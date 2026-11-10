Μουσικά Νέα 10.11.2026

O Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ρία Ελληνίδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Κέντρο Αθηνών

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Κέντρο Αθηνών, έχοντας στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου, από τις 20 Νοεμβρίο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει στο Κέντρο Αθηνών για τρίτη χρονιά.
  • Στο πλευρό του θα εμφανιστεί η Ρία Ελληνίδου, με κοινή πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτυχίες του Αργυρού και της Ελληνίδου.
  • Συμμετέχουν επίσης ο Ηλίας Μπογδάνος και οι INCO.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή του Κέντρου Αθηνών, συνεχίζοντας τη δυναμική παρουσία του στη νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά, στο πλευρό του θα βρίσκεται η Ρία Ελληνίδου, με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο μουσικό πρόγραμμα που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Έχοντας κατακτήσει ένα ευρύ κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες της δισκογραφίας του. Διαμαντένιες και πολυπλατινένιες κυκλοφορίες, αγαπημένα τραγούδια και διαφορετικές μουσικές επιρροές συνθέτουν ένα live με τη δική του χαρακτηριστική αισθητική και ενέργεια.

Διάβασε επίσης: Ο Teddy Swims κατακτά ξανά την κορυφή του Billboard – Το «Mr. Know It All» έγινε Νο1

Στο πλευρό του, η Ρία Ελληνίδου έρχεται να δώσει τη δική της ξεχωριστή νότα στη βραδιά. Με τη χαρακτηριστική φωνή της, την έντονη σκηνική παρουσία και τις επιτυχίες που έχουν κερδίσει μεγάλη απήχηση, η τραγουδίστρια αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν ο Ηλίας Μπογδάνος και οι INCO, προσθέτοντας ακόμη μία μουσική διάσταση στο σχήμα.

Από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το Κέντρο Αθηνών υποδέχεται ξανά το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου να δίνουν το έναυσμα για μία ακόμη σεζόν γεμάτη μουσική και διασκέδαση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ρία Ελληνίδου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Καλημέρα» – Νέο album «στα σκαριά»

Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Καλημέρα» – Νέο album «στα σκαριά»

10.11.2026
Επόμενο
Flashback MadWalk 2013: Όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν μαζί στην πασαρέλα της Madame Shou Shou

Flashback MadWalk 2013: Όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν μαζί στην πασαρέλα της Madame Shou Shou

10.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Billy Joel ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας του – Όσα ξέρουμε
Μουσικά Νέα

Ο Billy Joel ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας του – Όσα ξέρουμε

10.11.2026
Flashback MadWalk 2013: Όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν μαζί στην πασαρέλα της Madame Shou Shou
Life

Flashback MadWalk 2013: Όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν μαζί στην πασαρέλα της Madame Shou Shou

10.11.2026
Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Καλημέρα» – Νέο album «στα σκαριά»
Μουσική

Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Καλημέρα» – Νέο album «στα σκαριά»

10.11.2026
Η Pink κατακτά το Sphere του Λας Βέγκας με 8 συναυλίες το 2027 – Το νέο κεφάλαιο της καριέρας της
Μουσικά Νέα

Η Pink κατακτά το Sphere του Λας Βέγκας με 8 συναυλίες το 2027 – Το νέο κεφάλαιο της καριέρας της

10.11.2026
Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφία μέσα από το στούντιο – Φουντώνουν οι φήμες για νέο album
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφία μέσα από το στούντιο – Φουντώνουν οι φήμες για νέο album

10.11.2026
Grammys 2027: Ποιοι ράπερ διεκδικούν το βραβείο «Καλύτερου Rap Album»
Μουσικά Νέα

Grammys 2027: Ποιοι ράπερ διεκδικούν το βραβείο «Καλύτερου Rap Album»

10.11.2026
Harry Styles: Το βίντεο που μάς δίνει μια ματιά από τα παρασκήνια της τελευταίας συναυλίας του «Harrryween»
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Το βίντεο που μάς δίνει μια ματιά από τα παρασκήνια της τελευταίας συναυλίας του «Harrryween»

10.11.2026
Ο Teddy Swims κατακτά ξανά την κορυφή του Billboard – Το «Mr. Know It All» έγινε Νο1
Μουσικά Νέα

Ο Teddy Swims κατακτά ξανά την κορυφή του Billboard – Το «Mr. Know It All» έγινε Νο1

10.11.2026
Eurovision Asia 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης του μεγάλου τελικού – Ποια χώρα θα γράψει ιστορία;
EUROVISION

Eurovision Asia 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης του μεγάλου τελικού – Ποια χώρα θα γράψει ιστορία;

10.11.2026
Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

Γιατί νιώθεις κουρασμένος ακόμη κι όταν κοιμάσαι αρκετά;

Γιατί νιώθεις κουρασμένος ακόμη κι όταν κοιμάσαι αρκετά;

Το λάθος που κάνεις μετά το φαγητό – Η 10λεπτη λύση που τα αλλάζει όλα

Το λάθος που κάνεις μετά το φαγητό – Η 10λεπτη λύση που τα αλλάζει όλα

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!

7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες