πιο γρήγορα μπορείς και συνέχισε τη μέρα σου. Το πιθανότερο είναι ότι κανείς δεν θα ασχοληθεί με το περιστατικό, ακόμη κι αν η ειδοποίηση πρόλαβε να εμφανιστεί για λίγο στην οθόνη του.

Pexels
Pexels

Και κάτι τελευταίο: αν τελικά είδε το όνομά σου, τουλάχιστον θα ξέρεις ότι δεν είσαι ο μόνος άνθρωπος που έχει βρεθεί σε αυτή την κάπως άβολη κατάσταση!

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