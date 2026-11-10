Μουσικά Νέα 10.11.2026

Η Pink κατακτά το Sphere του Λας Βέγκας με 8 συναυλίες το 2027 – Το νέο κεφάλαιο της καριέρας της

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Μάθε πώς η Pink ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την πρώτη της residency στο Sphere του Λας Βέγκας για το 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Pink θα πραγματοποιήσει την πρώτη της residency στο Sphere του Λας Βέγκας το 2027.
  • Θα είναι η πρώτη solo γυναίκα pop καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο Sphere.
  • Η residency περιλαμβάνει οκτώ συναυλίες τον Οκτώβριο του 2027, με προπωλήσεις να ξεκινούν σύντομα.
  • Η Pink περιέγραψε την ιδέα ως κάτι που ωρίμαζε για χρόνια, εστιάζοντας στη γιορτή της ζωής.
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Η Pink ετοιμάζεται να κατακτήσει μια νέα κορυφή στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα της, ανακοινώνοντας την πρώτη της residency στο θρυλικό Sphere του Λας Βέγκας. Η πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα θα γίνει η πρώτη solo γυναίκα pop καλλιτέχνης που θα δώσει μια σειρά από εμφανίσεις σε αυτό το καινοτόμο venue, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των live παραστάσεων.

Η Pink ποζάρει στο κόκκινο χαλί των Tony Awards με μαύρο φόρεμα.
https://www.instagram.com/pink/

Η ανακοίνωση έγινε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram. Στο βίντεο, η Pink εμφανίζεται να απολαμβάνει τη θέα από την κορυφή του Sphere, με φόντο τον εντυπωσιακό φωτισμό του κτιρίου, ενώ ακούγεται το τραγούδι της «So What». Με ένα emoji σαμπάνιας και φυσαλίδων, η τραγουδίστρια έκφρασε τον ενθουσιασμό της: «Bubbles!!!!!!! Makes me think of celebration. Makes me feel like I’m on top of the world. This idea has been bubbling up for years. And I finally get to share it with all of you! Let’s celebrate! The highs, the lows, the new, the scary, the never been done before. For the first time, I’m giving a show a home and I hope you’ll visit. It’s my FIRST EVER residency. @spherevegas, 2027. I can’t wait to have you over».

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Η Pink τόνισε ότι η ιδέα αυτή ωρίμαζε για χρόνια και τώρα είναι η στιγμή να τη μοιραστεί με το κοινό της. Μίλησε για τη γιορτή της ζωής, με τις χαρές, τις δυσκολίες, το καινούργιο, το τρομακτικό και το πρωτόγνωρο. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την επιθυμία της να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία για τους θαυμαστές της, μετατρέποντας το Sphere σε ένα προσωρινό «σπίτι» για τις παραστάσεις της.

Μια γυναίκα τραγουδίστρια με ασημένιο φόρεμα με κουκούλα στη σκηνή, με φώτα στο παρασκήνιο, για το θέμα της UNICEF.
https://www.instagram.com/pink/

Η residency της Pink στο Sphere θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2027 και θα διαρκέξει καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας συνολικά οκτώ μοναδικές ημερομηνίες: 1, 2, 6, 8, 9, 27, 29 και 30 Οκτωβρίου.

Για τους ενδιαφερόμενους, οι προπωλήσεις για πακέτα συναυλιών και ξενοδοχείων ξεκινούν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. PT μέσω της πλατφόρμας Vibee. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν διαμονή δύο διανυκτερεύσεων στο The Venetian, εισιτήρια για τον χώρο της Sphere (είτε GA floor είτε καθίσματα με κράτηση), ένα αναμνηστικό laminate και lanyard, καθώς και πρόσβαση στην υπηρεσία concierge της Vibee. Υπάρχει επίσης η επιλογή για Vibee VIP πακέτο, το οποίο προσφέρει premium καθίσματα, προτεραιότητα εισόδου, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο και άλλες παροχές. Για όσους δεν επιθυμούν πακέτο ξενοδοχείου, διατίθενται και μεμονωμένα εισιτήρια.

Η Pink έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον χώρο της μουσικής, με αμέτρητες επιτυχίες και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Πρόσφατα, η καλλιτέχνιδα συμμετείχε στα Tony Awards, όπου άνοιξε την τελετή μαζί με τις Megan Thee Stallion και Neil Patrick Harris, ερμηνεύοντας το «Lady Marmalade», ένα τραγούδι που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία το 2001 από το soundtrack της ταινίας Moulin Rouge.

Το τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, Trustfall, κυκλοφόρησε το 2023 και έφτασε στη δεύτερη θέση του chart Billboard 200. Το άλμπουμ περιλάμβανε συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Chris Stapleton, The Lumineers και First Aid Kit, καθώς και το single «Never Gonna Dance Again».

pink_maclemort
https://www.instagram.com/pink/

Η προηγούμενη περιοδεία της, η Summer Carnival Tour, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2024, μετά από 131 συναυλίες σε 15 χώρες. Η ίδια περιέγραψε αυτήν την περιοδεία ως «την πιο σωματικά, πνευματικά και ψυχικά φιλόδοξη παράσταση που έχω ποτέ δώσει». Η νέα της residency στο Sphere αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμη λαμπρό κεφάλαιο στην ήδη εμβληματική καριέρα της Pink, προσφέροντας στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

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