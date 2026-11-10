NYXDrop Season 2: Το 5ο επεισόδιο έφερε νέες μουσικές προκλήσεις και δυνατές ερμηνείες

Οι 8 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή με διαφορετικές μουσικές επιλογές, διεκδικώντας τις εντυπώσεις και μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία

Με μια ματιά Το 5ο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 εστίασε στην ερμηνεία και αντίληψη, με τους διαγωνιζόμενους να επιλέγουν κομμάτια που αναδεικνύουν τη φωνή και την προσωπικότητά τους.

Οι coaches αξιολόγησαν τις εμφανίσεις, δίνοντας έμφαση στην ερμηνεία, την αυτοπεποίθηση και τη σκηνική παρουσία, ενώ η ομάδα styling και makeup επιμελήθηκε την αισθητική.

Η Eva Som κατέκτησε την 1η θέση στο 5ο επεισόδιο, ενώ ο Jongo διατηρεί την 1η θέση στη συνολική κατάταξη.

Το επόμενο επεισόδιο θα προβληθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με τους διαγωνιζόμενους να συνεχίζουν να διεκδικούν την κορυφή και τα έπαθλα του διαγωνισμού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 επέστρεψε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου με το 5ο επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στις 16:00 στο TikTok του MAD TV, στις 18:00 στο YouTube του MAD TV και στις 20:00 στο τηλεοπτικό κανάλι MAD TV. Μετά την ολοκλήρωση της μουσικής μάχης ανάμεσα στις ομάδες του STAVENTO και της LILA, οι οκτώ διαγωνιζόμενοι πέρασαν σε μια νέα δοκιμασία, με επίκεντρο αυτή τη φορά την ερμηνεία και την αντίληψη.

Η πρόκληση του επεισοδίου ήταν διαφορετική, καθώς οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν το μέρος ενός γνωστού τραγουδιού που θεωρούσαν ότι αναδεικνύει καλύτερα τη φωνή, το συναίσθημα και τη σκηνική τους παρουσία. Στόχος δεν ήταν απλώς να τραγουδήσουν σωστά, αλλά να κατανοήσουν το νόημα του κομματιού, να το προσαρμόσουν στην προσωπικότητά τους και να παρουσιάσουν μια ερμηνεία με τη δική τους ταυτότητα.

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Οι coaches LILA και STAVENTO, μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, music director και coach των διαγωνιζόμενων, παρακολούθησαν τις εμφανίσεις και αξιολόγησαν την προσπάθεια κάθε συμμετέχοντα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία, την αυτοπεποίθηση και τη σκηνική παρουσία. Στην ομάδα του NYXDrop Season 2 βρίσκεται και η Mary Sunshine, στον ρόλο της NYX Reporter, ενώ την ομάδα συμπληρώνουν οι Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, οι οποίοι αναλαμβάνουν το styling των διαγωνιζόμενων, καθώς και η Ευτυχία Χαραλαμπάκη από το MAD TV, που επιμελείται το makeup. Έτσι, κάθε εμφάνιση αποκτά τη δική της ξεχωριστή αισθητική, με τις ενδυματολογικές επιλογές και το μακιγιάζ να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής σκηνικής παρουσίας των συμμετεχόντων.

Οι 8 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή με διαφορετικές μουσικές επιλογές

Η νέα δοκιμασία έφερε στη σκηνή τους Jongo, MONDKID, Zorz, Giulio, Victoria, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Eva Som και Kristiana, οι οποίοι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια διαφορετική μουσική πρόκληση. Κάθε συμμετέχων ανέλαβε ένα ξεχωριστό τραγούδι, δίνοντας τη δική του ερμηνεία και προσπαθώντας να αναδείξει την προσωπικότητα, το μουσικό του ύφος και τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Ο Jongo ερμήνευσε το «Βότκα Βύσσινο»

Ο Jongo άνοιξε τη μουσική δοκιμασία με το «Βότκα Βύσσινο», παρουσιάζοντας μια εμφάνιση με έντονη ενέργεια και χορευτική διάθεση. Οι coaches αναγνώρισαν το καλό ηχόχρωμά του, ωστόσο εντόπισαν ορισμένες αστάθειες στην αρμονία και στα τελειώματα της ερμηνείας του.

Ο MONDKID έδωσε τη δική του εκδοχή στο «Χόρεψε μαζί μου»

Ο MONDKID επέλεξε το «Χόρεψε μαζί μου», προσπαθώντας να προσαρμόσει το τραγούδι στο προσωπικό του ύφος. Παρότι οι coaches αναγνώρισαν ότι προσπάθησε να το κάνει δικό του, η LILA παρατήρησε πως το ρεφρέν δεν είχε τη μελωδικότητα που χρειαζόταν, καθώς σε ορισμένα σημεία έμοιαζε περισσότερο με ομιλία παρά με τραγούδι.

Η Victoria τραγούδησε το «Asorti»

Η Victoria ανέλαβε το «Asorti» επιλέγοντας ένα look που ταίριαζε με την προσωπικότητά της και τη σκηνική της παρουσία. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, ωστόσο, αντιμετώπισε ένα απρόοπτο με τη μουσική, με αποτέλεσμα να χάσει για λίγο τη ροή της. Οι coaches τής επισήμαναν ότι σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται να διατηρεί την ψυχραιμία της και να συνεχίζει την ερμηνεία της χωρίς να σταματά.

Ο Giulio δοκιμάστηκε με το «Λίγο Λίγο»

Ο Giulio ανέβηκε στη σκηνή με το «Λίγο Λίγο», επιλέγοντας να προσθέσει τη δική του αισθητική στην εμφάνιση. Οι coaches αναγνώρισαν τα θετικά στοιχεία της ερμηνείας του, αλλά στάθηκαν σε ορισμένα σημεία όπου έχασε τη μελωδία, τονίζοντας πως χρειάζεται να είναι πιο σίγουρος για αυτό που τραγουδά.

Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου με το «Θα με ερωτευτείς»

Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου επέλεξε το «Θα με ερωτευτείς» και παρουσίασε μια εμφάνιση που απέσπασε θετικά σχόλια. Ο STAVENTO δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια και την εξέλιξή της, επισημαίνοντας πως έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει περισσότερο την προσωπικότητά της πάνω στη σκηνή, σε σχέση με τα πρώτα επεισόδια.

Η Kristiana επέστρεψε δυναμικά με το «Μπαμ και Κάτω»

Η Kristianna ανέλαβε το «Μπαμ και Κάτω» παρουσιάζοντας μια δυναμική εμφάνιση με έντονη σκηνική παρουσία. Η LILA δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας πως η διαγωνιζόμενη επέστρεψε δυναμικά και πλησίασε την τελειότητα σε όλα τα επίπεδα. Η εμφάνισή της τής χάρισε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία του επεισοδίου.

Η Eva Som εντυπωσίασε με το «Κάνε Με»

Η Eva Som επέλεξε το «Κάνε Με» και κατάφερε να συνδυάσει την ερμηνεία με ένα ολοκληρωμένο σκηνικό show. Η εμφάνισή της ενθουσίασε τη LILA, η οποία σχολίασε πως απόλαυσε τόσο πολύ το αποτέλεσμα, που δεν είχε δει αντίστοιχο show ούτε στις δικές της εμφανίσεις. Η Eva Som απέδειξε πως μπορεί να υποστηρίξει όχι μόνο φωνητικά, αλλά και σκηνικά μια απαιτητική μουσική επιλογή.

Ο Zorz συγκίνησε με τον «Aygousto»

Μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές του επεισοδίου ήρθε με την εμφάνιση του Zorz, ο οποίος ερμήνευσε τον «Aygousto» της Menai. Όπως εξήγησε, το τραγούδι τού έφερε αμέσως στο μυαλό τη γιαγιά του και την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να συνδεθεί προσωπικά με το νόημά του.

Μάλιστα, μοιράστηκε με τους coaches την ιστορία των προγόνων του, οι οποίοι υπήρξαν πρόσφυγες δύο φορές, εξηγώντας πως οι ρίζες του αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς του. Η επιλογή του να ενσωματώσει αυτά τα βιώματα στην εμφάνισή του δικαιώθηκε, με τους coaches να αναγνωρίζουν την ερμηνευτική του προσέγγιση.

Η τελική βαθμολογία του 5ου επεισοδίου

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων, οι coaches ανακοίνωσαν τη βαθμολογία της νέας δοκιμασίας. Την 1η θέση κατέκτησε η Eva Som με 27 βαθμούς, ενώ στη 2η θέση βρέθηκε η Kristianna με 25 βαθμούς. Ο Zorz ακολούθησε στην 3η θέση με 24 βαθμούς.

Αναλυτικά, η κατάταξη του επεισοδίου διαμορφώθηκε ως εξής:

1η θέση: Eva Som – 27 βαθμοί

2η θέση: Κριστιάνα – 25 βαθμοί

3η θέση: Zorz – 24 βαθμοί

4η θέση: Julio – 22 βαθμοί

5η θέση: Ειρήνη, Monkeyd και Jongo – 21 βαθμοί

6η θέση: Victoria – 16 βαθμοί

Η συνολική κατάταξη μετά το 5ο επεισόδιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ανακοίνωση της συνολικής βαθμολογίας, καθώς οι διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν να διεκδικούν την κορυφή. Ο Jongo παραμένει στην 1η θέση, ενώ η Eva Som ανέβηκε στη 2η, πλησιάζοντας τον MONDKID και τον Zorz, που ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους.

Η συνολική κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

1η θέση: Jongo – 64 βαθμοί

2η θέση: Eva Som – 59 βαθμοί

3η θέση: Monkeyd – 58 βαθμοί

4η θέση: Zorz – 57 βαθμοί

5η θέση: Julio – 53 βαθμοί

6η θέση: Κριστιάνα – 49 βαθμοί

7η θέση: Ειρήνη – 48 βαθμοί

8η θέση: Victoria – 42 βαθμοί

Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο του NYXDrop Season 2;

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζει την επόμενη Τρίτη στις 17 Νοεμβρίου με νέες μουσικές δοκιμασίες, με τους οκτώ διαγωνιζόμενους να διεκδικούν τη θέση τους στην κορυφή και να προσπαθούν να ξεχωρίσουν μέσα από τις ερμηνείες τους.

Το ραντεβού δίνεται στις 16:00 στο TikTok του MAD, στις 18:00 στο YouTube του MAD και στις 20:00 στο MAD TV. Το NYXDrop Season 2, σε συνεργασία με τη NYX Professional Makeup, το MAD και τη Minos EMI, συνεχίζει να δίνει χώρο σε νέες μουσικές φωνές, με τον μεγάλο νικητή να διεκδικεί το δικό του τραγούδι, ένα προσωπικό video clip και ένα ξεχωριστό σύμβολο που θα σηματοδοτήσει τη διαδρομή του στο project.

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