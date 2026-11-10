O Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ρία Ελληνίδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Κέντρο Αθηνών

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Κέντρο Αθηνών, έχοντας στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου, από τις 20 Νοεμβρίο

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει στο Κέντρο Αθηνών για τρίτη χρονιά.

Στο πλευρό του θα εμφανιστεί η Ρία Ελληνίδου, με κοινή πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτυχίες του Αργυρού και της Ελληνίδου.

Συμμετέχουν επίσης ο Ηλίας Μπογδάνος και οι INCO. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή του Κέντρου Αθηνών, συνεχίζοντας τη δυναμική παρουσία του στη νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά, στο πλευρό του θα βρίσκεται η Ρία Ελληνίδου, με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο μουσικό πρόγραμμα που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Έχοντας κατακτήσει ένα ευρύ κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες της δισκογραφίας του. Διαμαντένιες και πολυπλατινένιες κυκλοφορίες, αγαπημένα τραγούδια και διαφορετικές μουσικές επιρροές συνθέτουν ένα live με τη δική του χαρακτηριστική αισθητική και ενέργεια.

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Στο πλευρό του, η Ρία Ελληνίδου έρχεται να δώσει τη δική της ξεχωριστή νότα στη βραδιά. Με τη χαρακτηριστική φωνή της, την έντονη σκηνική παρουσία και τις επιτυχίες που έχουν κερδίσει μεγάλη απήχηση, η τραγουδίστρια αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν ο Ηλίας Μπογδάνος και οι INCO, προσθέτοντας ακόμη μία μουσική διάσταση στο σχήμα.

Από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το Κέντρο Αθηνών υποδέχεται ξανά το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου να δίνουν το έναυσμα για μία ακόμη σεζόν γεμάτη μουσική και διασκέδαση.

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