Η Olivia Rodrigo παραμένει 4η εβδομάδα στην κορυφή των charts με το νέο της άλμπουμ

Το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του και παραμένει στην πρώτη θέση των αμερικανικών charts

Με μια ματιά Το άλμπουμ της Olivia Rodrigo "you seem pretty sad for a girl so in love" παραμένει 4η εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200.

Το άλμπουμ έχει συμπληρώσει 21 εβδομάδες στο Top 5 του chart, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Το ILLIT με το "BREAK EVEN" εισέρχεται στο Top 10 (6η θέση), ενώ οι Queens of the Stone Age με το "Perfecth" καταλαμβάνουν την 10η θέση.

Το chart Billboard 200 βασίζεται σε μετρήσεις πολλαπλών μέσων που μεταφράζονται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo και το άλμπουμ της «you seem pretty sad for a girl so in love» συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία, επιστρέφοντας στην κορυφή του δημοφιλούς chart Billboard 200 για τέταρτη μη συνεχόμενη εβδομάδα. Η επιτυχία αυτή καταγράφεται για την εβδομάδα που λήγει στις 14 Νοεμβρίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του δίσκου στις 27 Ιουνίου, όπου και είχε κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη θέση. Συνολικά, το άλμπουμ έχει παραμείνει στο Top 5 του chart για 21 εβδομάδες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 5 Νοεμβρίου, το «you seem pretty sad for a girl so in love» συγκέντρωσε 57.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας μια μικρή πτώση 10% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Από αυτές τις μονάδες, η συντριπτική πλειοψηφία, 49.500, προέρχεται από streaming (SEA – Streaming Equivalent Albums), με 53,33 εκατομμύρια επίσημα streams των τραγουδιών του άλμπουμ. Αυτό το στοιχείο διατηρεί το άλμπουμ στην πρώτη θέση του chart Top Streaming Albums για έβδομη συνολικά εβδομάδα. Οι πωλήσεις φυσικών αντιγράφων και ψηφιακών λήψεων (album sales) ανέρχονται σε 7.500, καταγράφοντας πτώση 8% και τοποθετώντας το άλμπουμ στη 10η θέση του Top Album Sales chart.

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Νέες εισόδους και σταθερές παρουσίες στο Top 10

Το chart του Billboard 200 υποδέχεται και άλλες αξιόλογες εισόδους. Το συγκρότημα ILLIT σημειώνει την πρώτη του εμφάνιση στο Top 10 με το άλμπουμ «BREAK EVEN» να κατακτά την 6η θέση, συγκεντρώνοντας 37.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Οι πωλήσεις του άλμπουμ, κυρίως σε CD με συλλεκτικά αντικείμενα, οδήγησαν στην πρώτη θέση του Top Album Sales chart για το συγκρότημα.

Ο BigXthaPlug με το «Better Over Time» καταλαμβάνει την 7η θέση, σηματοδοτώντας την τρίτη του παρουσία στο Top 10 και ισοφαρίζοντας την υψηλότερη κατάταξή του. Το άλμπουμ ξεκινά με 35.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, εκ των οποίων οι 29.000 προέρχονται από streaming.

Στο μεταξύ, το «I’m the Problem» του Morgan Wallen παραμένει σταθερά στην 3η θέση, το «Dandelion» της Ella Langley στην 4η, και το «The Great Divide» του Noah Kahan στην 5η, ολοκληρώνοντας την κορυφαία πεντάδα. Τέλος, οι Queens of the Stone Age με το «Perfecth» εισέρχονται στο Top 10, καταλαμβάνοντας την 10η θέση, με 29.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, κυρίως χάρη στις πωλήσεις πολλαπλών εκδόσεων βινυλίου και CD.

Το chart του Billboard 200, το οποίο κατατάσσει τα πιο δημοφιλή άλμπουμ στις ΗΠΑ, βασίζεται σε μετρήσεις πολλαπλών μέσων που μεταφράζονται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, όπως τις μετράει η Luminate. Οι μονάδες αυτές περιλαμβάνουν τις πωλήσεις άλμπουμ, τα track equivalent albums (TEA) και τα streaming equivalent albums (SEA).

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