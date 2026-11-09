Μουσικά Νέα 09.11.2026

Justin Timberlake: Πώς συνδέεται το «What Goes Around… Comes Around» με την Britney Spears

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Θυμάσαι το «What Goes Around Comes Around» του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ; Μάθε επιτέλους την αληθινή έμπνευση πίσω από το τραγούδι, όχι την
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «What Goes Around… Comes Around» δεν βασίζεται σε προσωπική εμπειρία του Justin Timberlake.
  • Ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε το τραγούδι από την ιστορία ενός φίλου του που περνούσε δύσκολα λόγω χωρισμού.
  • Ο φίλος του Justin Timberlake έδωσε την άδειά του για να γράψει το τραγούδι, λέγοντας «Ό,τι δίνεις, παίρνεις».
  • Το τραγούδι γράφτηκε πολύ γρήγορα, σε περίπου 20 λεπτά, και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το εμβληματικό τραγούδι του Justin Timberlake, «What Goes Around… Comes Around», που κυκλοφόρησε το 2006, αποτελούσε αντικείμενο εικασιών και συζητήσεων. Η επικρατούσα άποψη υποστήριζε ότι το κομμάτι γράφτηκε με αφορμή τον χωρισμό του καλλιτέχνη από την pop star Britney Spears, με πολλούς να το θεωρούν ως μια «συνέχεια» του προηγούμενου του hit, «Cry Me a River», το οποίο πράγματι αναφερόταν στην τότε σχέση τους.

Γυναίκα με ροζ φόρεμα και άντρας με δερμάτινο μπουφάν περπατούν μαζί, αναφορά στο ακυκλοφόρητο τραγούδι τους από το 2001.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, ο ίδιος ο Justin Timberlake έδωσε τέλος σε αυτές τις υποθέσεις, αποκαλύπτοντας σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Complex ότι το τραγούδι δεν βασίζεται σε προσωπική του εμπειρία. «Ίσως πρέπει να διαλευκάνω μια φήμη που κυκλοφορεί εδώ και καιρό», δήλωσε ο τραγουδιστής, «ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια προσωπική μου ιστορία. Στην πραγματικότητα, είναι η προσωπική ιστορία ενός φίλου μου. Ζήτησα την άδειά του».

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Ο Justin Timberlake δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του φίλου του, αλλά διευκρίνισε ότι ο φίλος του περνούσε μια δύσκολη περίοδο λόγω ενός χωρισμού. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από την ιστορία του φίλου του, αναφερόμενος στον τρόπο που οι δηλώσεις του φίλου του αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία του τραγουδιού. «Περνούσε πολύ δύσκολα και μου έλεγε τι είχε συμβεί, και εγώ ρώτησα, «Δεν σε πειράζει αν γράψω γι’ αυτό;’ Και, κατά λέξη, ο φίλος μου είπε, ‘Ναι, κάψ» την. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.’ Και εγώ είπα, ‘Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ’».

Ο τραγουδιστής με κοστούμι στο Academy Museum Gala, με γυαλιά και καρφίτσα, σε σκηνικό με έντονο φωτισμό.
https://www.instagram.com/theacademy/

Ο Justin Timberlake περιέγραψε πόσο γρήγορα δημιουργήθηκε το τραγούδι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε, εννοώ, σχεδόν σε 20 λεπτά. Απλά ξεχύθηκε. Το ιντερλούδιο που το συνοδεύει, απλά… Και μετά βάζεις το βίντεο μαζί του, ένα βίντεο 10 λεπτών που γυρίσαμε για αυτό, όλα αυτά λειτούργησαν τέλεια για μένα».

Η πορεία του «What Goes Around… Comes Around»

Το τραγούδι «What Goes Around… Comes Around» κυκλοφόρησε ως το τρίτο single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Justin Timberlake, FutureSex/LoveSounds, το 2006. Σκηνοθετημένο από τον Jake Nava, το μουσικό βίντεο της δεκάλεπτης διάρκειας, με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Justin Timberlake και την ηθοποιό Scarlett Johansson, ενίσχυσε την αντίληψη ότι το τραγούδι αφορούσε τον χωρισμό του από την Britney Spears. Η κινηματογραφική του αισθητική και η δραματική του πλοκή, με θέμα την προδοσία και την εκδίκηση, είχαν κερδίσει την προσοχή του κοινού και των κριτικών.

Το κομμάτι γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θέσης στο Billboard Pop 100 chart των ΗΠΑ. Η επιτυχία του επιβεβαιώθηκε και από τις πολυάριθμες διακρίσεις, ανάμεσά τους και ένα βραβείο Grammy για την «Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία Pop».

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Justin Timberlake ετοιμάζεται να ρίξει μια αναδρομική ματιά στην καριέρα του μέσα από μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ. Η σειρά αναμένεται να εξερευνήσει σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας, συμπεριλαμβανομένης της αμφιλεγόμενης εμφάνισής του στο Super Bowl με την Janet Jackson.

Η διευκρίνιση αυτή για το «What Goes Around… Comes Around» προσφέρει μια νέα οπτική γωνία στην ερμηνεία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Justin Timberlake, απομακρύνοντάς το από τις πολυετείς εικασίες που το συνέδεαν με την προσωπική του ζωή και αναδεικνύοντας τη δύναμη της φιλίας και της έμπνευσης.

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JUSTIN TIMBERLAKE
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